Denmark / July 15, 2022

Faster access to work for third-country graduates

The Government of Denmark passed a law that allows university graduates with a valid student permit to remain and work in Denmark if they have a job offer and have applied for a residence and work permit. The basis for this entitlement is a master's degree from a Danish university and an application for a residence permit under the following programs and regulations:

Positive List Program for listed occupations with labor shortages.

Work permits for persons reaching a high salary threshold

Work permits for the purpose of research

Work permits based on special personal qualifications

Fast Track Program

Until now, non-EU/EFTA university graduates were only allowed to take up employment after a positive labor market decision. This regulation has now been in force since July 1, 2022.

Dänemark / 15. Juli 2022

Schnellere Arbeitsaufnahme für Hochschulabsolventen aus Drittstaaten

Die Regierung Dänemarks verabschiedete ein Gesetz, wonach Hochschulabsolventen mit gültiger Studentenbewilligung in Dänemark verbleiben und arbeiten dürfen, insofern sie ein Stellenangebot haben und eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung beantragt haben. Die Grundlage für diesen Anspruch ist der Masterabschluss an einer dänischen Universität sowie dass der Antrag für eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der nachfolgenden Programme und Vorschriften gestellt wird:

Positivlistenprogramm für aufgelistete Berufe mit Arbeitskräftemangel

Arbeitsbewilligungen für Personen, die eine hohe Gehaltsschwelle erreichen

Arbeitsbewilligung zwecks Forschung

Arbeitsbewilligung aufgrund besonderer, persönlicher Qualifikationen

Fast-Track Programm

Bis anhin durften Nicht-EU/EFTA Hochschulabsolventen erst nach positivem Arbeitsmarktentscheid die Stelle antreten. Die Regelung ist nun seit 1. Juli 2022 in Kraft.

Romania / July 15, 2022

Introduction of a digital nomad visa

Many countries suffered economic damage due to the global coronavirus pandemic. Romania is one of the affected countries, which is why the Romanian authorities have now decided to introduce a "Digital Nomad Visa" to promote the economic recovery of the country. Individuals who wish to apply for a digital nomad visa must meet the following requirements:

Applicants must have been in a permanent employment abroad for at least three years or be the owner of a registered business.

For the last six months and during the stay in Romania, applicants must earn at least three times the national average gross salary in Romania. Currently, the amount is RON 6,095 (approx. 1,215 CHF).

The digital nomad visa is issued for six months and is renewable. However, the maximum limit for extensions has not yet been decided. It should be noted, nevertheless, that an extension will only be granted if the abovementioned requirements continue to be met.

Romänien / 15. Juli 2022

Einführung eines digitalen Nomadenvisums

Viele Länder erlitten wirtschaftliche Schäden aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie. Zu den betroffenen Ländern gehört auch Rumänien, weshalb die rumänischen Behörden nun beschlossen haben, ein «Digitales Nomadenvisum» einzuführen, um den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes voranzutreiben. Personen, welche einen Antrag für ein digitales Nomadenvisum stellen möchten, müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

Antragsteller müssen seit mindestens drei Jahren im Ausland in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis oder Besitzer einer registrierten Unternehmung sein.

Für die letzten sechs Monate und während des Aufenthalts in Rumänien müssen Antragssteller mindestens das Dreifache des nationalen durchschnittlichen Bruttogehalts in Rumänien verdienen. Aktuell liegt der Betrag bei 6'095 RON (ca. 1'215 CHF).

Das digitale Nomadenvisum wird jeweils für sechs Monate ausgestellt und ist verlängerbar. Die Höchstgrenze für Verlängerungen wurde jedoch noch nicht beschlossen. Es bleibt jedoch anzumerken, dass eine Verlängerung nur bewilligt wird, wenn die oben erwähnten Anforderungen weiterhin erfüllt sind.

Switzerland / July 15, 2022

Social security subordination for cross-border commuters

Switzerland has also extended the transitional regulations for cross-border commuters regarding the number of home office days until 31 December 2022.

The Federal Social Insurance Office is currently working on new regulations for this group of people, which are to come into force on 1 January 2023. Due to the fact that working from home by cross-border commuters has become an integral part of everyday life, the new regulation is intended to allow a certain number of days for working from home without this having any effect on social insurance status. New regulations in this regard are also to be introduced in the EU.

For many cross-border commuters with an employer in Switzerland and domicile in Switzerland, there should have been drastic effects as of 1 July 2022 due to tax regulations in France. Switzerland and France have now agreed that the previous transitional provisions will continue to apply until 31 December 2022. In the meantime, both countries will try to find a solution. This means that cross-border commuters residing in France can still be allowed to work from home until the end of the year, also from a tax perspective.

Schweiz / 15. Juli 2022

Sozialversicherungsunterstellung bei Grenzgänger

Auch von Schweizer Seite hat man die Übergangsregelungen für Grenzgänger bezüglich der Anzahl der HomeofficeTage bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.

Das Bundesamt für Sozialversicherung ist zurzeit dabei neue Regelungen für diese Personengruppe auszuarbeiten, welche per 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen. Aufgrund dessen, dass die Homeoffice Tätigkeit von Grenzgängern nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, soll die neue Regelung eine gewisse Anzahl von Homeoffice-Tagen erlauben, ohne dass dies Auswirkungen auf die Sozialversicherungsunterstellung haben. Auch in der EU soll es zu neuen Regelungen diesbezüglich kommen.

Für einen Grossteil der Grenzgänger mit Arbeitgeber in der Schweiz und Wohnsitz in der Schweiz hätte es per 1. Juli 2022 zu einschneidenden Auswirkungen kommen sollen, auf Grund von steuerlichen Vorschriften in Frankreich. Zwischen der Schweiz und Frankreich hat man diesbezüglich nun vereinbart, dass man bis zum 31. Dezember 2022 noch die bisherigen Übergangsvorschriften gelten lässt. In der Zwischenzeit werden beide Länder versuchen eine Lösung zu finden. Dies bedeutet, Grenzgänger mit Wohnsitz in Frankreich kann ebenfalls bis Ende des Jahres auch aus steuerlicher Sicht, das Arbeiten im Homeoffice nach wie vor erlaubt werden.

July 15, 2022

Global Mobility: Mobile working abroad - Is it really that easy?

Choose your destination, book your flight and hotel, pack your suitcase, and go. Working abroad could Choose your destination, book your flight and hotel, pack your suitcase, and go. Working abroad could be that easy. If only there were not a few legal pitfalls that make working abroad much more difficult. Comprehensive compliance can be challenging. After all, who thinks about their approaching work at a foreign vacation destination about:

Social security;

Reporting requirements;

Foreign taxes;

Work permits and

Possibly restrictive foreign labor laws?

These are probably the fewest employees who work temporarily and at their request in a foreign "home office". It is, therefore, more important for HR managers to address these issues and establish appropriate guidelines for mobile working abroad. With increasingly connected government agencies and employees eager to share their foreign work location on social media, a laissezfaire approach is no longer advisable these days.

15. Juli 2022

Global Mobility: Mobiles Arbeiten im Ausland – Ist es wirklich so einfach?

Reiseziel aussuchen, Flug und Hotel buchen, Koffer packen, losfahren. Eigentlich könnte das Arbeiten im Ausland so einfach sein. Wenn da nur nicht eine Reihe von rechtlichen Fallstricken wäre, die das Arbeiten im Ausland deutlich erschwert. Umfassende Compliance kann eine echte Spassbremse sein. Denn wer denkt bei seiner nahenden Arbeit am ausländischen Ferienort schon an:

Sozialversicherungen;

Meldepflichten;

Ausländische Steuern;

Arbeitsbewilligungen und

Eventuell restriktives ausländisches Arbeitsrecht?

Dies dürften die wenigsten Arbeitnehmer sein, die temporär und auf eigenen Wunsch im ausländischen Homeoffice" arbeiten. Umso wichtiger ist es daher für die Personalverantwortlichen, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und entsprechende Richtlinien für mobiles Arbeiten im Ausland zu erlassen. Mit immer besser vernetzten Behörden und Mitarbeitern, die ihren ausländischen Arbeitsort gerne auf Social Media teilen, ist ein Laissez-Faire-Ansatz heutzutage nicht mehr ratsam.

