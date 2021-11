ARTICLE

USA / 18. November 2021

Zulassung von Expat-Ehegatten auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt

Nach den bisherigen Einschränkungen der Erwerbstätigkeit für die Ehegatten von E, H-4 und L-2 Inhabern (d.h. ICTEntsandte, hochqualifizierte Angestellte und Vertragshändler/ Treaty Trader) hat die amerikanische Regierung mit sofortiger Wirkung entschieden, eine automatische Verlängerung der Arbeitsbewilligungen für Ehegatten der oben erwähnten Kategorien einzuführen, solange die Aufenthaltsbewilligung noch gültig ist und der Verlängerungsantrag gestellt wurde.

Auch E- und L-Ehepartner werden auf dem Arbeitsmarkt zugelassen, allerdings nur dann, wenn der Ehegatte ein I-94 Formular mit dem Vermerk des Ehegattenstatus erhalten hat. Eine Aufenthaltsbewilligung (das sogenannte EAD) ist dafür nicht erforderlich. Die Herausforderung in Bezug auf diese Änderung liegt nun beim Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten (DHS), welches bis anhin keinen Vermerk des Ehegattenstatus auf dem I-94 Formular gemacht hat. Daher ist das EAD Dokument weiterhin erforderlich, um zu arbeiten, bis die Praxis des DHS diese Änderung zu eigen macht.

Ehegatten von H1-B Angestellten durften vom 2016 bis 2017 in den USA arbeiten. Die Regierung von Donald Trump erachtete sie als Risiko auf dem Arbeitsmarkt und sie dürfen seither nicht mehr arbeiten. In diesem Hinblick hat die Regierung Biden einige Lockerungen vorgenommen. Das amerikanische Einwanderungssystem ist aber nach wie vor mit der Bearbeitung von Anträgen überlastet.

USA / November 18, 2021

Admission of expats spouses to the American labor market

After previously restricting employment for the spouses of E, H-4 and L-2 permit holders (i.e. ICT expatriates, highly skilled employees, and treaty traders), the US government has now decided, with immediate effect, to introduce an automatic extension of work permits for spouses in the above-mentioned category, if their residence permit is still valid and the application for extension has been filed.

E and L spouses will also be admitted to the labor market, but only if the spouse has obtained an I-94 form noting its spousal status. A residence permit (known as the EAD) is not required for this. The challenge of this change now lies with the United States Department of Homeland Security (DHS), which has not previously endorsed spousal status on the I-94 form. Therefore, the EAD document is still required to work until the DHS practice adopts this change.

Spouses of H1-B employees were allowed to work in the US from 2016 to 2017. Donald Trump's administration deemed them a risk in the labor market, and they have not been allowed to work since. With this in mind, Biden's administration has made some relaxations. However, the American immigration system is still overloaded with processing applications.

Russland / 18. November 2021

Medizinische Untersuchungen für neue Arbeitserlaubnis erforderlich

Die russischen Behörden haben mit sofortiger Wirkung beschlossen, dass sich alle ausländischen Staatsangehörigen in Russland ärztlich untersuchen lassen müssen, um eine neue Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Ausländische Arbeitnehmer, die nach Russland einreisen, müssen der zuständigen regionalen Migrationsbehörde innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Einreise ärztliche Bescheinigungen vorlegen, die von einer akkreditierten Klinik in Russland ausgestellt wurden. Werden die Bescheinigungen nicht innerhalb der 30-Tage-Frist vorgelegt, riskieren die ausländischen Arbeitnehmer, dass ihre Arbeitserlaubnis aufgehoben wird.

Ausländer, die bereits eine gültige langfristige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in Russland besitzen oder einen Aufenthalt von mehr als 90 Tagen in Russland planen, müssen sich ab dem 29. Dezember 2021 ebenfalls einer medizinischen Untersuchung unterziehen.

Es ist wichtig zu wissen, dass bei den medizinischen Untersuchungen auch Fingerabdrücke genommen werden, um Ausländer, die Straftaten begehen, besser verfolgen zu können.

Für die Verlängerung der Arbeitserlaubnis ist keine ärztliche Untersuchung erforderlich.

Russia / November 18, 2021

Medical examinations required to obtain new work permits

The Russian authorities have decided with immediate effect that all foreign nationals must undergo medical examinations in Russia to obtain a new work permit.

Foreign workers entering Russia must submit medical certificates issued by an accredited clinic in Russia to the competent regional migration authority within 30 days of their entry. If the certificates are not submitted within the 30-day period, the foreign workers risk that their work permits are cancelled.

Foreigner who already hold a valid long-term work and residence permit in Russia or plan to stay in Russia for more than 90 days must also undergo medical examinations as from December 29, 2021.

It is important to note that fingerprints are also taken during the medical examinations, to better trace foreign nationals who commit criminal offenses.

Medical examinations are not required for work permit extensions.

Schweiz / 18. November 2021

Visumfreie Einreise für australische Staatsbürger ab 1. Januar 2022

Der Schweizer Bundesrat hat die Liste der Staatsbürger, die von einer Visumspflicht für längerfristige Aufenthalte befreit sind, erweitert, und zwar zählt nun Australien mit dazu. Die Regelung wurde in der Verordnung über die Einreise und die Visumserteilung (VEV) verankert und tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. Gemäss heutiger Regelung benötigen australische Staatsbürger für kurzfristige Aufenthalte von bis zu 90 Tagen kein Visum, jedoch für darüber hinaus gehende Aufenthalte. Arbeitsbewilligungstechnisch unterstehen Australier weiterhin den Vorschriften des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG).

Im Gegenzug zu dieser Lockerung werden Schweizer zwischen 18 und 30 Jahren in das australische «Working Holiday» Programm (WHP) aufgenommen, welches einen 12-monatigen Aufenthalt in Australien mit einer 6- monatigen Erwerbstätigkeit verbindet. Der Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in Australien kann einmal verlängert werden, wenn man in einer spezifischen Industrie für mindestens 3 Monate gearbeitet hat. Zugelassen sind Tätigkeiten im Tourismusbereich, in der Landwirtschaft, forstwirtschaftliche Aktivitäten bis hin zur Bekämpfung von Covid-19. Der Familiennachzug nach Australien ist mit dem WHP Visum nicht möglich. Ein dritter Aufenthalt mit dem WHP Visum ist erst nach der Ausreise aus Australien möglich bzw. der Antrag kann nur ausserhalb von Australien gestellt werden.

Switzerland / November 18, 2021

Visa-free entry for Australian citizens as of January 1, 2022

The Swiss Federal Council has extended the list of nationals who are exempt from visa requirements for long-term stays to include Australia. The regulation was anchored in the Ordinance on Entry and the Issuance of Visas (VEV) and will come into force on January 1, 2022. According to the current regulation, Australian citizens do not need a visa for short-term stays of up to 90 days, but for stays longer than that. In terms of work permits, Australians remain subject to the provisions of the Foreign Nationals and Integration Act (AIG).

In return for this relaxation, Swiss citizens between 18 and 30 years of age will be accepted into the Australian Working Holiday Program (WHP), which combines a 12-month stay in Australia with 6 months of gainful employment. The stay with employment in Australia can be extended once if the visa holder has worked in a specific industry for at least 3 months. Admissible are activities in the tourism sector, in agriculture, forestry activities up to the fight against COVID-19. A third stay with the WHP visa is only possible after leaving Australia respectively the application can only be made outside of Australia.

18. November 2021

Global Mobility Trends 2021: Remote Work im In- und Ausland kann Einkommenssteuerpflicht beeinflussen

Arbeiten ausserhalb des angestammten Büroarbeitsplatzes, d.h. Remote Work, hat in der Pandemie einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Zahlreiche Arbeitnehmer haben nicht nur die Gelegenheit ergriffen, dauerhaft im Homeoffice zu arbeiten, sondern sie nutzen auch die Gelegenheit, an beliebigen Orten im In- und Ausland zu arbeiten.

Dieses flexible Arbeiten ist in vielen Büroberufen einfach umzusetzen. Wenn Arbeitnehmer ihrer Tätigkeit im Ausland nachgehen, entstehen hierbei jedoch schnell Schwierigkeiten in Bezug auf die Steuer- und Sozialversicherungspflicht, die sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Arbeitgeber unliebsame Folgen haben können.

Aber nicht nur das Arbeiten im Ausland kann unliebsame Steuerfolgen mit sich bringen. So berichten US-Steuerberater vermehrt, dass Arbeitnehmer in den USA teilweise sowohl im Bundesstaat ihres Arbeitgebers als auch im Wohnsitz-Bundesstaat besteuert werden und es dadurch innerhalb den USA teilweise zu Doppelbesteuerungen kommt. Steueroptimierung wird daher nicht nur mit Auslandsbezug, sondern auch innerhalb von Staaten zunehmend komplexer.

November 18, 2021

Global Mobility Trends 2021: Remote work at home and abroad can affect income tax liability

Working outside of the traditional office workplace, i.e., remote work has experienced an unprecedented upswing in the pandemic. Not only have numerous employees embraced the opportunity to work permanently in a home office, but they are also taking advantage of the opportunity to work in any location, both domestically and abroad.

This flexible working is easy to implement in many office jobs. However, when employees pursue their activities abroad, difficulties quickly arise concerning tax and social security obligations, which can have unpleasant consequences for both the employee and the employer.

But it is not only working abroad that can have unforeseen tax consequences. For example, U.S. tax advisors are increasingly reporting that employees in the U.S. are taxed both in their employer's state and in their state of residence, resulting in double taxation within the U.S. in some cases. Tax optimization is, therefore, becoming increasingly complex not only regarding foreign countries but also within states.

