Japan / September 22, 2022

Easing of entry requirements

Effective immediately, travelers from around the world who are vaccinated and boostered may enter Japan without a negative COVID-19 test. The new rule generally applies to all air travelers. However, all travelers and returnees, as well as Japanese citizens who are not triple-vaccinated, are required to present a negative COVID-19 test (no older than 72 hours prior to departure). Japan had classified all countries into three categories, after which a COVID-19 test was required before and after entry, depending on vaccination status.

Currently, only Japanese citizens, legal residents, and travelers for important reasons are allowed to travel to Japan. This includes business travelers. These and tourists are now allowed to travel to Japan after obtaining a visa and must stay in accommodations provided by travel agencies.

Japan / 22. September 2022

Erleichterung der Einreisevorschriften

Ab sofort dürfen Reisende aus der ganzen Welt, die geimpft und geboostert sind, ohne negativen Covid-19 Test nach Japan einreisen. Die neue Regelung gilt grundsätzlich für alle Flugreisende. Sämtliche Reisende und Rückkehrende sowie japanische Staatsbürger, die nicht dreifach geimpft sind, sind jedoch verpflichtet, einen negativen Covid-19 Test (nicht älter als 72 Stunden vor dem Abflug) vorzuweisen. Japan hatte alle Länder in drei Kategorien eingestuft, wonach ein Covid-19 Test vor und nach der Einreise, je nach Impfstatus notwendig war.

Aktuell dürfen nur japanische Bürger, rechtmässige Aufenthalter sowie Reisende aus wichtigen Gründen nach Japan reisen. Hierzu zählen auch Geschäftsreisende. Diese und Touristen dürfen nun nach Erhalt eines Visums nach Japan reisen und müssen sich in den von den Reiseagenturen vorgesehenen Unterkünften aufhalten.

