ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

In this weeks issue / In dieser Woche

Switzerland - Schweiz

South Africa - Südafrika

USA - USA

Global Mobility

Switzerland / March 17, 2022

Federal Government activates protection status for refugees from Ukraine

Since February 24, 2022, more than two million people have fled Ukraine due to Russia's invasion. To provide protection to the refugees in an unbureaucratic and timely manner, the Swiss federal government activated protection status S on March 12, 2022 for the first time. Protection status S allows for the collective protection of a specific group of people during a serious threat (e.g. war).

In addition to Ukrainian nationals and their family members, third-country nationals who have fled Ukraine because of the war are also granted protection status S. Here, it is assumed that the persons had a legal residence title for Ukraine before they fled and can no longer return to their home country permanently and safely.

Persons who have already been granted protection status in an EU/EFTA state are not eligible for S protection status in Switzerland. In principle, the Swiss protection status is comparable to the solutions of the EU/EFTA member states.

Persons with protection status S are allowed to work in Switzerland. Children are given full access to schooling. Family reunification is permitted. In addition, travel without a permit is possible. The right of residence is initially limited to one year and can be extended. After five years, a B residence permit can be issued, which is limited in time until the temporary protection is lifted by the federal government. Ukrainians without protection status S can enter Switzerland and the Schengen area without a visa and stay freely in Switzerland and the Schengen area for a total of 90 days.

Schweiz / 17. März 2022

Bundesregierung aktiviert Schutzstatus für flüchtende Menschen aus der Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 sind wegen der Invasion Russlands über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Um den Geflüchteten unbürokratisch und zeitnah Schutz zu gewähren, hat die Schweizer Bundesregierung am 12. März 2022 erstmals den Schutzstatus S aktiviert. Der Schutzstatus S ermöglicht den kollektiven Schutz eines bestimmten Personenkreises während einer schweren Gefährdung (z.B. Krieg).

Neben ukrainischen Staatsangehörigen und ihren Familienmitgliedern erhalten auch Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine wegen des Krieges geflüchtet sind, den Schutzstatus S. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Personen vor ihrer Flucht einen rechtmässigen Aufenthaltstitel für die Ukraine hatten und nicht mehr dauerhaft und sicher in ihre Heimat zurückkehren können.

Personen, die bereits einen Schutzstatus in einem EU-/EFTA-Staat bekommen haben, sind nicht berechtigt, den Schutzstatus S in der Schweiz zu erhalten. Grundsätzlich ist der Schweizer Schutzstatus mit den Lösungen der EU-/EFTA-Mitgliedsstaaten vergleichbar.

Personen mit dem Schutzstatus S dürfen in der Schweiz arbeiten. Kinder erhalten vollständigen Zugang zur Schulbildung. Der Familiennachzug ist gestattet. Zudem ist das bewilligungsfreie Reisen möglich. Das Aufenthaltsrecht ist zunächst auf ein Jahr befristet und kann verlängert werden. Nach frühestens fünf Jahren kann eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt werden, die bis zur Aufhebung des vorübergehenden Schutzes durch die Bundesregierung befristet ist. Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Schutzstatus S können visumsfrei in die Schweiz und in den Schengen-Raum einreisen sowie sich insgesamt 90 Tage frei in der Schweiz und im Schengen-Raum aufhalten.

South Africa / March 17, 2022

Immigration updates

The government of the Republic of South Africa has passed a bill with a complete package of measures in the field of immigration. The previously very liberal immigration policy will now become more restrictive in the following aspects:

Introduction of a quota system for the local hiring of foreign workers. The Minister in charge of the labor market will then introduce the appropriate quotas based on the available local labor manpower, depending on the economic sector. Legalization of employment. Only workers who have a valid residence and work permit with gainful employment (including permits in the asylum sector) may work. Introduction of a labor market test when issuing work permits. The labor market authority would have to check for each application whether domestic labor is available for the position applied for. Documentation obligation. Insufficient documentation will now be penalized with a fine. Introduction of a qualification transfer plan for all foreign employees. Currently, this obligation applies only to intra-corporate transferees. With the new law, this requirement will apply to any type of work permit. Introduction of a critical skills list for foreign employees at management transfer level who claim critical skills work visa. The requirements related to the size, turnover and their thresholds used for large and medium enterprises by the Ministry of Education will be stricter.

The public is allowed to comment on the package of measures until May 31, 2022.

Südafrika / 17. März 2022

Updates im Bereich Immigration

Die Regierung der Republik von Südafrika hat einen Gesetzesentwurf mit einem umfangreichen Massnahmenpaket im Einwanderungsbereich verabschiedet. Die bisher sehr lockere Einwanderungspolitik wird nun in folgenden Punkten restriktiver gestaltet:

Einführung eines Kontingentsystems für die Lokalanstellung von ausländischen Arbeitnehmern. Der zuständige Minister wird gestützt auf die vorhandenen lokalen Arbeitskräfte je nach Wirtschaftssektor die entsprechenden Kontingente einführen. Legalisierung der Anstellung. Es dürfen nur Arbeitnehmern arbeiten, die eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung mit Erwerbstätigkeit (inkl. Bewilligungen im Asylbereich) haben. Einführung eines Arbeitsmarkttests bei der Erteilung von Arbeitsbewilligungen. Die Arbeitsmarktbehörde müsste bei jedem Gesuch überprüfen, ob für die Stelle einheimische Arbeitskräfte vorhanden sind. Dokumentationspflicht. Unzureichende Dokumentationen werden neu mit einer Busse bestraft. Einführung eines Qualifikationstransferplans für alle ausländischen Arbeitnehmer. Bis anhin galt diese Pflicht nur für firmeninterne Entsandte. Nun soll diese Anforderung für jede Art von Arbeitsbewilligungen gelten. Einführung einer Critical-Skills Liste für ausländische Arbeitnehmer im Kadertransfer, die ein Critical-Skills Arbeitsvisum beanspruchen. Neu sind strengere Anforderungen im Zusammenhang mit der Grösse, dem Umsatz und den jeweiligen Schwellenwerten für grosse und mittlere Unternehmen durch das Ministerium für Bildung vorgesehen.

USA / 17. März 2022

Adjustment of the values of the "foreign housing exclusion" for 2022

When calculating the US tax burden, the higher foreign housing costs can be taken into account within the framework of a "foreign housing exclucison", provided certain conditions are met. For most assignments, the US tax burden can be reduced accordingly.

The actual amount that can be deducted depends on the actual place of residence of the expatriate. The US tax authority has set a value for 266 locations. In 2022, the deduction value of 151 places has decreased, for 95 places the value has remained the same and for 20 places the value is higher.

Below are some "foreign housing exclusion" values:

Germany, Berlin: USD 42,500 (converted to: CHF 39,979/ EUR 36,657 / GBP 32,478).

France, Paris: USD 71'000 (converted to: CHF 66'788 / EUR 64'580 / GBP 54'258)

Japan, Tokyo: USD 92'400 (converted to: CHF 86'919 / EUR 84'044/ GBP 70'612)

United Kingdom, London: USD 69'500(converted to: CHF 65'377/ EUR 63'215/ GBP 53'112)

Switzerland, Geneva: USD 100'400 (converted to: CHF 94'445/ EUR 91'321/ GBP 76'726)

Switzerland, Bern: USD 70'400 (converted to: CHF 66'224/ EUR 64'034/ GBP 53'800)

Singapore, USD: 82'300 (converted to: CHF 77'418/ EUR 74'858/ GBP 62'894)

United Arab Emirates, Dubai: USD 57,174 (converted to: CHF 53,783/ EUR 52,004/ GBP 43,692)

The maximum deduction in 2022 is USD 112'000 (converted into: CHF 105'356 / EUR 101'872 / GBP 85'590). The complete list of values is available at: https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb22-10.pdf

USA / 17. März 2022

Anpassung der Werte der «Foreign housing exclusion» für 2022

Bei der Berechnung der US-Steuerbelastung können im Rahmen einer «foreign housing exclucison» die höheren ausländischen Wohnkosten berücksichtigt werden, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind. Bei den meisten Entsendungen kann damit die amerikanische Steuerbelastung entsprechend vermindert werden.

Der effektive Betrag, der in Abzug gebracht werden kann, ist abhängig von dem effektiven Wohnort des Entsandten. Die US-Steuerbehörde hat für 266 Orte einen Wert festgesetzt. In 2022 ist der Abzugswert von 151 Orten gesunken, bei 95 Orten ist der Wert gleich geblieben und für 20 Orte ist der Wert höher.

Nachfolgend einige «foreign housing exclusion» Werte:

Deutschland, Berlin: USD 42'500 (umgerechnet in: CHF 39'979/ EUR 36'657 / GBP 32'478)

Frankreich, Paris: USD 71'000 (umgerechnet in: CHF 66'788 / EUR 64'580 / GBP 54'258)

Japan, Tokio: USD 92'400 (umgerechnet in: CHF 86'919 / EUR 84'044/ GBP 70'612)

Grossbritannien, London: USD 69'500(umgerechnet in: CHF 65'377/ EUR 63'215/ GBP 53'112)

Schweiz, Genf: USD 100'400 (umgerechnet in: CHF 94'445/ EUR 91'321/ GBP 76'726)

Schweiz, Bern: USD 70'400 (umgerechnet in: CHF 66'224/ EUR 64'034/ GBP 53'800)

Singapur: USD: 82'300 (umgerechnet in: CHF 77'418/ EUR 74'858/ GBP 62'894)

Vereinigte Arabische Emirate, Dubai: USD 57'174 (umgerechnet in: CHF 53'783/ EUR 52'004/ GBP 43'692)

Der Maximal-Abzug beträgt in 2022 USD 112'000 (umgerechnet in: CHF 105'356 / EUR 101'872 / GBP 85'590). Die gesamte Liste der Werte ist abrufbar unter: https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb22-10.pdf

March 17, 2022

Global Mobility: Expectation management defines the success of new forms of work such as "Work from Anywhere" and "International Remote Work"

Expectation management of international employee assignments goes far beyond issuing internal company guidelines. Both employers and employees should clearly define their expectations for a temporary or permanent assignment abroad and communicate them to their counterparts.

It is no secret that only very few companies have implemented reliable systems to measure the success of foreign assignments and to derive the appropriate measures from this. Instead, foreign assignments are measured based on easy-to-collect key metrics such as the number of employees who remain in the company or surveys of expatriates. In most companies, there are hardly any reliable and comparable key assignment metrics over several years. The success of assignments is, therefore, often determined based on anecdotes about particularly successful - or unsuccessful - foreign assignments.

Regarding the new forms of work such as "Work from Anywhere" and "International Remote Work", expectations are also of far-reaching significance. Vague company promises regarding employees' local flexibility can otherwise lead to frustration on the part of employees, or even to very costly individual arrangements for working abroad.

Companies are, therefore, well advised to communicate the framework conditions for international working transparently to their employees, to draw up appropriate guidelines and ultimately to put them into practice within the company.

10. März 2022

Global Mobility: Erwartungsmanagement definiert den Erfolg von neuen Arbeitsformen wie «Work from Anywhere» und «International Remote Work»

Das Erwartungsmanagement von internationalen Mitarbeitereinsätzen geht weit über das Erlassen von firmeninternen Richtlinien hinaus. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sollten ihre Erwartungshaltungen an einen temporären oder dauerhaften Auslandseinsatz klar definieren – und nicht zuletzt auch dem Gegenüber kommunizieren.

Es ist kein Geheimnis, dass nur die wenigsten Unternehmen verlässliche Systeme implementiert haben, um den Erfolg von Auslandseinsätzen zu messen und daraus die geeigneten Massnahmen abzuleiten. Vielmehr werden Auslandseinsätze an einfach zu erhebenden Kennzahlen wie dem Verbleib der Mitarbeiter im Unternehmen oder der Befragung von Entsandten gemessen. In den meisten Unternehmen gibt es kaum über Jahre hinweg verlässliche und vergleichbare Kennzahlen. Der Erfolg von Entsendungen wird daher oftmals anhand von Anekdoten über besonders gelungene - oder auch misslungene - Auslandseinsätze bestimmt.

In Bezug auf die neuen Arbeitsformen wie «Work from Anywhere» und «International Remote Work» ist die Erwartungshaltung ebenfalls von weitreichender Bedeutung. Vage unternehmensseitige Versprechungen zur örtlichen Flexibilität der Mitarbeiter können ansonsten zur Frustration seitens der Mitarbeiter oder auch zu sehr aufwendigen Einzelfalllösungen in Bezug auf Arbeiten im Ausland führen. Unternehmen sind daher gut beraten, die Rahmenbedingungen für internationales Arbeiten transparent an ihre Mitarbeiter zu kommunizieren, entsprechende Richtlinien zu erarbeiten und diese schlussendlich auch im Unternehmen zu leben.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.