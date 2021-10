ARTICLE

Griechenland / 30. September 2021

Einführung des Remote Work Visa

Viele Unternehmen sehen sich vermehrt durch die Pandemie bedingt mit den Wünschen der Mitarbeiter konfrontiert, dass diese für einen verlängerten Zeitraum aus dem Ausland («remote») arbeiten möchten. Allerdings nicht nur Mitarbeiter haben diesen Wunsch verspürt, sondern auch viele Selbständigerwerbende möchten die Gelegenheit nutzen und verlängert aus dem Ausland arbeiten.

Seit Beginn der Pandemie haben einige Staaten dieses Thema ebenfalls aufgenommen und eine separate Bewilligungskategorie mit dem Titel «Remote Work Visa» oder «Digital Nomad Visa» eingeführt. Unter anderem haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Panama die Einführung des Remote Work Visa für ausländische Arbeitnehmer eingeleitet, um weitere Einnahmen für das eigene Land zu generieren und dies den Einbussen aus dem Tourismusbereich entgegenzusetzen. Diesem Trend folgen nun auch einige EU/EFTA-Staaten wie z.B. Griechenland.

Griechenland hat per 4. September 2021 das Gesetz 4825/2021 eingeführt, welche das «Digitale Nomaden»-Konzept beinhaltet. Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer oder Selbständigerwerbende in Griechenland für einen Arbeitgeber oder einen Kunden ausserhalb von Griechenland aus Bewilligungssicht arbeiten können. Diese Personen können ein «Digital Nomad Visa» für 2 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung erhalten. Aufgrund des neuen Gesetzes können ebenfalls Drittstaatsangehörige, welche mittels eines Kurzzeitvisums nach Griechenland eingereist sind oder von der Visumspflicht befreit waren, während der Gültigkeitsdauer des Kurzzeitvisums ein solches «Digital Nomad Visa» beantragen. Auch wenn dies bewilligungsrechtlich eine grosse Erleichterung ist und einige Möglichkeiten bieten, darf man als ausländischer Arbeitgeber nicht vergessen, dass es für einen solchen Auslandsaufenthalt weitere Themen wie unter anderem das Arbeitsrecht, die Sozialversicherungen, Steuern und Betriebsstätten zu berücksichtigen gilt.

Greece / September 30, 2021

Introduction of the Remote Work Visa

Due to the pandemic, many companies are increasingly confronted with the wish of their employees to work remotely for an extended period. However, not only employees have felt this desire, but also many self-employed persons would like to take advantage of the opportunity and work from abroad for an extended period.

Since the beginning of the pandemic, some countries have also taken up this issue and introduced a separate permit category called "remote work visa" or "digital nomad visa". The United Arab Emirates and Panama, among others, have introduced remote work visas for foreign workers to generate additional income for their own countries and to counteract the losses from the tourism sector. This trend is now also being followed by some EU/EFTA states, such as Greece.

Greece introduced law 4825/2021 on September 4, 2021, which includes the "digital nomad" concept. This means that employees or self-employed persons in Greece can work for an employer or a client outside Greece from a permit perspective. These persons can obtain a "digital-nomad-visa" for 2 years with the possibility of extension. With this new law, third-country nationals who entered Greece on a short-term visa or were exempt from the visa requirement can also apply for such a "digital-nomad-visa" during the period of validity of the short-term visa. Even if this is a great relief in terms of work permit law and offers several possibilities, foreign employers must not forget that for such a stay abroad there are other issues to consider, such as labor law, social security, income taxes, and permanent establishments.

