United Kingdom / June 2, 2022

Visa-free entry for citizens of Saudi Arabia and Bahrain from June 1, 2022

The UK government announced that citizens of Saudi Arabia and Bahrain will be exempt from visa requirements from June 1, 2022. Instead, they will only need to apply online for an exemption (online visa waiver), which will allow them to stay in the UK visa-free for 6 months. The trip may be for tourism, business, study, or medical purposes. Visa requirements for work and settlement in the UK remain in effect. The online exemption application must be submitted between 3 months to 48 hours before departure and costs GBP 30.00 (approx. Fr. 36.00).

With this relaxation, Saudi Arabia and Bahrain join the Gulf Cooperation Council (GCC) member states Kuwait, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates, which are exempt from visa requirements. This eliminates the strict requirements such as submitting biometric data, appearing in person, and handing in the passport at the consulate. The visa waiver is intended to strengthen relations between the UK and the GCC countries.

Vereinigtes Königreich / 2. Juni 2022

Visumsfreie Einreise für Staatsbürger Saudi-Arabien und Bahrain ab 01.06.2022

Die Regierung Grossbritanniens kündigte an, dass Staatsbürger aus Saudi-Arabien und Bahrain ab dem 1. Juni 2022 von der Visumspflicht befreit werden. Stattdessen müssen sie nur noch online einen Befreiungsantrag (online visa waiver) beauftragen, welcher ihnen einen visumsfreien 6-monatigen Aufenthalt in Grossbritannien ermöglicht. Die Reise darf aus touristischen, geschäftlichen, Studien- oder medizinischen Zwecken erfolgen. Die Visabestimmungen für Arbeit, Studium und Niederlassung im Vereinigten Königreich bleiben weiterhin bestehen. Der Online-Befreiungsantrag muss zwischen 3 Monaten und 48 Stunden vor der Abreise gestellt worden sein und kostet 30.00 GBP (ca. Fr. 36.00).

Mit dieser Lockerung gehören Saudi-Arabien und Bahrain zu den Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) namentlich Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emiraten, die von der Visumspflicht befreit sind. Dadurch fallen die strengen Anforderungen wie die Abgabe der biometrischen Daten, persönliche Vorsprache sowie Abgabe des Passes beim Konsulat weg. Die Visumsbefreiung soll die Beziehungen zwischen Grossbritannien und die GCC-Staaten stärken.

Germany / June 2, 2022

No deduction of contributions to the overobligatory pension fund

SIn November 2021, the tax court in Baden-Württemberg again took a position on the deduction of pension fund contributions by the employee as well as the tax exemption of pension fund contributions by the employer.

The case to be assessed concerned an employee who was employed as a teacher in Switzerland and resided in Germany. The employee made obligatory and over-obligatory contributions to the public pension fund.

The tax court allowed the obligatory contributions to the pension fund as part of the special expenses deduction but denied the deduction for the over-obligatory pension fund contributions. The reason given for this is that the over-obligatory contributions are not prescribed by law and are therefore voluntary payments. Furthermore, the employer's over-obligatory pension fund contributions generally constitute taxable earned income and are only tax-exempt within the framework of §3 no. 62 sentence 3 EStG.

This means that contributions to the over-obligatory pension fund in Switzerland must be given special consideration for employees who have their tax residence in Germany.

Deutschland / 2. Juni 2022

Kein Abzug von Beiträgen in die überobligatorische Pensionskasse

Im November 2021 hat das Finanzgericht in Baden-Württemberg erneut Stellung zum Abzug von Pensionskassenbeiträgen des Arbeitnehmers bzw. der Steuerfreiheit von Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers genommen.

In dem zu beurteilenden Sachverhalt ging es um eine Arbeitnehmerin, die als Lehrerin in der Schweiz angestellt war und ihren Wohnsitz in Deutschland hatte. Die Arbeitnehmerin hat obligatorische sowie überobligatorische Beiträge an die öffentlich-rechtliche Pensionskasse geleistet.

Das Finanzgericht hat die obligatorischen Beiträge an die Pensionskasse im Rahmen des Sonderausgabenabzugs zugelassen, allerdings den Abzug für die überobligatorischen Pensionskassenbeiträge verweigert. Die Begründung hierzu ist, dass die überobligatorischen Beiträge nicht gesetzlich vorgeschrieben sind und daher freiwillige Zahlungen sind. Des Weiteren stellen die überobligatorischen Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers in der Regel steuerpflichtiges Erwerbseinkommen dar und sind nur im Rahmen von §3 Nr. 62 Satz 3 EStG steuerfrei.

Dies bedeutet, dass die Beiträge an die überobligatorische Pensionskasse in der Schweiz für Arbeitnehmer, welche in Deutschland ihre steuerliche Ansässigkeit haben, besonders zu betrachten sind.

Estonia / June 2, 2022

Introduction of new quota-free short-term permits

The Estonian government introduced two new short-term work and residence permits, which are excluded from the immigration quota. The new short-term permits enable foreign workers who already hold a short-term permit in Estonia and have been working with the same employer for nine months to extend their permits once for up to 24 months. The new regulation also benefits "growth companies", i.e., employers in Estonia that have been operating for 10 years; employ at least 50 workers; pay at least 1 million euros in payroll taxes and have grown by 20% in the last three years.

Estland / 2. Juni 2022

Einführung neuer kontingentsfreier Kurzaufenthaltsbewilligungen

Die estnische Regierung hat zwei neue kurzfristige Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen eingeführt, die von der Einwanderungsquote ausgenommen sind. Die neuen Kurzaufenthaltsbewilligungen ermöglichen es ausländischen Arbeitnehmern, die bereits eine Kurzaufenthaltsbewilligung in Estland besitzen und seit neun Monaten bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind, ihre Bewilligung einmalig, um bis zu 24 Monate zu verlängern. Die neue Regelung kommt auch "Wachstumsunternehmen" zugute, d. h. Arbeitgebern in Estland, die seit 10 Jahren tätig sind, mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigen, mindestens 1 Million Euro an Lohnsteuern zahlen und in den letzten drei Jahren um 20 % gewachsen sind.

June 2, 2022

Global Mobility: A1 & Posted Worked Notification ("notification procedure") - Indispensable paperwork for employee assignments abroad

In the age of digitalization and (again) uncomplicated travel, one would like to assume that the administration of international assignments would also become easier. Unfortunately, this is not the case at all. HR managers not only have to deal with work permits, income taxes, and contracts but also keep an eye on short business trips of their employees.

And this is where the difficulties are. In the case of long-term assignments, companies are aware of the complexity involved and allocate the necessary resources for this purpose. Be it through specialized Global Mobility Managers or through HR staff who additionally take on this task. In the case of business trips, however, employees are often left on their own. This is because companies are often simply unaware of the high administrative requirements and the associated compliance risks.

Nowadays, even for short business trips, it is usually essential to obtain an A1. From a Swiss perspective, this is done relatively easily via the online-tool ALPS. So far, so good. But are you also aware that you need a so-called "Posted Worker Notification" for almost all foreign assignments in the EU area? - And this is far from easy, because:

The "Posted Worker Notification" is in principle obligatory in the EU area, but it has (in contrast to the A1) no standardized name and no standardized forms. For each country, different requirements, different authorities in charge, as well as different documentation requirements, apply to the "Posted Worker Notification". Not all industries are equally affected. Some countries have defined selected industries, while in others the notification must be obtained for all industries.

Austria and France are currently notorious for their high "Posted Worker Notification" requirements. Here, the document is even essential for short foreign assignments (e.g. business trips), as the penalties can be severe. - Also, for assignments and projects in other EU countries, it is advisable to clarify which administrative steps must be taken about the "Posted Worker Notification" before the international assignment and/or business trip.

Specialized consultants can save you the time-consuming research work and the registration process (in the respective national language). Reach out to them to make your life easier and your international business travel compliant.

2. Juni 2022

Global Mobility: A1 & Posted Worked Notification («Meldeverfahren») - Unerlässlicher Papierkram bei Auslandseinsätzen von Mitarbeiter

Im Zeitalter der Digitalisierung und des (wieder) unkomplizierten Reisens möchte man eigentlich davon ausgehen, dass auch die Administration von Entsendungen einfacher wird. Leider ist dies gar nicht so. HR-Verantwortliche müssen sich bei Entsendungen nicht nur mit Arbeitsbewilligungen, Steuern und Verträgen auseinandersetzen, sondern dazu auch die kurzen Geschäftsreisen ihrer Mitarbeiter im Blick behalten.

Gerade hier liegen aber die Tücken. Bei Langzeitentsendungen ist man sich der Komplexität des Unterfanges bewusst und stellt hierfür die benötigten Ressourcen ab. Sei es durch spezialisierte Global Mobility Manager oder durch Personaler, die diese Aufgabe zusätzlich übernehmen. Bei Business Trips sind die Mitarbeiter jedoch oft auf sich allein gestellt. Denn Unternehmen sind die hohen administrativen Anforderungen und die damit verbundenen Compliance-Risiken oftmals schlicht nicht bekannt.

So ist es heute auch für kurze Geschäftsreisen oftmals unerlässlich, ein A1 einzuholen. Aus Schweizer Sicht geschieht dies mehr oder weniger problemlos (und zumindest online) über das ALPS-Tool. So weit, so gut. Sind Sie sich aber auch bewusst, dass Sie für fast alle Auslandseinsätze im EU-Raum eine sogenannte «Posted Worker Notification» benötigen? – Und diese hat es in sich, denn:

Die «Posted Worke Notification» ist zwar im EU-Raum grundsätzlich verpflichtend, aber sie hat (im Gegensatz zum A1) keinen einheitlichen Namen und keine einheitlichen Formulare. Für die «Posted Worker Notification» gelten je nach Land unterschiedliche Anforderungen, andere Antragsstellen und Zuständigkeiten sowie andere Dokumentationserfordernisse. Auch sind nicht aller Branchen gleichermassen betroffen. Einige Länder haben ausgewählte Branchen definiert, in anderen Ländern muss für alle Branchen die Bescheinigung eingeholt werden.

Österreich und Frankreich sind derzeit für ihre hohen Anforderungen an die «Posted Worker Notification» berühmt-berüchtigt. Hier sollte auch bei kurzen Auslandseinsätzen (z.B. Geschäftsreisen) keinesfalls auf das Dokument verzichtet werden, da die Strafen empfindlich sein können. – Auch für Einsätze und Projekte in anderen Staaten ist es ratsam, vor dem Auslandseinsatz abzuklären, welche administrativen Schritte in Bezug auf die «Posted Worker Notification» vorgenommen werden müssen.

Spezialisierte Berater können Ihnen dabei die aufwendige Recherchearbeit und den Registrierungsprozess (in der jeweiligen Landessprache) ersparen. Wenden Sie sich an sie, um Ihr Leben einfacher und Ihre internationalen Geschäftsreisen konform zu gestalten.