Switzerland / October 13, 2022

Abolition of visa requirement for Schengen residents from third countries

In the procedure for a residence permit in Switzerland, a visa requirement previously applied to all third-country nationals wishing to settle in Switzerland. The national D visa was the last step before entering and registering in Switzerland. As a rule, the residents' registration offices required the D visa stamp for a successful entry into the residents' register.

This is a big step in the direction of simplifying the entry regulations when a time-consuming permit procedure has already taken place in Switzerland.

Schweiz / 13. Oktober 2022

Sprachnachweis für EU-Bürger mit Niederlassungsvereinbarung

Im Verfahren um eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz galt bisher eine Visumspflicht für alle Drittstaatsangehörigen, die sich in der Schweiz niederlassen wollten. Das nationale D-Visum war der letzte Schritt vor der Einreise und Anmeldung in der Schweiz. In der Regel haben die Einwohnerkontrollen den D-Visumsstempel für eine erfolgreiche Aufnahme in das Einwohnerregister vorausgesetzt.

Nun ist diese Visumspflicht obsolet, wenn der Drittstaatsangehörige einen anerkannten Schengen-Aufenthaltstitel innehat. Das kantonale Migrationsamt stellt ab sofort Einreiseerlaubnisse aus, womit der Ausländer samt Schengen-Aufenthaltstitel in die Schweiz einreisen und sich anmelden darf.

Das ist ein grosser Schritt in Richtung Vereinfachung der Einreisevorschriften, wenn bereits ein aufwendiges Bewilligungsverfahren in der Schweiz stattgefunden hat.

Singapore / October 13, 2022

Employer contributions to foreign pension funds will be no longer tax-free as of 2025

The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) has announced that they will tax employer contributions to foreign pension funds from the 2025 tax year.

Previously, companies that have assigned employees to Singapore have tried to keep them in the home country social security scheme, including the pension fund, for the period of assignment whenever possible.

Example:

If an employee is posted from Switzerland to Singapore and receives a gross salary of SGD 200,000 (CHF 138,773) and the pension fund contribution for both employee and employer are SGD 12,000 (CHF 8,326), the following tax situation arises:

Consequently, these additional tax costs must be considered when planning future assignments to Singapore.

Taxable income Until 2024 As of 2025 Gross salary SGD 200'000 SGD 200'000 Employer contribution SGD 0 SGD 12'000 Tax liability – tax rates 2022 SGD 21'150 SGD 23'430 Converted to CHF CHF 14'675 CHF 16'257

Consequently, these additional tax costs must be considered when planning future assignments to Singapore.

Singapur / 13. Oktober 2022

Keine Steuerbefreiung mehr für Arbeitgeberbeiträge an ausländische Pensionskassen ab 2025

Die Steuerbehörde in Singapur (Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) hat mitgeteilt, dass sie ab dem Steuerjahr 2025 die Arbeitgeberbeiträge an ausländische Pensionskassen besteuern wird.

Bisher haben Unternehmen versucht, nach Singapur entsandte Mitarbeiter im Sozialversicherungssystem des Heimatlandes (inklusive Pensionskasse) für den Zeitraum der Entsendung zu belassen.

Beispiel:

Wenn ein Mitarbeiter von der Schweiz nach Singapur entsandt wird und ein Bruttosalär von SGD 200'000 (CHF 138'773) erhält und der Pensionskassenbeitrag für den Arbeitnehmer sowie den Arbeitgeber jeweils SGD 12'000 (CHF 8'326) beträgt, ergibt sich die folgende steuerliche Situation:

Steuerpflichtiges Einkommen Until 2024 As of 2025 Bruttosalär SGD 200'000 SGD 200'000 Arbeitgeberbeitrag SGD 0 SGD 12'000 Steuerbetrag – Steuersätze 2022 SGD 21'150 SGD 23'430 Umgerechnet in CHF CHF 14'675 CHF 16'257

Demzufolge müssen bei der Planung von zukünftigen Entsendungen nach Singapur diese Steuermehrkosten berücksichtigt werden.

USA / October 13, 2022

Green Card validity extended to 24 months

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) automatically extended the validity of Permanent Resident Cards (Green Cards) from 12 to 24 months as from September 26, 2022. The extension is applicable for Form I-90 applications to replace Green Cards.

The USCIS updated the Form I-90 receipt notices, which can be presented with an expired Green Card as evidence of a continued permanent resident status.

The extension should help I-90 applicants who experience longer processing times, because they will receive a longer proof of a lawful status as they await their renewed Green Card.

USA / 13. Oktober 2022

Gültigkeit der Green Card auf 24 Monate verlängert

Der "U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)" hat die Gültigkeit der Permanent Resident Cards (Green Cards) ab dem 26. September 2022 automatisch von 12 auf 24 Monate verlängert. Die Verlängerung gilt für Anträge auf Ausstellung von Green Cards mit dem Formular I-90.

Die USCIS hat die Bescheinigungen für das Formular I-90 aktualisiert, die zusammen mit einer abgelaufenen Green Card als Nachweis für den fortbestehenden Daueraufenthaltsstatus vorgelegt werden können.

Die Verlängerung soll I-90-Antragstellern helfen, da sie einen längeren Nachweis ihres rechtmässigen Status erhalten, während sie auf ihre neue Green Card warten.

October 13, 2022

Global Mobility: New global city ranking for 150 destinations available

In AIRINC global's new worldwide city ranking, Swiss cities - as in almost all rankings - are among the top. 150 cities were analyzed in terms of their financial attractiveness and quality of life. The ranking combines and weights the respective salary levels, tax rates, cost of living and living conditions into a combined ranking as well as into individual rankings in terms of quality of life and financial attractiveness.

The overall ranking is led by Zurich, Geneva, and Luxembourg. In the rankings around quality of life, Zurich, Vienna, and London take top positions. Manama (Bahrain), Georgetown (Cayman Islands), and Zurich have top ratings in terms of financial aspects. The comprehensive ranking can be found at the following link: https://airshare.air-inc.com/airinc-global-150

13. Oktober 2022

Global Mobility: Neues, weltweites Städteranking zu 150 Destinationen veröffentlicht

Im neuen weltweiten Städteranking von AIRINC global belegen Schweizer Städte – wie in fast allen Rankings – Spitzenplätze. Es wurden 150 Städte hinsichtlich ihrer finanziellen Attraktivität und ihrer Lebensqualität untersucht. Das Ranking kombiniert und gewichtet die jeweiligen Gehaltsniveaus, Steuersätze, Lebenshaltungskosten und Lebensbedingungen zu einer kombinierten Rangliste sowie zu Einzelranglisten in Bezug auf die Lebensqualität und finanzielle Attraktivität.

Die Gesamtrangliste wird von Zürich, Genf und Luxemburg angeführt. Im Ranking rund um die Lebensqualität nehmen Zürich, Wien und London Spitzenplätze ein. Manama (Bahrain), Georgetown (Cayman Islands) und Zürich haben topp Bewertungen hinsichtlich der finanziellen Aspekte.

Das umfassende Ranking finden Sie unter dem folgenden Link: https://airshare.air-inc.com/airinc-global-150