Switzerland / October 27, 2022

Quota- free work permit for graduates from Swiss universities

In its meeting of October 19, 2022, the Swiss Federal Council decided that foreign university graduates from third countries who have completed a master's degree or doctorate in Switzerland will be granted a quota-free work permit. That means they will be exempt from the maximum quotas based on the Foreigners and Integration Act (AIG). The only condition of this exemption is a proven shortage of skilled workers, such as in the STEM fields (science, technology, engineering, and math) or in the medical field.

Foreign graduates of Swiss universities generally meet the admission requirements of the AIG if they are engaged in gainful employment of high scientific or economic interest. In some cantons, the cantonal labor market authorities waive the requirement to prove that the priority for Swiss nationals has been met, but this arrangement is far from being the rule in Switzerland.

The bill met with broad approval in the consultation process, except for the canton of Bern . However, the bill is subject to a referendum.

Schweiz / 27. Oktober 2022

Kontingentsfreie Arbeitsbewilligung für Hochschulabsolventen aus Schweizer Universitäten

In der Sitzung vom 19. Oktober 2022 hat der Schweizer Bundesrat beschlossen, dass ausländische Hochschulabsolventen aus Drittstaaten, die einen Masterabschluss oder ein Doktorat in der Schweiz absolviert haben, eine kontingentsfreie Arbeitsbewilligung erhalten, d.h. von den Höchstzahlen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) ausgenommen werden. Die einzige Bedingung dieser Ausnahme ist ein ausgewiesener Fachkräftemangel wie beispielsweise in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) oder im Medizinbereich.

Ausländische Absolventinnen und Absolventen von Schweizer Hochschulen erfüllen in der Regel die Zulassungsvoraussetzungen des AIG, wenn sie eine Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ausüben. In einigen Kantonen verzichten die kantonalen Arbeitsmarktbehörden auf den Nachweis, dass der Inländervorrang eingehalten wurde, jedoch ist diese Regelung bei weitem nicht der Regelfall in der Schweiz.

Die Vorlage fand breite Zustimmung im Vernehmlassungsverfahren bis auf den Kanton Bern (mit Vorbehalt). Jedoch untersteht der Gesetzesentwurf dem Referendum.

Cambodia / October 27, 2022

Foreign Employee Quota Application opened for 2023

Companies in Cambodia now already have the possibility to apply for quotas to hire foreign employees for the year 2023. This quota must be applied for before obtaining a work permit. According to the quota system, only 10% of a Cambodian company's total workforce can be foreign nationals. Companies who intend to hire foreign employees have time until November 2022 to apply for the quota at the Ministry of Labor and Vocational Training (MLVT).

The 10 percent quota is distributed as follows:

Skilled labor: 6%

Office employees: 3%

Unskilled labor: 1%

The next step of the procedure is to apply for a work permit and an employment card at the MVLT.

Even when the quota is exhausted, companies can still apply for quotas under the following special requirements:

The request is submitted to the MLVT and has an employment contract enclosed.

The application is filed through the Foreign Workforce Centralized Management System (FWCMS). The fee payment is made.

The foreign employee has a valid visa or residence permit.

To work in Cambodia, foreign workers need a valid business visa (E-class visa), which is valid for a period of 30 days. This visa can be extended for a period of one, three and six months up to a maximum of one year at a time. The application should be made at the immigration department of the Ministry of Interior (MoI).

Kambodscha / 27. Oktober 2022

Antrag auf Kontingente für ausländische Arbeitnehmer für das Jahr 2023 eröffnet

Unternehmen in Kambodscha haben bereits jetzt die Möglichkeit, Kontingente für die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer für das Jahr 2023 zu beantragen. Dieses Kontingent muss vor der Erteilung einer Arbeitsbewilligung beantragt werden. Nach dem Quotensystem dürfen nur 10% der Gesamtbelegschaft eines kambodschanischen Unternehmens Ausländer sein. Unternehmen, die beabsichtigen, ausländische Arbeitnehmer einzustellen, haben bis November 2022 Zeit, ein Kontingent beim Ministerium für Arbeit und Berufsbildung (MLVT) zu beantragen.

Das 10-%-Kontingent wird wie folgt aufgeteilt:

Qualifizierte Arbeitskräfte: 6%

Büroangestellte: 3%

Ungelernte Arbeitskräfte: 1%

Der nächste Schritt des Verfahrens ist die Beantragung einer Arbeitsbewilligung und einer Beschäftigungskarte beim MVLT. Auch wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, können Unternehmen unter den folgenden besonderen Voraussetzungen weiterhin Kontingente beantragen:

Der Antrag wird beim MLVT eingereicht und enthält einen Arbeitsvertrag.

Der Antrag wird über das Foreign Workforce Centralized Management System (FWCMS) gestellt. Die Gebühr wird gezahlt.

Der ausländische Arbeitnehmer verfügt über ein gültiges Visum oder eine gültige Aufenthaltsbewilligung.

Um in Kambodscha arbeiten zu können, benötigen ausländische Arbeitnehmer ein gültiges Geschäftsreisevisum (E- Klasse-Visum), welches für einen Zeitraum von 30 Tagen gültig ist. Das Visum kann jeweils um eins, drei und sechs Monate bis maximal ein Jahr verlängert werden. Der Antrag ist beim Einwanderungsdepartement des Innenministeriums (MoI) zu stellen.

France / October 27, 2022

Simplification of withholding tax

The French government is currently examining a change about the simplification of withholding taxes, which is to be introduced as of January 1, 2023.

Until now, employers with a registered office outside France had to pay French withholding taxes for their employees in France. For some employers, the obligation to deduct withholding taxes is now to be waived, provided the following conditions are met:

The employer has its registered office in an EU member state or in a state with which France has concluded an administrative assistance agreement (regarding the collection of taxes and combating tax evasion and tax avoidance).

and

and The employee is not subject to the French social security system.

If these conditions are met, the employer only has to declare the income of these employees annually. Employees receive tax invoices from the tax authorities, which they must remit in lieu of withholding tax.

With regard to the in-house tax equalization models, it is necessary to check whether adjustments are necessary and how the payment of the tax invoices can be ensured.

Frankreich / 27. Oktober 2022

Vereinfachung der Quellenbesteuerung

Die französische Regierung prüft zurzeit eine Änderung in Bezug auf die Vereinfachung der Quellenbesteuerung, welche per 1. Januar 2023 eingeführt werden soll.

Bisher gilt, dass auch Arbeitgeber mit Sitz ausserhalb Frankreichs, die französischen Quellensteuern für ihre Arbeitnehmer in Frankreich abführen müssen. Für einige Arbeitgeber soll nun die Pflicht des Abzugs der Quellensteuer aufgehoben werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Der Arbeitgeber hat seinen Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Staat, mit dem Frankreich eine Amtshilfevereinbarung getroffen hat (bezüglich der Einforderung von Steuern sowie Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung).

und

und Der Arbeitnehmer ist nicht dem französischen Sozialversicherungssystem unterstellt.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, muss der Arbeitgeber lediglich jährlich das Einkommen dieser Arbeitnehmer deklarieren. Die Arbeitnehmer erhalten von der Steuerbehörde Steuerrechnungen, welche diese anstatt des Quellensteuerabzugs überweisen müssen.

In Bezug auf das Steuerausgleichsmodell in einem Unternehmen gilt es bezüglich dieser Änderung zu prüfen, ob Anpassungen notwendig sind bzw. wie die Bezahlung der Steuerrechnungen, welche der Arbeitnehmer erhält, sichergestellt werden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.