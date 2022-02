ARTICLE

International / February 24, 2022

Rough overview of the current entry requirements on international level

U.S.: All vaccinated and unvaccinated travelers must present a negative COVID-19 viral test prior to air travel or travel instead with proof of COVID-19 recovery, i.e., a positive COVID-19 viral test result from a specimen no more than 90 days prior to departure and a physician's certificate that one is fit to travel.

Brazil: All persons five years of age and older must present proof of COVID-19 vaccination, in addition to a traveler's health declaration (DSV) and proof of a negative COVID-19 test, either an RT-PCR test no older than 72 hours or an antigen test no older than 24 hours prior to departure.

England: All vaccinated travelers may enter England without COVID-19 testing. Not fully vaccinated travelers must take a COVID-19 test up to 48 hours prior to departure, as well as book a COVID-19 PCR test upon arrival in England. Completion of the electronic entry form up to 48 hours prior to air travel is mandatory for all. Recovered individuals will not be allowed to enter the country without a COVID-19 test or recognized vaccination.

Russia: All travelers must complete a pre-departure questionnaire and undergo a one-time COVID-19 PCR laboratory test within three calendar days of their arrival date. Travelers must remain in quarantine at their place of stay until the test result is negative. All persons who have been vaccinated against COVID-19 in the past 12 months or can show proof of recovery in the past six months are not required to test upon entry.

India: All travelers must complete a self-declaration through the Air Suvidha portal, as well as upload a negative COVID-19 PCR test no older than 72 hours prior to air travel, except for the travel purpose of a death. Selfmonitoring for 14 days is mandatory for all travelers. Upon presentation of COVID-19 symptoms, boarding will be denied. Upon presentation of symptoms after arrival at the airport, the individual will be isolated and tested. Depending on the results, either a 14-day quarantine or self-monitoring will be ordered.

China: All travelers must take two COVID-19 tests (PCR and IgM antibody test within 48 hours before departure). In addition, a green HS code (Chinese nationals) or green HDC code (non-Chinese nationals) is required to board the flight. In addition, a China Customs health code is required upon entry and exit (on the day of departure) to board and exit the aircraft.

International / 24. Februar 2022

Ein kurzer Überblick über die aktuellen Einreiseregeln auf internationaler Ebene

USA: Alle geimpften und nicht geimpften Reisenden müssen einen negativen Covid-19-Virustest vor der Flugreise vorweisen oder stattdessen mit einem Nachweis über die Genesung von Covid-19 reisen, d. h. ein positives Covid-19- Testergebnis, das vor dem Abflug nicht älter als 90 Tage ist, und ein ärztliches Attest über die Reisefähigkeit vorweisen.

Brasilien: Alle Personen ab fünf Jahren müssen einen Nachweis über die Covid-19-Impfung vorlegen. Zudem ist eine Gesundheitserklärung für Reisende (DSV) und ein Nachweis eines negativen Covid-19-Tests (RT-PCR-Test nicht älter als 72 Stunden oder Antigentest nicht älter als 24 Stunden vor der Abreise) erforderlich.

England: Alle geimpften Reisenden dürfen ohne Covid-19-Test nach England einreisen. Nicht vollständig geimpfte Reisende müssen bis zu 48 Stunden vor der Abreise einen Covid-19-Test machen sowie einen Covid-19-PCR-Test nach der Ankunft in England buchen. Die Ausfüllung des elektronischen Einreiseformulars bis zu 48 Stunden vor der Flugreise ist für alle obligatorisch. Genesene dürfen ohne Covid-19-Test oder anerkannte Impfung nicht einreisen.

Russland: Alle Reisenden müssen vor ihrer Abreise einen Fragebogen ausfüllen und innerhalb von drei Kalendertagen nach ihrem Ankunftsdatum einen einmaligen Covid-19-PCR-Labortest durchführen. Bis zum negativen Testergebnis müssen die Reisenden an ihrem Aufenthaltsort in Quarantäne bleiben. Alle Personen, die in den letzten 12 Monaten gegen Covid-19 geimpft wurden oder den Nachweis einer Genesung in den letzten sechs Monaten vorlegen können, müssen sich nach der Einreise nicht testen.

Indien: Alle Reisenden müssen eine Selbstdeklaration über das Portal Air Suvidha ausfüllen sowie einen negativen Covid-19-PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) vor der Flugreise hochladen, ausser bei einer Reise wegen eines Todesfalls. Die Selbstüberwachung für 14 Tage ist für alle Reisenden obligatorisch. Beim Auftreten von Covid-19- Symptomen wird das Boarding verwehrt. Beim Auftreten der Symptome nach der Ankunft im Flughafen wird die Person isoliert und getestet. Je nach Resultat wird entweder eine 14-tägige Quarantäne oder eine Selbstüberwachung angeordnet.

China: Alle Reisenden müssen zwei Covid-19-Tests (PCR und IgM-Antikörpertest innerhalb von 48 Stunden vor Abflug) machen. Zudem ist ein grüner HS-Code (chinesische Staatsbürger) oder ein grüner HDC-Code (nicht-chinesische Staatsbürger) erforderlich, um den Flug anzutreten. Darüber hinaus ist für das Betreten und Verlassen des Flugzeugs ein Gesundheitscode des chinesischen Zolls bei der Ein- und Ausreise (am Tag des Abflugs) erforderlich.

South Africa / February 14, 2022

Publication of new Critical Skills List for Critical Skills Work Visa

The South African Department of Home Affairs approved a new Critical Skills List on February 2, 2022. The new list aims to address shortage of skills in various sectors of the South African economy. In the new list, the number of occupations has been reduced from 215 to 101 and the minimum academic qualifications for various occupations have been increased. In the new list, occupations in the field of agricultural and aeronautical engineering as well as economics and management were added. While occupations in the field of architecture, construction, health, and science, among others, were deleted from the list.

The 2022 Critical Skills List specifies which skills and qualifications are considered crucial for obtaining a work visa or permanent residence permit in South Africa. Work visas already issued under the 2014 Critical Skills List remain valid. However, upon renewal, the work visa must be renewed in line with the 2022 List.

Previously, work visas were issued for 12 months to seek employment within that period. With the introduction of the new list, work visas will only be issued if workers are in possession of an employment contract. The new visa will be issued with a validity period of up to five years.

The 2022 Critical Skills List can be found at the following link:

http://www.dha.gov.za/images/notices/Gazetted_Critical_Skills_List_2022-compressed.pdf

Südafrika / 24. Februar 2022

Veröffentlichung der neuen Liste über entscheidenden Kompetenzen für das «Critical Skills Work Visa»

Das südafrikanische Innenministerium verabschiedete am 2. Februar 2022 eine neue Liste der entscheidenden Kompetenzen (Critical Skills List). Die neue Liste zielt darauf ab, den Fachkräftemangel in verschiedenen Sektoren der südafrikanischen Wirtschaft zu beheben. In der neuen Liste wurden die Berufe von 215 auf 101 reduziert und die akademischen Mindestanforderungen für verschiedene Berufe erhöht. In die Liste wurden neu Berufe in den Bereichen Land- und Luftfahrttechnik sowie Wirtschaft und Management aufgenommen. Dagegen wurden unter anderem Berufe in den Bereichen Architektur, Bauwesen, Gesundheit und Wissenschaft aus der Liste gestrichen.

Die 2022 «Critical Skills List» legt fest, welche Fähigkeiten und Qualifikationen in Südafrika als entscheidend für den Erhalt eines Arbeitsvisums oder eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung angesehen werden. Arbeitsvisa, welche bereits im Rahmen der 2014 «Critical Skills List» ausgestellt wurden, bleiben weiterhin gültig. Bei einer Verlängerung muss das Arbeitsvisum jedoch gemäss der 2022 Liste erneuert werden.

Bisher wurden die Visa für 12 Monate ausgestellt, um innerhalb dieses Zeitraums eine Beschäftigung zu suchen. Mit der Einführung der neuen Liste werden Visa nur noch vergeben, wenn Arbeitnehmer im Besitz eines Arbeitsvertrages sind. Das neue Visum wird mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu fünf Jahren ausgestellt.

Die 2022 «Critical Skills List» kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

http://www.dha.gov.za/images/notices/Gazetted_Critical_Skills_List_2022-compressed.pdf

February 17, 2022

Global Mobility Trends 2022: International assignments in times of crisis - The 4-T model as a risk management tool.

Working internationally has changed profoundly during the last 2 years. The "new normal" is slowly becoming a routine and companies are examining how they can make their foreign activities more crisis-proof in order to respond better to new challenges in the future.

The so-called 4-T model of risk management is also suitable for foreign employee assignments to roughly determine for each position how to proceed in the event of a crisis. Based on the 4-T model of risk control, employees are classified into the following categories:

Tolerate: The foreign mission is continued at any cost. Especially, projects of great strategic and/or financial importance that cannot be accomplished otherwise fall into this category.



Treat: The foreign assignment is basically continued and adapted to the new circumstances. This may mean, for example, a change of location or working from home.



Transfer: The current assignment strategy is reviewed and adjustments are made to the assignment planning. Here, for example, the replacement of foreign employees with domestic employees comes into consideration.



Termination: The employee's foreign assignment will be terminated early after reviewing the individual case. In the case of employee assignments with little influence on current business activities (e.g. assignments for training purposes) or very high risk abroad, termination of the foreign assignment is indicated.

The rough categorization of the 4-T model for risk control enables Global Mobility departments to classify the foreign assignments of employees already at the beginning of their stay abroad and to be able to react more quickly in the event of a crisis. Depending on the company and the number of employee assignments abroad, this model can be specifically adapted and refined and serves as an initial guide in times of crisis.

24. Februar 2022

Global Mobility Trends 2022: Auslandseinsätze in Krisenzeiten – Das 4-T-Modell als Hilfsmittel zum Risikomanagement.

Das internationale Arbeiten hat sich nachhaltig verändert. Das „New Normal“ wird langsam zur Gewohnheit und Unternehmen prüfen, wie sie ihre Auslandsaktivitäten krisenfester gestalten können, um auf neue Herausforderungen zukünftig besser reagieren zu können.

Grundsätzlich bietet sich auch für Auslandseinsätze von Mitarbeitern das sogenannte 4-T-Modell des Risikomanagements an, um für jede Funktion vorab grob bestimmen zu können, wie im Krisenfall vorgegangen werden soll. Die Mitarbeiter werden dabei in Anlehnung an das 4-T-Modell der Risikokontrolle in die folgenden Kategorien eingeordnet:

Tolerieren: Der Auslandseinsatz wird um jeden Preis fortgeführt. Hier kommen vor allem Projekte von grosser strategischer und/ oder finanzieller Tragweite in Betracht, die anderweitig nicht zu bewerkstelligen sind.



Behandeln (Treat): Der Auslandseinsatz wird grundsätzlich fortgeführt und den neuen Gegebenheiten angepasst. Dies kann zum Beispiel einen örtlichen Wechsel oder die Ausübung der Tätigkeit im Homeoffice bedeuten.



Transferieren: Die aktuelle Entsendestrategie wird überprüft und es werden Anpassungen an die Einsatzplanung gemacht. Hier kommt beispielsweise der Ersatz von ausländischen durch inländische Mitarbeiter in Betracht.



Terminieren: Der Auslandseinsatz des Mitarbeiters wird nach Prüfung des Einzelfalls vorzeitig beendet. Bei Mitarbeitereinsätzen mit geringem Einfluss auf die aktuelle Geschäftstätigkeit (z.B. Entsendungen zu Ausbildungszwecken) oder sehr hohem Risiko im Ausland ist die Beendigung des Auslandseinsatzes angezeigt.

Die grobe Kategorisierung des 4-T-Modells zur Risikokontrolle ermöglicht es Global Mobility Abteilungen, die Auslandseinsätze der Mitarbeiter bereits zu Beginn des Auslandsaufenthaltes zu klassifizieren und im Krisenfall schneller reagieren zu können. Je nach Unternehmen und Anzahl der Auslandsaufenthalte von Mitarbeitern lässt sich dieses Modell dabei spezifisch adaptieren und verfeinern und dient als erster Wegweiser in Krisenzeiten.

