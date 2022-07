ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

UAE / July 7, 2022

Stricter quota requirements for foreign workers and higher quota share for local employees

Since the quota of foreign employees in the UAE is very high, the Ministry of Human Resources and Emiratization (MOHRE) is trying to increase the number of Emiratis in the labor market. On the one hand, the quota requirements are made more difficult, and on the other hand, quotas of the number of Emirati employees per company, differentiated by size, are set.

For the employment of foreign workers, the MOHRE now has a list of 172 industries that count as priority for the issuance of a quota. The following industries are worth mentioning for this purpose: Military equipment manufacturing, banking services, insurance services, health services, oil and gas extraction, etc. Furthermore, foreign employees may not exceed 5 to 10% of the total staff if the company was registered before April 15, 2022. For all enterprises registered later, only 3 quotas may be issued unless they are operating in the high-priority industries.

MOHRE has decided that companies with more than 50 employees must have at least 2% Emirati employees by the beginning of next year. If a company fails to meet this target, a monthly fine of AED 6,000 (approx. CHF 1,600) will be imposed per Emirati who is not hired. The future goal is for Emirati employees to make up 6% of a company.

VAE / 7. Juli 2022

Strengere Anforderungen an der Kontingents-erteilung für ausländische Arbeitnehmer sowie höhere Quoten für einheimische Mitarbeiter

Angesichts der Tatsache, dass der Anteil ausländischer Mitarbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr hoch ausfällt, bemüht sich das Ministerium für Human Resources und Emiratisierung (MOHRE) um den Anstieg der Anzahl von Emiratis auf dem Arbeitsmarkt. Einerseits werden die Anforderungen zur Kontingentserteilung erschwert, andererseits werden Quoten zur Anzahl der Emiratis pro Unternehmen nach Grösse festgelegt.

Für die Anstellung von ausländischen Arbeitnehmern hat nun das MOHRE eine Liste von 172 Branchen, die als prioritär für die Erteilung eines Kontingents zählen, veröffentlicht. Erwähnenswert sind hierfür folgende Branchen: Herstellung von Militärausrüstung, Bankdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Gesundheitsdienst-leistungen, Öl- und Gasförderung, etc. Des Weiteren dürfen ausländische Mitarbeiter nicht mehr als 5 bis 10 % des gesamten Personals ausmachen, wenn das Unternehmen vor dem 15. April 2022 registriert wurde. Für alle später eingetragene Unternehmen dürfen nur 3 Kontingente erteilt werden, ausser sie sind in den hoch priorisierten Branchen tätig.

MOHRE hat zudem entschieden, dass Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern mindestens 2% Emirati-Mitarbeiter bis Anfangs nächsten Jahres aufweisen müssen. Falls ein Unternehmen dieses Ziel nicht erreicht, wird eine monatliche Geldstrafe von AED 6'000 (ca. CHF 1'600) pro Emirati, der nicht eingestellt wird, fällig. Das zukünftige Ziel ist, dass die Emirati-Mitarbeiter 6% eines Unternehmens ausmachen.

Albania / July 7, 2022

Delayed implementation of the new "Unique Permit"

The implementation of the new immigration law, which will introduce a legislative framework for a single work and residence permit called the "Unique Permit", has been delayed until September 2022.

The key details of the new "Unique Permit" include the following:

The permit will be available to locally hired staff, intra-company transferees, and highly qualified staff; self-employed persons, digital nomads, contractors, and investors; seasonal and cross-border workers; vocational trainees; stateless persons, among other categories.

Foreign nationals employed abroad can obtain a one-year permit for Digital Mobile Employees to reside in Albania while continuing their work abroad. Applicants must have a valid home employment contract, sufficient income to support their stay and that of any dependents, health insurance, a clean criminal record, an Albanian bank account and local accommodation.

The permit application will be submitted to a single authority, where currently employment-based residence requires separate applications to the Labor Office and Border and Migration Police.

Visa nationals requiring a long-term entry visa will still be required to obtain an e-visa on a separate portal.

The existing labor market test, required for locally hired foreign nationals, will be expanded to include a check on quota spots or quota exemption, and a check on whether the foreign national's employment conditions meet local standards.

Work-related applications will require preliminary work permit before proceeding to the single permit application.

The following categories will be exempt from labor market testing: highly qualified employees, digital nomads, graduates from an Albania-accredited universities, vocational trainees, and spouses of Albanian nationals who are resident in Albania.

Permit issuance is expected to take approximately four to 12 weeks from the date of application.

The permit was introduced to align Albanian immigration legislation with EU legislation, specifically the EU Single Permit project, as part of the accession process to become an EU Member State.

Albanien / 7. July 2022

Verzögerte Umsetzung der neuen kombinierten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis

Die Umsetzung des neuen Einwanderungsgesetzes, mit dem ein Rechtsrahmen für eine einheitliche Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, die sogenannte "Unique Permit", eingeführt werden soll, wurde auf September 2022 verschoben.

Zu den wichtigsten Details der neuen einmaligen Erlaubnis gehören:

Die Erlaubnis wird unter anderem für lokal angestellte Mitarbeiter, unternehmensintern versetzte Mitarbeiter und hoch qualifizierte Mitarbeiter, Selbstständige, digitale Nomaden, Auftragnehmer und Investoren, Saisonarbeiter und Grenzgänger, Auszubildende und Staatenlose zur Verfügung stehen.

Ausländische Staatsangehörige, die im Ausland beschäftigt sind, können eine einjährige Aufenthaltsbewilligung erhalten, während sie ihre Arbeit im Ausland fortsetzen («digitale Nomaden)». Die Antragsteller müssen einen gültigen Arbeitsvertrag im Heimatland haben, über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um ihren Aufenthalt und den ihrer Angehörigen zu finanzieren, krankenversichert sein, ein sauberes Strafregister haben, ein albanisches Bankkonto besitzen und eine Unterkunft vor Ort haben.

Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung wird bei einer einzigen Behörde eingereicht, während derzeit für den Aufenthalt in einem Arbeitsverhältnis getrennte Anträge beim Arbeitsamt und bei der Grenz-und Migrationspolizei gestellt werden müssen.

Staatsangehörige, die ein Visum für die langfristige Einreise benötigen, müssen weiterhin ein e-Visum über ein separates Portal beantragen.

Die bestehende Arbeitsmarktprüfung, die für vor Ort eingestellte ausländische Staatsangehörige erforderlich ist, wird um eine Prüfung auf Quotenplätze oder Quotenbefreiung sowie eine Prüfung, ob die Arbeitsbedingungen des Ausländers den lokalen Standards entsprechen, erweitert.

Für arbeitsbezogene Anträge ist eine vorläufige Arbeitsbewilligung erforderlich, bevor der Antrag auf Erteilung einer kombinierten Erlaubnis gestellt werden kann.

Die folgenden Kategorien sind von der Arbeitsmarktprüfung ausgenommen: hoch qualifizierte Arbeitnehmer, digitale Nomaden, Absolventen einer in Albanien anerkannten Hochschule, Auszubildende und Ehepartner albanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Albanien.

Die Bewilligungsausstellung wird voraussichtlich etwa vier bis 12 Wochen ab dem Datum der Antragstellung dauern.

Der Aufenthaltstitel wurde eingeführt, um das albanische Einwanderungsrecht an das EU-Recht anzugleichen, insbesondere an das Projekt der kombinierten Erlaubnis der EU, das Teil des Beitrittsprozesses zu einem EU-Mitgliedstaat ist.

Latvia / July 7, 2022

Introduction of a "Digital Nomad Visa" for citizens from OECD countries

The Latvian authorities have decided to introduce a "Digital Nomad Visa" for workers employed by an employer who is based in a country that is a member of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Self-employed workers who have registered their businesses in one of the OECD countries can also benefit from the digital nomad visa. The 38 OECD countries include the following:

EU countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, and Sweden.

EFTA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland

Non-EU/EFTA countries: Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, India, Israel, Japan, Mexico, New Zealand, Nigeria, Norway, South Korea, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States.

The digital nomad visa allows employees or self-employed persons in Latvia to work for an employer or a client outside Latvia. The visa is issued for one year and can be extended once for another year. After that, the visa can be converted into a temporary residence permit, if approved. Otherwise, the persons concerned may have to leave Latvia for six months before they can apply again for a digital nomad visa.

It should be noted that when staying abroad as a "digital nomad", issues of labor law, social security, taxes, and permanent settlement, among others, must be considered.

Lettland / 7. July 2022

Einführung eines «Digitalen Nomadenvisum» für Bürger aus OECD-Ländern

Die lettischen Behörden haben beschlossen, ein "Digitales Nomadenvisum" für Arbeitnehmer einzuführen, die bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, der in einem Land ansässig ist, das Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist. Selbstständige, die ihr Unternehmen in einem der OECD-Länder angemeldet haben, können ebenfalls vom Visum für digitale Nomaden profitieren. Zu den 38 OECDLändern gehören die folgenden:

EU-Länder: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien und Schweden

EFTA-Länder: Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz

Nicht-EU/EFTA-Länder: Australien, Brasilien, China, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Norwegen, Südkorea, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten

Das Visum für digitale Nomaden ermöglicht es Arbeitnehmern oder Selbstständigen in Lettland, für einen Arbeitgeber oder einen Kunden ausserhalb Lettlands zu arbeiten. Das Visum wird für ein Jahr ausgestellt und kann einmal um ein weiteres Jahr verlängert werden. Danach kann das Visum in eine befristete Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden, sofern es genehmigt wird. Andernfalls müssen die betreffenden Personen Lettland unter Umständen für sechs Monate verlassen, bevor sie erneut ein Visum für digitale Nomaden beantragen können

Es ist zu beachten, dass bei einem Auslandsaufenthalt als "digitaler Nomade" unter anderem Fragen des Arbeitsrechts, der Sozialversicherung, der Steuern und der dauerhaften Niederlassung zu berücksichtigen sind.

July 7, 2022

Global Mobility: New cost of living ranking from Mercer

Mercer's latest ranking of the most expensive cities comes without big surprises in the top ranks. First place goes to Hong Kong. Directly followed by four Swiss cities (2. Zurich, 3. Geneva, 4. Basel and 5. Bern). Ankara (Turkey) closes the international cost of living ranking with the 227th place.

The complete ranking is available under the following link: https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html#city-ranking

In times of the pandemic, inflation, and global conflicts, global mobility managers are challenged more than ever to question their compensation strategy and adapt it to current developments. Added to this is the well-known challenge that cost-of-living indices tend to be aligned with personal experience and are, therefore, often questioned.

This problem is not new. This makes it even more important for Global Mobility departments to choose a cost-of-living provider that best meet their needs and stick to it. However, one thing is certain, the perfect solution that suits everyone does not exist.

7. July 2022

Global Mobility: Neues Lebenshaltungskostenranking von Mercer

Mit dem aktuellen Ranking der teuersten Städte sorgt Mercer auf den vorderen Plätzen für wenig Überraschung. Platz 1 geht an Hongkong. Danach schaffen es gleich 4 Schweizer Städte auf die Plätze 2-5 (2. Zürich, 3. Genf, 4. Basel und 5. Bern). Ankara (Türkei) bildet mit Platz 227 das Schlusslicht des internationalen Lebenshaltungskostenrankings.

Das vollständige Ranking finden Sie frei zugänglich unter dem folgenden Link: https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html#city-ranking

Global Mobility Verantwortliche sind in Zeiten der Pandemie, Inflation und weltweiter Konflikte mehr denn je gefordert, ihre Vergütungsstrategie zu hinterfragen und an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Hierzu kommt die bekannte Herausforderung, dass die Lebenshaltungskostenindizes tendenziell mit den persönlichen Erfahrungen abgeglichen werden und daher oft hinterfragt werden.

Diese Problematik ist nicht neu. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Global Mobility Abteilungen sich für einen passenden Anbieter von Lebenshaltungskosten entscheiden und nicht nach Belieben wechseln. Denn eins ist sicher, die perfekte, für alle passende Lösung gibt es leider nicht.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.