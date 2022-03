ARTICLE

CH-EU-Ukraine / March 3, 2022

Border Opening for Ukraine and Sanctions against Russia

In light of the latest developments in Ukraine regarding the Russian invasion, currently Poland (Schengen & EU member state), Hungary (Schengen & EU member state), Moldova (neither Schengen nor EU member state) and Romania (non-Schengen, but EU member state) have opened their borders to Ukrainian citizens. As of March 1, 2022, Ukraine has opened its borders to anyone who wants to fight against Russia.

On February 25, 2022, Ireland's Justice Minister announced the lifting of all visa requirements for Ukrainian citizens in Ireland (non-Schengen, but EU member state). Refugees can enter visa-free, but they would have 90 days after arrival in Ireland to sort out their residency status. Otherwise, Ukrainian citizens may enter a Schengen member state visa-free for up to 90 days. However, according to the statements of the British Home Secretary on February 28, 2022, the United Kingdom (neither Schengen nor EU member state) is not sure about the visa exemption for Ukrainian citizens, as the risk of "unsafe" travelers (e.g. Russian agents) to the United Kingdom is too high.

Currently, the Swiss embassy in Ukraine is closed. Swiss citizens are advised to contact the DFA helpline either by e-mail or telephone. As a Schengen, but non-EU member state, Switzerland has adopted EU sanctions against Russia. These are primarily goods and financial sanctions - i.e. blocking of accounts and economic resources. Air traffic for flights from Russia is blocked since March 1, 2022 at 3:00 pm. Flights for humanitarian, medical or diplomatic purposes are exempt. Visa facilitation for Russian citizens to Switzerland is also suspended with immediate effect. Entry bans have also been issued against several individuals with close ties to Switzerland and the Russian president.

CH-EU-Ukraine / 3. März 2022

Grenzöffnung für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland

Angesichts der letzten Entwicklungen in der Ukraine hinsichtlich der russischen Invasion haben aktuell Polen (Schengen-EU-Mitgliedsstaat), Ungarn (Schengen-EU-Mitgliedsstaat), Moldawien (weder Schengen- noch EU-Mitgliedsstaat) und Rumänien (EU-, aber nicht Schengen-Mitgliedsstaat) ihre Grenzen für ukrainische Staatsbürger geöffnet. Die Ukraine hat per 1. März 2022 ihre Grenzen für jeden geöffnet, der gegen Russland kämpfen will.

Am 25. Februar 2022 kündigte Irlands Justizministerin die Aufhebung sämtlicher Visavorschriften für ukrainische Staatsbürger in Irland (EU-, aber nicht Schengen-Mitgliedsstaat) an. Flüchtlinge können visumsfrei einreisen, jedoch müssten sie 90 Tage nach der Ankunft in Irland ihren Aufenthaltsstatus regeln. Ansonsten dürfen ukrainische Staatsbürger bis zu 90 Tage visumsfrei in einen Schengen-Mitgliedsstaat einreisen. Hingegen ist sich Grossbritannien (weder Schengen- noch EU-Mitgliedsstaat) gemäss den Aussagen der britischen Innenministerin am 28. Februar 2022 der Visabefreiung für ukrainische Staatsbürger nicht sicher, da damit das Risiko von «unsicheren» Reisenden (bspw. russischen Agenten) nach Grossbritannien zu hoch sei.

Aktuell ist die Schweizer Botschaft in der Ukraine geschlossen. Schweizer Staatsbürger sind angewiesen, die Helpline des EDA entweder via E-Mail oder per Telefon zu kontaktieren. Die Schweiz hat als Schengen-, aber nicht EU-Mitgliedsstaat die EU-Sanktionen gegenüber Russland übernommen. Dabei handelt es sich primär um Güter-und Finanzsanktionen - sprich Kontosperrungen und Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen. Der Luftverkehr für Flüge aus Russland ist seit dem 1. März 2022 um 15.00 Uhr gesperrt. Ausgenommen sind Flüge aus humanitären, medizinischen oder diplomatischen Zwecken. Die Visaerleichterungen für russische Staatsbürger in die Schweiz sind ebenfalls mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Es wurden zudem auch Einreiseverbote gegen mehrere Personen erteilt, die nahe Verhältnisse mit der Schweiz und dem russischen Staatspräsidenten aufweisen.

Switzerland / March 3, 2022

Status of the mutual agreement concerning cross-border commuters

Due to the relaxation of the measures in relation to the COVID19 pandemic, this now also has an impact on the temporary mutual agreement or consultation agreements that have been concluded. Below you will find the current status of the agreements.

Liechtenstein

The mutual agreement concluded between Switzerland and Liechtenstein on the impact of COVID19 measures on cross-border commuters in October 2020 has been terminated with effect from 31 March 2022. This means that from 1 April 2022, the "old" tax regulations will apply.

Germany / France / Italy / Austria

The consultation agreement between Germany and Switzerland is still in force until 31 March 2022. It is still unclear whether this will be extended again. However, it is possible that the existing transitional regulations from the individual consultation agreements will also expire on 31 March 2022 or on 30 June 2022 at the latest.

Schweiz / 3. März 2022

Status der Verständigungsvereinbarung betreffend Grenzgänger

Auf Grund der Lockerungen der Massnahmen im Bezug auf die COVID-19 Pandemie hat dies nun auch Auswirkungen auf die getroffenen vorübergehenden Verständigungs- oder Konsultationsvereinbarungen. Nachfolgend erhalten Sie hierzu einen aktuellen Stand der Vereinbarungen.

Liechtenstein

Die Verständigungsvereinbarung, welche zwischen der Schweiz und Liechtenstein im Bezug auf die Auswirkungen von Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 für Grenzgänger im Oktober 2020 abgeschlossen wurde, ist auf den 31. März 2022 gekündigt worden. Dies bedeutet ab dem 1. April 2022 gelten die «alten» steuerrechtlichen Regelungen.

Deutschland / Frankreich / Italien / Österreich

Die Konsultationsvereinbarung ist noch bis am 31. März 2022 zwischen Deutschland und der Schweiz in Kraft. Es ist noch unklar, ob diese nochmals verlängert wird. Möglicherweise werden die bestehenden Übergangsregelungen aus den einzelnen Konsultationsvereinbarungen jedoch ebenfalls per 31. März 2022 oder spätestens per 30. Juni 2022 auslaufen.

Czech Republic / 3. März 2022

Introduction of new programs for economic migration

The Czech State Border Control and Migration Coordination Agency introduced three new economic migration programs in December 2021. The goals of the programs include covering the different skill levels of posted workers. The three new programs include the following:

Key and Research Staff: This program is mainly intended for highly qualified key and scientific personnel who are temporarily assigned to the Czech Republic or employed locally. Highly Qualified Personnel: This program is intended for highly qualified personnel but can also be used for medical personnel as well as by small employers who do not reach the established limit of 50 employees domestically and 250 employees worldwide. Qualified Worker: This program is intended for less skilled workers and is considered complementary to the above programs. The program is limited to certain countries from which the foreign workers come.

The newly introduced programs are intended to simplify the local hiring of foreigners in the Czech Republic and international assignments to the Czech Republic as well as to significantly shorten the approval period.

Tschechien / 3. März 2022

Einführung neuer Programme zur Wirtschafts-migration

Die tschechische Koordinierungsbehörde für staatliche Grenzkontrolle und Migration hat im Dezember 2021 drei neue Programme zur Wirtschaftsmigration eingeführt. Die Ziele der Programme sind unter anderem die Abdeckung der unterschiedlichen Qualifikationsniveaus von entsandten Arbeitnehmern. Zu den drei neuen Programmen gehören die folgenden:

1.Schlüssel- und Forschungspersonal: Dieses Programm ist hauptsächlich für hochqualifiziertes Schlüssel- und wissenschaftliches Personal vorgesehen, die nach Tschechien entsandt oder dort lokal angestellt werden. 2.Hochqualifiziertes Personal: Das Programm ist für hochqualifiziertes Personal gedacht, kann aber auch für medizinisches Personal sowie von kleinen Arbeitgebern genutzt werden, die die festgelegte Grenze von 50 Beschäftigten im Inland und 250 Beschäftigten weltweit nicht erreichen. 3.Qualifizierte Arbeitskräfte: Dieses Programm ist für weniger qualifizierte Arbeitnehmer gedacht und gilt als Ergänzung zu den oben erwähnten Programmen. Das Programm ist auf bestimmte Länder beschränkt, aus denen die ausländischen Arbeitnehmer kommen.

Die neu eingeführten Programme sollen dazu beitragen, die Lokalanstellungen von Ausländern in Tschechien sowie Entsendungen nach Tschechien zu vereinfachen und den Genehmigungszeitraum erheblich zu verkürzen.

March 3, 2022

Global Mobility: Global Teams and International Recruitment on the Rise

Over the next 10 years, approximately 260 million university graduates are expected to flood the global job market. Many of these graduates are willing to relocate for better career opportunities. This vast workforce potential offers companies unprecedented opportunities to recruit capable employees on an international scale.

In a study by the Boston Consulting Group, 95% of the 850 senior executives surveyed reported that they would like to establish globally diverse teams that operate across countries and time zones in their companies. Only a meager 2% have succeeded in doing so. However, the unbroken trend toward remote work and the widespread acceptance of the home office are likely to ensure that global (virtual) teams will become more popular in the future.

In addition to purely virtual global teams, a collaboration between employees of different origins at the local level continues to be of great importance. The introduction of new visa categories in numerous countries is playing a major role in ensuring that the most talented employees can also be recruited (from) abroad.

International recruitment efforts are crucial for many companies. International HR and Global Mobility will, therefore, have to continue to find innovative ways to hire employees (from) abroad and reinvent themselves in many ways around remote work.

3. März 2022

Global Mobility: Globale Teams und international Rekrutierung im Aufwind

In den nächsten 10 Jahren werden weltweit voraussichtlich ca. 260 Millionen Universitätsabsolventen auf den Arbeitsmarkt strömen. Viele dieser Absolventen sind bereit, für bessere Karrierechancen umzuziehen. Dieses gewaltige Arbeitskräftepotenzial bietet Unternehmen nie zuvor dagewesenen Chancen, fähige Mitarbeiter auf internationaler Ebene zu rekrutieren.

In einer Studie der Boston Consulting Group berichteten 95% der 850 befragten Führungskräfte, dass sie global zusammengesetzte Teams, die über Länder- und Zeitzonen hinweg agieren, in ihren Unternehmen etablieren möchten. Nur mageren 2% gelang dies bisher nachhaltig. Der ungebrochene Trend zu Remote Work und die breite Akzeptanz des Homeoffice dürften jedoch dafür sorgen, dass globale (virtuelle) Teams zukünftig stärker Einzug in die Unternehmen halten werden.

Neben den rein virtuellen globalen Teams ist die Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft auf lokaler Ebene weiterhin von grosser Bedeutung. Die Einführung von neuen Visumskategorien in zahlreichen Ländern trägt dabei wesentlich dazu bei, dass die talentiertesten Arbeitnehmer auch im bzw. aus dem Ausland rekrutiert werden können.

Internationale Rekrutierungsbemühungen sind daher für viele Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Das internationale HR und Global Mobility werden daher auch zukünftig innovative Wege beschreiten müssen, um flexible Anstellungsmöglichkeiten von Mitarbeitern aus dem Ausland zu finden und sich in vielen Belangen rund um Remote Work neu erfinden müssen.

