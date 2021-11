ARTICLE

Schweiz / 26. November 2021

Bewilligungskontingente für das Jahr 2022

Die Schweizer Bundesregierung hat am 24. November 2021 die Teilrevision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) verabschiedet und die Bewilligungskontingente für das Jahr 2022 festgelegt.

Die Kontingente 2022 für erwerbstätige Bürger aus Drittstaaten (insgesamt 8'500: 4'500 Aufenthaltsbewilligungen B und 4'000 Kurzaufenthaltsbewilligungen L) und aus dem Vereinigten Königreich (insgesamt 3'500: 2'100 Aufenthaltsbewilligungen B und 1'400 Kurzaufenthaltsbewilligungen L) sowie für ausländische Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-Staaten (3'500: 500 Aufenthaltsbewilligungen B und 3'000 Kurzaufenthaltsbewilligungen L) wurden unverändert vom Jahr 2021 übernommen.

Die Kontingente 2022 für erwerbstätige Bürger aus Kroatien wurden aufgehoben, da die Bundesregierung bereits am 1. Oktober 2021 beschlossen hat, ab 1. Januar 2022 die uneingeschränkte Personenfreizügigkeit für kroatische Bürger einzuführen.

Switzerland / November 26, 2021

Permit quotas for the year 2022

On November 24, 2021, the Swiss Federal Government adopted the partial revision of the Ordinance on Admission, Residence and Gainful Employment (VZAE) and set the permit quotas for 2022.

The 2022 quotas for gainfully employed citizens from third countries (in total 8,500: 4,500 B residence permits and 4,000 L short-stay permits) and from the United Kingdom (in total 3,500: 2,100 B residence permits and 1,400 L shortstay permits) as well as for foreign service providers from EU/EFTA member states (in total 3,500: 500 B residence permits and 3,000 L short-stay permits) were taken over unchanged from 2021.

The 2022 quotas for gainfully employed citizens from Croatia were cancelled, as the federal government had already decided on October 1, 2021 to introduce unrestricted free movement of persons for Croatian citizens as of January 1, 2022.

USA / 26. November 2021

Werden die Steuerkosten für Entsandte im Jahr 2022 sinken?

Die amerikanische Steuerbehörde (U.S. Internal Revenue Service - IRS) hat die Änderungen für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Einige dieser Neuerungen werden sich auch auf die Steuerkosten für Entsandte auswirken. Dies bezieht sich zum einen auf Entsandte mit einem Einsatzort in den USA, sowie auf US-Amerikaner, welche ausserhalb der USA für ihren Arbeitgeber auf Entsendung sind.

Nachfolgend finden Sie die aus unserer Sicht wichtigsten Änderungen für diese Personengruppen im Jahr 2022:

Der Maximalsteuersatz bleibt bei 37 % und kommt bei Verheirateten, welche die Zusammenveranlagung wählen, bei USD 647'850 (in 2021: USD 628'300) sowie bei allen anderen Steuerpflichtigen bei USD 539'900 (in 2021: USD 523'600) zum Tragen.

Leichte Erhöhung der Standardabzüge: für Verheiratete mit Zusammenveranlagung beträgt diese USD 25'900 (in 2021: USD 25'100), für Ledige und Verheiratete mit getrennter Veranlagung beträgt diese USD 12'950 (in 2021: USD 12'550) sowie für Veranlagungen als «Head of Houshold» beträgt diese USD 19'400 (in 2021: USD 18'800)

Erhöhung des Maximalbetrags der «Foreign Earned Income Exclusion» auf USD 112'000 (in 2021: 108'700)

Erhöhung des «Foreign Housing Base Amount" auf USD 17'900 (in 2021: USD 15'218)

Erhöhung des Maximalbetrags der abzugsfähigen Wohnungskosten auf USD 33'600 (in 2021: USD 32'610)

Durch die vorgenommenen Anpassungen könnte es zu einer leichten Senkung der Steuerkosten kommen. Es bleibt jedoch dabei, dass Entsendungen aus beispielsweise der Schweiz in die USA aufgrund der Steuerdifferenz nach wie vor «teuer» sind.

USA / November 26, 2021

Will the tax costs for expatriates decrease in 2022?

The U.S. Internal Revenue Service (IRS) has announced the changes for 2022. Some of these changes will also affect the tax costs for expatriates. This applies on the one hand to expatriates with a place of work in the USA, and to U.S. Americans who are on assignment for their employer outside the USA.

In our view, the most important changes for this group of persons in 2022 are as follows:

Maximum tax rate remains at 37% and comes into effect at USD 647,850 (in 2021: USD 628,300) for married persons electing joint taxation and at USD 539,900 (in 2021: USD 523,600) for all other taxpayers.

Slight increase of the standard deductions: for married couples with joint assessment, the standard deduction is USD 25,900 (in 2021: USD 25,100), for single and married couples with separate assessment, the standard deduction is USD 12,950 (in 2021: USD 12,550) and for head of household assessments, the standard deduction is USD 19,400 (in 2021: USD 18,800).

Increase of the maximum amount of the "foreign earned income exclusion" to USD 112,000 (in 2021: USD 108,700)

Increase of the foreign housing base amount to USD 17,900 (in 2021: USD 15,218)

Increase of the maximum amount of deductible housing costs to USD 33,600 (in 2021: USD 32,610).

The adjustments made, could lead to a slight reduction in tax costs. Nevertheless, assignments from e.g. Switzerland to the USA are still "expensive" due to the tax difference.

USA / 26. Dezember 2021

Neueste Entwicklungen im Einwanderungsbereich

Die amerikanische Einwanderungs- und Ausländerbehörde USCIS kündigte die Möglichkeit der vorzeitigen Antragstellung für die Umwandlung des eigenen Migrationsstatus bzw. den Antrag für die permanente Aufenthaltsbewilligung, die Green Card, welche für den Einbürgerungsprozess eine Grundvoraussetzung ist, an.

Jeder Ausländer, der die Mindestvoraussetzungen für eine Green Card in den USA erfüllt, erhält ein Prioritätsdatum auf dem Antragsformular, ab wann der Antrag bearbeitet werden darf. Die USCIS kann sodann in Abhängigkeit der vorhandenen Quoten oder Kontingente für bestimmte Visakategorien mehr Anträge nicht nur früher bearbeiten bzw. vorziehen, sondern auch die Anträge, ohne dass die Antragsteller in das Heimatland zurückzukehren, bearbeiten. Die aktuellen Prioritätsdaten, die im Monat Dezember 2021 bearbeitet werden können, sind aktuell auf der Homepage von USCIS abrufbar.

Eine erfreuliche Nachricht ist der Gesetzesentwurf «Build Back Better Act», wonach Ausländern, die ab dem 1. Januar 2011 in die USA eingereist sind und seither andauernd in den USA leben, eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist. Dafür wird ein tadelloser Leumund ohne Straftaten vorausgesetzt. Diese sind mit einer Probezeit von 5 Jahren versehen, die bis 2031 verlängerbar ist. Beim Vorliegen aller Voraussetzungen erhalten Ausländer eine Aufenthaltsbewilligung, ein Reisedokument und den neuen föderalen Führerschein REAL ID, der auch als ID-Karte zu nationalen Reisen berechtigt. Dieses Gesetz wird auch die bereits erteilten, aber nicht benutzten Visa auf der Basis von Familiennachzügen und Erwerbszwecken zwischen 1992 und 2021 reaktivieren. Das Gesetz wird spätestens am 1. Mai 2022 in Kraft treten.

USA / November 26, 2021

Latest Immigration Updates

The U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) announced the possibility of early application for adjustment of one's immigration status, i.e. the application for permanent residency, the green card, which is a basic requirement for the naturalization process. Any foreigner who meets the minimum requirements for a green card in the U.S. is given a priority date on the application form as of which the application may be processed. The USCIS may then, depending on the quotas available for certain visa categories, not only process more applications earlier or bring them forward, but also allow individuals to apply without returning to their home country. The current priority dates that can be processed in the month of December 2021 are available on the USCIS homepage.

Good news is the "Build Back Better Act" bill to grant residency to foreigners who entered the U.S. on or after January 1, 2011 and have lived in the U.S. continuously since then. This requires a clean record with no criminal offenses. The residence permit is subject to a probationary period of 5 years, which can be extended until 2031. If all requirements are met, foreigners will receive a residence permit, a travel document, and the new federal driver's license REAL ID, which also serves as an ID card for national travel. This law will also reactivate visas already issued but not used on the basis of family reunification and gainful employment between 1992 and 2021. The law will enter into force no later than May 1, 2022.

26. November 2021

Global Mobility Trends 2021: Pauschalen für Heimflüge gewinnen an Attraktivität

Spätestens mit den bevorstehenden Feiertagen machen sich sowohl Expatriates als auch Unternehmen Gedanken zu den Heimreisen aus dem Ausland. Im Laufe der letzten Jahre war der Trend zu erkennen, dass die Erstattung von Heimflügen rückläufig ist und vielmehr Pauschalen für die Heimflüge gewährt werden.

Dies birgt zwar in den meisten Fällen leider keine steuerlichen Vorteile, aber Pauschalen sind für Unternehmen deutlich einfacher zu administrieren. Das Einpflegen in die Payrollsysteme sowie das Monitoring der bereits genutzten Heimflüge entfällt. Zudem haben die Mitarbeiter bei Heimflugpauschalen mehr Freiräume in Bezug auf die Flugbuchung und können ihre Flugreisen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht optimieren.

Heimflugpauschalen sind damit für die Unternehmen oft günstiger als die Erstattung einer fest definierten Anzahl von Heimreisen, die oft Last-Minute gebucht werden. Zudem profitieren die Mitarbeiter bei Heimflugpauschalen von grösserer Flexibilität bei ihren Flugreisen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Trend Bestand haben wird. In der Vergangenheit haben wir regelmässig den Wechsel zwischen Pauschalen und Erstattungen gesehen.

November 26, 2021

Global Mobility Trends 2021: Home leave cash allowances increasingly popular

With Christmas round the corner, companies understand that the time has come for expatriates to plan their trip back home. Since the last few years, there has been an increase in the trend of offering cash allowances rather than managing a flight budget.

A lot of companies are making the switch to cash allowance as there are several benefits to this. The concept of cash allowance cuts down the administrative hassles that would otherwise arise. Along with this, it also benefits the employees as they have more flexibility with the allowance to choose their flights.

Last but not the least, it helps in better cost handling. The home leave allowance is usually budgeted at the beginning of the year and is determined on timely flight bookings. However, it does not consider last minute flight bookings that tend to be very expensive. Therefore, the allowance helps meet budgets. It remains to be seen whether this trend will continue. In the past, we have regularly seen the switch between allowances and reimbursements.

