Finnland / 12. August 2021

Einführung des Konzepts des wirtschaftlichen Arbeitgebers geplant

Als wirtschaftlicher Arbeitgeber gilt ein Unternehmen, das das Weisungs- und Kontrollrecht bezüglich der Arbeit eines Arbeitnehmers besitzt und welches den wirtschaftlichen Nutzen an der Arbeitsleistung hat. Das gilt unabhängig davon, wer der rechtliche Arbeitgeber ist oder wer das Gehalt des Arbeitnehmers zahlt. In den letzten Jahren wurde das Konzept des wirtschaftlichen Arbeitgebers in vielen Ländern umgesetzt.

Am 1. Juli 2021 hat nun auch die finnische Regierung einen Entwurf zum wirtschaftlichen Arbeitgeber veröffentlicht. Eine Umsetzung würde das finnische Besteuerungsrecht ausdehnen und die 183-Tage-Regelung aushöhlen.

Dies würde insbesondere ausländische Arbeitnehmer, die vorübergehend in Finnland arbeiten, und ihre finnischen und ausländischen Arbeitgeber betreffen. Sobald der Entwurf umgesetzt wird, sollte im Rahmen der Vorbereitungen einer temporären Erwerbstätigkeit in Finnland explizit geprüft werden, ob die 183-Tage-Regelung zur Anwendung kommen kann oder ob aufgrund eines wirtschaftlichen Arbeitgebers womöglich ab dem ersten Einsatztag eine Steuerpflicht besteht.

Finland / August 12, 2021

Introduction of the concept of the economic employer planned

An economic employer is a company that has the right of direction and control with respect to the work of an employee and which has the economic benefit of the work performance. This applies regardless of who the legal employer is or who is paying the employee's salary. In recent years, this concept has been implemented in many countries.

On July 1, 2021, the Finnish government has now also published a draft on the concept of economic employer. The implementation would extend the Finnish taxation right and undermine the 183-day rule.

This would particularly affect foreign employees working temporarily in Finland and their Finnish and foreign employers. Once the draft is implemented, it should be explicitly assessed, as part of the preparations for temporary employment in Finland, whether the 183-day rule can be applied or whether there is a possible tax liability as of the first day of the work activity in Finland due to the existence of an economic employer.

Neuseeland / 12. August 2021

Sperrung des Online-Antragssystems für «Essential Skills Visa» bis zum 29. August 2021

Die neuseeländischen Behörden haben per 19. Juli 2021 die Änderungen für das «Essential Skills Visa» verabschiedet. Neu werden die Visa für Arbeitnehmer, welche unter dem Medianlohn verdienen, für 24 Monate ausgestellt. Es kommt hinzu, dass Arbeitnehmer keine ärztlichen und polizeilichen Bescheinigungen bei der Verlängerung ihrer Arbeitsbewilligung mehr einreichen müssen, solange sie die Dokumente bereits beim ersten Gesuch eingereicht haben.

Aufgrund dieser Änderungen und der Anpassung des Systems können bis zum 29. August 2021 keine Anträge für ein «Essential Skills Visa» online eingereicht werden. Um bis dahin dennoch einen Antrag für eine Arbeitsbewilligung einreichen zu können, muss das Formular (INZ 1266) verwendet werden. Ebenso ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Zusatzformular (INZ 1113) auszufüllen und einzureichen. Ab dem 30. August 2021 besteht dann wieder die Möglichkeit, das Gesuch online einzureichen. Der Arbeitgeber ist jedoch weiterhin verpflichtet, das Zusatzformular (INZ 1113) zu verwenden.

New Zealand / August 12, 2021

Suspension of the online application system for Essential Skills Visas until August 29, 2021

The New Zealand authorities have approved changes to the "Essential Skills Visa" with effect from July 19, 2021. Visas for workers earning below the median wage will now be issued for 24 months. In addition, workers will no longer have to submit medical and police certificates when renewing their work permits if they submitted the documents when they made their initial application.

Due to these changes and the adjustment of the of the system, applications for an "Essential Skills Visa" cannot be submitted online until August 29, 2021. To still be able to submit an application for a work permit until then, the form (INZ 1266) must be used. The employer is also required to complete and submit the supplementary form (INZ 1113). From August 30, 2021, it will again be possible to submit the application online.

However, the employer is still obliged to use the supplementary form (INZ 1113).

VAE / 12. August 2021

«Golden Visa» für Programmierer aus der ganzen Welt

Am 19. Juli 2021 hat die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) offiziell ein neues Visaprogramm für Programmierer, das sogenannte «National Program for Coders», ins Leben gerufen. Erteilt werden maximal 100'000 Visa für Staatsangehörige aus aller Welt. Das Ziel des Programms ist neben der Rekrutierung von IT-Spezialisten auch die Gründung von 1'000 neuen digitalen Firmen in den VAE in den nächsten 5 Jahren.

Üblicherweise wurden «Golden Visa» in den VAE an Investoren, Unternehmer, talentierte Studenten und Fachleute mit besonderen Talenten im wissenschaftlichen Bereich erteilt. Neu dürfen auch Softwareentwickler und Programmierer von diesem Privileg profitieren. Allerdings wird eine ausgewiesene Berufserfahrung im Bereich der Kodierung vorausgesetzt. Talentierte Hochschulabsolventen der Fachrichtungen Softwaretechnik, Informatik, Hardwaretechnik werden jedoch auch zugelassen. Die Qualifizierung für ein Visum erfolgt im Rahmen von Tests sowie auch basierend auf Hackathons zwischen den Bewerbern.

Das Golden Visa Programm ist in Zusammenarbeit mit bekannten IT-Firmen wie Google, Amazon, Microsoft, LinkedIn, usw. erarbeitet worden. Dadurch wird auch eine Investitionserhöhung in Technologie-Start-ups von 1'500'000'000 AED (ca. 372'532'000 CHF) auf 4'000'000'000 AED (993'420'000 CHF) erwartet. Gemäss Aussagen von Dubais Vizepräsidenten und Premierminister Sheikh Mohammad bin Rashid al-Maktoum beabsichtigen die VAE hochqualifizierte Programmierer und Softwareentwickler aus der ganzen Welt im Herzen der neu digitalisierten VAE zu haben.

UAE / August 12, 2021

Golden Visa for Coders from all over the World

On July 19, 2021, the United Arab Emirates (UAE) government officially launched a new visa program for coders called the "National Program for Coders". A maximum of 100'000 visas will be issued to nationals around the world. The goal of the program, in addition to recruiting IT professionals, is to create 1'000 new digital companies in the UAE in the next 5 years.

Typically, Golden Visas in the UAE have been granted to investors, entrepreneurs, talented students, and professionals with special talents in the scientific field. Software developers and programmers are now also allowed to benefit from this privilege. However, proven professional experience in the field of coding is required. However, talented university graduates in the fields of software engineering, computer science, hardware engineering are also admitted. Qualification for a visa is based on problem-solving tests as well as on hackathons between applicants.

The Golden Visa Program has been established in collaboration with prominent IT-companies such as Google, Amazon, Microsoft, LinkedIn, etc. It is also expected to increase investment in technology startups from 1'500'000'000 AED (approximately 372'532'000 CHF) to 4'000'000'000 AED (approximately 993'420'000 CHF). According to Dubai's Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammad bin Rashid al-Maktoum, the UAE intends to have highly skilled programmers and software developers from around the world in the heart of the newly digitized UAE.

12. August 2021

Global Mobility Trends 2021: Stellenmarkt für HR-Jobs im Aufwind

Nach dem starken Einbruch der Stellenangebote im Bereich Human Resources weist der Personalbereich nun ein unerwartet hohes Wachstum auf. Statistische Erhebungen und Umfragen auf dem Schweizer und dem US-Markt zeigen, dass deutlich mehr HR-Stellen als vor der Pandemie ausgeschrieben sind und mit einer weiteren Zunahme gerechnet wird.

Trotz des grossen Stellenangebots sind HR-Fachleute aufgefordert, sich weiter zu qualifizieren und sich der neuen Themen im Personalumfeld zu stellen. Mittelfristig werden sich die meisten grossen und mittelständischen Unternehmen mit Fragestellungen in Bezug auf internationales Arbeiten, Remote Work, Hybrid Work und ähnlichen neu entstandenen Arbeitsformen auseinandersetzen müssen.

Die klassische HR-Arbeit befindet sich momentan in einem wesentlichen Wandlungsprozess, der nicht nur von Stellensuchenden, sondern auch langjährig im Unternehmen tätigen Personalern genau verfolgt werden muss, um die Qualifikationen an die neuen Anforderungen anzupassen.

August 12, 2021

Global Mobility Trends 2021: HR job market on the rise

Following the sharp plunge in job vacancies in the field of human resources, the HR sector is now showing unexpectedly high growth. Statistical surveys and polls in the Swiss and US markets show that there are significantly more HR jobs advertised than before the pandemic and a further increase is expected.

Despite the large number of job openings, HR professionals are encouraged to continue their training and to address the new issues in the HR environment. In the medium term, most large and medium-sized companies will have to deal with issues relating to international working, remote working, hybrid working and similar new forms of working that have emerged.

Classic HR work is currently undergoing a significant process of change, which must be closely monitored not only by job seekers, but also by HR professionals who have been with the company for many years, to adapt qualifications to the new requirements.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.