UAE / December 16, 2021

Revision of the Foreigner Law of 1973

The foreigner law of the United Arab Emirates entered into force in 1973. Due to new reforms in the foreigner law, a new federal labor law and the introduction of the remote work visa, the revision of the old law is urgently necessary. In general, however, there will be no major changes in the existing visa, work, and residence permit procedures, but rather in the area of implementation as well as sanctions for violations.

The "Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (FAICCPS)" is now responsible for the enforcement of the foreigner law. Its competence also includes cancellation and criminal proceedings in the event of a violation. In detail, the conditions in the asylum procedure as well as the entry and residence in the United Arab Emirates are explained.

The majority of the new foreigner law provides for sanctions in the event of violations. The unauthorized employment of a foreigner alone can result in a fine of AED 15,000 (approx. CHF 3,800) per employee, as well as their deportation and the deportation of the hiring recruiter. Violations of the residence regulations can result in a prison sentence of up to 3 months and/or a fine of AED 10,000 (approx. CHF 2,500) as well as deportation. Misuse of a visa is also sanctioned with imprisonment or a fine.

VAE / 16. Dezember 2021

Revision des Ausländergesetzes von 1973

Das Ausländergesetz der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) trat im Jahr 1973 in Kraft. Aufgrund von neuen Reformen im Ausländerrecht, eines neuen Bundesarbeitsgesetzes sowie der Einführung des Fernarbeitsvisums ist die Revision des alten Gesetzes dringend notwendig geworden. Im Allgemeinen wird es aber keine grossen Änderungen im Bereich der bestehenden Visums-, Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungsverfahren geben, sondern eher im Bereich der Umsetzung sowie der Sanktionierung bei Verstössen.

Neu ist die «Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (FAICCPS)» für den Vollzug des Ausländergesetzes zuständig. Zu ihrer Kompetenz gehört auch das Annullierungs- und Strafverfahren im Falle eines Verstosses. Im Detail werden hierzu die Bedingungen im Asylverfahren sowie der Einreise und des Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten erklärt.

Der Grossteil des neuen Ausländergesetzes sieht Sanktionen bei Verstössen vor. Allein die unberechtigte Beschäftigung eines Ausländers kann zu einer Geldstrafe von AED 15'000 (ca. CHF 3'800) pro Mitarbeiter sowie dessen Abschiebung und die Abschiebung des zuständigen Personalverantwortlichen führen. Bei Verstössen gegen die Aufenthaltsregelungen muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Monaten und/oder einer Geldstrafe von AED 10'000 (ca. CHF 2'500) sowie einer Abschiebung gerechnet werden. Die Zweckentfremdung eines Visums wird ebenfalls mit einer Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert.

