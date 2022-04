ARTICLE

Italy / March 31, 2022

Extension of the deadline for conversion or granting of residence permits

The Italian government recently announced the possibility of converting or issuing an Italian residence permit with gainful employment for all Italian residents who hold a European permanent residence for work or a residence permit for study purposes. Furthermore, Italy now allows the issuance of residence permits with gainful employment for all third-country nationals currently participating in training projects abroad.

The government extended the deadline for submitting the above-mentioned permits until September 30, 2022. From January 2022, applications for residence permits in Italy will be submitted online via the link http://nullaostolavoro.dlci.interno.it.

Italien / 31. März 2022

Verlängerung der Frist für Umwandlungen bzw. Erteilungen von Aufenthaltsbewilligungen

Die Regierung Italiens kündigte die Möglichkeit der Umwandlung bzw. Erteilung einer italienischen Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit für alle in Italien ansässigen Staatsbürger an, die im Besitz einer europäischen Daueraufenthaltsbewilligung oder einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken sind. Des Weiteren erlaubt nun Italien die Erteilung von Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit für sämtliche Drittstaatsangehörigen, die aktuell im Ausland an Ausbildungsprojekten teilnehmen.

Die Regierung verlängerte die Frist für die Einreichung der oben erwähnten Bewilligungen bis zum 30. September 2022. Ab Januar 2022 werden die Gesuche für Aufenthaltsbewilligungen in Italien online über den Link http://nullaostolavoro.dlci.interno.it eingereicht.

Australia / March 31, 2022

Introduction of the possibility of permanent residence for holders of short-term visas

The Australian Government announced new legislation in November 2021 that allows people who hold a Temporary Work Visa (subclass 457) or a Temporary Skilled Shortage Visa (TSS, subclass 482) and are currently working in Australia to apply for permanent residence under the Temporary Residence Transition (TRT) visa program of the Employer Nomination Scheme (ENS, subclass 186). The pre-announced legislation will now come into force on July 1, 2022.

The new regulations are intended to recognize current employees who worked in Australia during the COVID-19 pandemic and to encourage them to remain in Australia. This will now be possible with the introduction of the new legislation. People who hold a 457- and/or 482-visa and submitted their visa application after April 18, 2017 are eligible for an ENS-visa provided they meet all of the following criteria:

You have been in Australia for at least 12 months between February 1, 2020 and December 14, 2021.

You are employed by a company that is actively and legally operating at the time of application.

You are under 45 years of age (there are also exceptions).

You have been employed in the same occupation for three of the last four years.

People who hold a 457-visa and have applied for their visa by April 18, 2017 are also eligible for the ENS-visa. They need to prove that they fulfil the following criteria:

You are younger than 50 years old (there are also exceptions).

You have been working in the same occupation for two of the last three years.

The new legislation is intended to provide employers and employees with more stability and security and allow them to better plan for the future.

Australien / 31. März 2022

Einführung der Möglichkeit auf eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung für Besitzern von Kurzzeitvisen

Die australische Regierung kündigte bereits im November 2021 neue Rechtsvorschriften an, welche es Personen, die im Besitz eines Visums für befristete Arbeit (Unterklasse 457) oder eines Visums für befristeten Fachkräftemangel (TSS, Unterklasse 482) sind und derzeit in Australien arbeiten, erlauben, ein Gesuch um eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des "Temporary Residence Transition (TRT)"-Visumsprogramms des Employer Nomination Scheme (ENS, Unterklasse 186) einzureichen. Die angekündigten Rechtvorschriften treten nun am 1. Juli 2022 in Kraft.

Die neuen Reglungen sollen Arbeitnehmer, welche während der Covid-19-Pandemie in Australien tätig waren, anerkennen und sie anspornen weiterhin in Australien zu bleiben. Dies wird ihnen nun mit der Einführung der neuen Rechtsvorschriften ermöglicht. Personen, die im Besitz eines 457- und/oder 482-Visums sind sowie ihren Visumsantrag nach dem 18. April 2017 eingereicht haben, haben Anspruch auf ein ENS-Visum, sofern sie alle der folgenden Punkte erfüllen:

Sie haben sich zwischen dem 1. Februar 2020 und 14. Dezember 2021 für mindestens 12 Monate in Australien aufgehalten.

Sie sind zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bei einem Unternehmen beschäftigt, welches aktiv und rechtmässig tätig ist.

Sie sind jünger als 45 Jahre alt (es gibt auch Ausnahmeregelungen).

Sie waren in mindestens drei der letzten vier Jahre im gleichen Beruf tätig.

Personen, die im Besitz eines 457-Visums sind und ihren Visumsantrag bis am 18. April 2017 beantragt haben, haben ebenfalls einen Anspruch auf das ENS-Visum. Sie müssen lediglich nachweisen, dass sie die folgenden Punkte erfüllen:

Sie sind jünger als 50 Jahre (es gibt auch Ausnahmeregelungen).

Sie waren in mindestens zwei der letzten drei Jahre im gleichen Beruf tätig.

Die neuen Rechtsvorschriften sollen Arbeitgebern und Arbeitnehmer mehr Stabilität und Sicherheit liefern und ihnen erlauben, besser in die Zukunft planen zu können.

Austria / March 31, 2022

Change in the creation of construction and assembly permanent establishments

In most cases, one does not want to establish a permanent establishment through foreign activities. Therefore, this is one of the points that should always be carefully examined for every foreign engagement, as this could lead to several consequences (e.g. accounting obligations, tax obligations on the company and employee side).

In a consultation agreement between Austria and Germany in March 2021, it was agreed, among other things, that the construction lot regulation would no longer apply.

Until March 2021, it applied in Austria that a construction and assembly permanent establishment was established if the construction work lasted for more than 12 months. This was not dependent on the calendar year. In addition, if part of the construction work was completed, for example with an acceptance protocol, only this period was considered. If this period was less than 12 months, no permanent establishment was established. If new construction work was completed at a later date, this was then viewed as a new period.

As of March 2021, this interruption will not be taken into account in Austria any longer. This means that intermediate non-working periods will be taken into account when calculating the 12-month period.

In the first instance, this regulation applies to situations between Germany and Austria and means that a construction site will be established much more quickly.

However, the Austrian side has already indicated that they would like to handle this in the same way as all other states.

Österreich / 31. März 2022

Einführung der Möglichkeit auf eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung für Besitzern von Kurzzeitvisen

In den meisten Fällen möchte man durch die Auslandsaktivitäten keine Betriebsstätte begründen. Daher ist dies auch bei jedem Auslandsengagement einer der Punkte, welche immer genau geprüft werden sollte, denn dies könnte zu einer Reihe von Konsequenzen (bspw. Buchführungspflicht, Steuerpflichten auf Unternehmens und Arbeitnehmerseite) führen.

In einer Konsultationsvereinbarung zwischen Österreich und Deutschland wurde im März 2021 u. a. vereinbart, dass die Baulosenregelung keine Anwendung mehr findet.

Bis zum März 2021 galt in Österreich, dass eine Bau- und Montagebetriebsstätte, wenn die Bauausführung mehr als 12 Monate andauerte, begründet ist. Dies war nicht vom Kalenderjahr abhängig. Zudem wenn ein Teil der Bauarbeiten erledig und bspw. mit einem Abnahmeprotokoll beendet, wurde dieser Zeitraum angesehen. Wenn dieser weniger als 12 Monate war, dann wurde keine Betriebsstätte damit begründet. Wurden dann zu einem späteren Zeitpunkt neue Bauarbeiten erledigt, war dies ein neuer Zeitraum.

Ab März 2021 gilt in Österreich, dass dieser Unterbruch nicht berücksichtigt wird. Dies bedeutet arbeitsfreie Zwischenzeiten werden bei der Berechnung des 12 Monatszeitraum mitberücksichtigt.

In einer ersten Linie gilt diese Regelung für Sachverhalte zwischen Deutschland und Österreich und bedeutet, dass damit viel schneller eine Baustelle begründet wird.

Allerdings wurde von österreichsicher Seite bereits darauf hingewiesen, dass sie diese Handhabung auch mit allen anderen Staaten in der gleichen Weise handhaben möchten.

