Italy / April 7, 2022

Introduction of Digital Nomad Visa

Due to the COVID-19-pandemic, many companies are increasingly confronted with the wishes of their employees to work remotely from abroad for an extended period. The desire for "Remote Work Abroad" is not only felt by employees, but also by self-employed individuals.

Since the beginning of the pandemic, many countries, such as Greece and France, have taken up the «Remote Work Abroad» issue and introduced visa categories such as "Remote Work Visa" or "Digital Nomad Visa". Now, Italy has followed this trend and will introduce a "Digital Nomad Visa" by the end of April 2022.

The "Digital Nomad Visa" will allow employees or self-employed individuals in Italy to work for an employer respectively client outside of Italy. The visa is issued for one year. Applications for the visa can be submitted after the publication of the decree by the end of April 2022.

It should be noted that for stays abroad as a "Digital Nomad", issues such as labor law, social security, taxes, and permanent establishments, among others, must be considered.

Italien / 7. April 2022

Einführung eines Visums für digitale Nomaden

Aufgrund der Pandemie sehen sich viele Unternehmen vermehrt mit den Wünschen der eigenen Mitarbeiter konfrontiert, dass diese für einen verlängerten Zeitraum aus dem Ausland («Remote») arbeiten möchten. Der Wunsch nach «Remote Work» verspüren heutzutage nicht nur Mitarbeiter, sondern auch selbständige Erwerbstätige.

Seit Beginn der Pandemie haben dementsprechend viele Länder, wie z.B. Griechenland und Frankreich, dieses Thema aufgenommen und eigene Bewilligungskategorien mit den Titeln «Remote Work Visa» oder «Digital Nomad Visa» eingeführt. Nun ist auch Italien diesem Trend gefolgt und führt per Ende April 2022 ein «Digital Nomad Visa» ein.

Das «Digital Nomad Visa» erlaubt Arbeitnehmern oder selbständig Erwerbstätigen in Italien für einen Arbeitgeber bzw. einen Kunden ausserhalb von Italien zu arbeiten. Das Visum wird für ein Jahr ausgestellt. Gesuche für das Visum können nach Veröffentlichung des Erlasses per Ende April 2022 eingereicht werden.

Es bleibt anzumerken, dass für Auslandsaufenthalte als «Digital Nomad» Themen wie u.a. Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Steuern und Betriebsstätte zu berücksichtigen sind.

OECD/ April 7, 2022

New transfer pricing documentation

Transfer pricing also plays an important role in the context of international employee assignments or employees who are deployed across borders.

The OECD has announced that since March 1, 2022, 6 new (Honduras, Iceland, Jamaica, Papua New Guinea, Senegal, and Ukraine) and 24 updated (e.g., Brazil, China, Luxembourg, Poland, the United Kingdom, and the USA) country documentation files have been made available.

A total of 69 countries are now available with a transfer pricing profile. The information can be accessed at the following link: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.htm

The country documentation contains, among other things, information on national legislation, transfer pricing methods, cost contribution agreements, and transfer pricing documentation. Therefore, this is a very good source to get a general overview.

OECD / 7. April 2022

Neue Verrechnungspreisdokumentationen

Im Rahmen von internationalen Mitarbeitereinsätzen oder Mitarbeiter, welche grenzüberschreitend eingesetzt werden, spielt die Verrechnungspreisthematik ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die OECD hat mitgeteilt, dass seit dem 1. März 2022 nun weitere 6 neue (Honduras, Island, Jamaika, Papua- Neuguinea, Senegal und Ukraine) und 24 aktualisierte (bspw. Brasilien, China, Luxemburg, Polen, Grossbritannien und USA) Länderdokumentationen aufgeschaltet wurden.

Insgesamt sind jetzt 69 Länder mit einem Verrechnungspreisprofil erhältlich. Die Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country- profiles.htm

Die Länderdokumentationen enthalten u.a. Information bezüglich der nationalen Gesetzgebung, Verrechnungspreismethoden, Kostenbeitragsvereinbarungen und der Verrechnungspreisdokumentation. Daher stellt diese eine sehr gute Quelle dar, um in einem ersten Schritte eine allgemeine Übersicht zu erhalten.

Philippines / April 7, 2022

Change in entry regulations as of April 1 , 2022

Starting April 1, 2022, the Philippines will again allow vaccinated persons to enter the country without an exemption document. This applies to all travel purposes - namely for tourism, business, and health purposes. However, all vaccinated travelers must meet the following requirements:

Passport valid for more than 6 months after arrival in the Philippines.

Complete vaccination against Covid-19 with an approved vaccine

Negative RT-PCR test (not older than 48 hours) or a negative antigen test (not older than 24 hours)

Travel insurance (including Covid-19 coverage) with a minimum coverage of USD 35,000 (approximately CHF 32,400)

Valid exit ticket

Quarantine requirements have been completely waived. All travelers who had an exemption before April 1, 2022, will be allowed to re-enter normally. The special visa regulations will be suspended as of April 1, 2022.

Based on the new entry regulations, work permits for expatriates and business travelers should now be processed much faster. Foreign workers can, therefore, generally expect to start work in the Philippines more quickly.

Philippinen / 7. April 2022

Änderung der Einreisevorschriften ab 1 . April 2022

Ab dem 1. April 2022 erlauben die Philippinen die Einreise von Geimpften ohne Ausnahmegenehmigung («Entry Exemption Document») wieder. Dies gilt für alle Reisezwecke - namentlich zu Tourismus-, Geschäfts- und Gesundheitszwecken. Allerdings müssen alle geimpften Reisenden die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Pass mit Gültigkeitsdauer von mehr als 6 Monaten nach Ankunft auf den Philippinen

Vollständige Impfung gegen Covid-19 mit einem zugelassenen Impfstoff (inklusive Nachweis)

Negativer RT-PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder einen negativen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden)

Gültiges Ausreiseticket

Reiseversicherung (inklusive Covid-19-Deckung) mit einer Mindestdeckungssumme von USD 35'000 (ca. CHF 32'400).

Die Quarantänevorschriften wurden vollständig aufgehoben. Alle Reisenden, die eine Ausnahmegenehmigung vor dem 1. April 2022 hatten, dürfen wieder normal einreisen. Die besonderen Visavorschriften werden per 1. April 2022 ausser Kraft gesetzt.

Gestützt auf die neuen Einreisevorschriften dürften Arbeitsbewilligungen für Entsandte und Geschäftsreisende nun deutlich schneller bearbeitet werden. Ausländische Arbeitskräfte können daher grundsätzlich mit einem schnelleren Arbeitsbeginn auf den Philippinen rechnen.

April 7, 2022

Global Mobility: Working Abroad Leads to Payroll Compliance Risks

The pandemic has permanently changed the way people work in many companies. Many employees who have worked in a home office for a long time now want to work virtually from abroad. While this can often be implemented easily from a technical standpoint, working from abroad presents significant challenges in terms of proper tax and social security processing.

Most payroll departments have traditionally not been involved in contract negotiations and drafting. They are, therefore, oftentimes familiar with implementing special employment contracts with foreign elements and aspects. With the widespread acceptance of the home office, payroll departments face the additional challenge of appropriately reflecting the work performed by employees abroad on the payroll.

Companies are, therefore, encouraged to issue binding guidelines for working abroad, to comply with them, and track where employees are working. Otherwise, payroll departments can't run payroll in a legally compliant manner concerning domestic and foreign taxes and social security, as there is no information about the time spent abroad by employees.

7. April 2022

Global Mobility: Arbeiten im Ausland führt zu Compliance- Risiken in der Payroll

Die Pandemie hat in vielen Unternehmen das Arbeiten nachhaltig verändert. Viele Mitarbeiter, die lange im Homeoffice gearbeitet haben, möchten teilweise auch virtuell aus dem Ausland arbeiten. Während sich dies technisch oft problemlos umsetzen lässt, birgt das Arbeiten aus dem Ausland in Bezug auf die richtige Abwicklung der Steuern und Sozialversicherungen erhebliche Herausforderungen.

Die meisten Payroll-Abteilungen sind traditionell nicht in Vertragsverhandlungen und -gestaltungen eingebunden. Als ausführende Abteilung ist es ihnen oftmals nicht unbekannt, auch recht spezielle Arbeitsverträge mit Auslandsbezug in der Lohnabrechnung umsetzen zu müssen. Mit der breiten Akzeptanz des Homeoffice stehen Payroll-Abteilungen nun vor der zusätzlichen Herausforderung, dass sie etwaiges Arbeiten der Mitarbeiter im Ausland entsprechend auf der Payroll reflektieren müssen.

Die Unternehmen sind daher angehalten, verbindliche Leitlinien für die Arbeit im Ausland zu erlassen, diese einzuhalten und zu überprüfen, wo die Mitarbeiter tätig sind. Anderenfalls wird es für die Payroll-Abteilungen aufgrund mangelnder Informationen über etwaige Auslandsaufenthalte der Mitarbeiter kaum möglich sein, die Lohnabrechnungen in Bezug auf in- und ausländische Steuern und Sozialversicherungen rechtssicher umzusetzen.

