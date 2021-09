ARTICLE

Schweiz / 19. August 2021

Lange Bearbeitungszeiten für Arbeitsbewilligungen im Kanton Genf

Erfahrungsgemäss schneiden die Schweizer Behörden im Vergleich mit den Nachbarländern bei den Bearbeitungszeiten von Anträgen im Bereich der öffentlichen Verwaltung gut ab. Konkret sind in der Schweiz folgende Bearbeitungszeiten im Bewilligungsbereich - insbesodere für Expat-Bewilligungen zu erwarten:

In den Kantonen der Deutschschweiz: Entsandte EU/EFTA Bürger 1 bis 2 Wochen / Drittstaatsangehörige 3 bis 6 Wochen

In den Kantonen in der Romandie (Jura, Neuenburg, Waadt, ausser Genf): Entsandte EU/EFTA Bürger 4 bis 6 Wochen / Drittstaatsangehörige 6 bis 8 Wochen

Im Kanton Tessin: Entsandte EU/EFTA Bürger 5 bis 8 Wochen / Drittstaatsangehörige 6 bis 8 Wochen

Die Bearbeitungszeiten im Kanton Genf sind aber deutlich länger als in den anderen Schweizer Kantonen. Nach Eingang des Gesuchs muss der Antragsteller bis zum Arbeitsbeginn mit bis zu 10 - teilweise sogar bis zu 12 Wochen - rechnen. In Einzelfällen musste fast 6 Monate auf die Ausstellung des Ausländerausweises gewartet werden. Das bedeutet, dass im Kanton Genf auch Kurzeinsätze vom Ausland in die Schweiz grosse Vorlaufzeiten benötigen. Wir empfehlen deshalb, mit der Koordination der Entsendung – und insbesondere der Beantragung der Arbeitsbewilligung - weit vor dem Arbeitsbeginn in der Schweiz zu starten.

Switzerland / August 19, 2021

Long Processing Times for Work Permits in the Canton of Geneva

Experience shows that the Swiss authorities perform well in comparison with neighboring countries when it comes to processing times for applications in the public administration sector. Specifically, the following processing times are to be expected in Switzerland in the permit area - particularly for expat permits:

In the cantons of German-speaking Switzerland: Expatriate EU/EFTA citizens 1 to 2 weeks / third-country nationals 3 to 6 weeks

In the cantons of French-speaking Switzerland (Jura, Neuchâtel, Vaud, except Geneva): Posted EU/EFTA citizens 4 to 6 weeks / third-country nationals 6 to 8 weeks

In canton Ticino: Posted EU/EFTA citizens 5 to 8 weeks / third-country nationals 6 to 8 weeks

However, the processing times in the canton of Geneva are significantly longer than in other Swiss cantons. After receipt of the application, the applicant must expect up to 10 - in some cases even up to 12 - weeks until the start of work. In some cases, almost 6 months had to be waited for the issuance of the foreigner's permit. This means that in the canton of Geneva even short assignments from abroad to Switzerland require long lead times. We, therefore, recommend commencing the coordination of the assignment - and especially the application for the work permit - well before the start of the work in Switzerland.

Vereinigtes Königreich / 19. August 2021

Bundesrat genehmigt neues Sozialversicherungsabkommen

Sozialversicherungsabkommen haben unter anderem zum Ziel, Überversicherungen, doppelte Beitragszahlungen und Versicherungslücken für Personen zu vermeiden, die mit zwei Sozialversicherungssystemen verschiedener Länder in Berührung kommen. Die Systeme der Schweiz und des Vereinigten Königreichs (UK) waren bis Ende 2020 durch das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU koordiniert. Mit dem endgültigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31.12.2020 fiel dieser Rahmen jedoch weg.

Um die Koordinierung der Sozialversicherungen dennoch langfristig sicherzustellen, haben beide

Staaten nun ein neues bilaterales Abkommen ausgehandelt, welches vom Bundesrat am 11. August 2021 genehmigt wurde. Es tritt in Kraft, sobald es ebenfalls von den Parlamenten beider Länder genehmigt wurde. Nach Konsultation der zuständigen Parlamentskommissionen soll es allerdings auch bereits vorläufig angewendet werden können.

Ein gültiges Sozialversicherungsabkommen gewährt Sicherheiten für Versicherte und Arbeitgeber und erleichtert den vorübergehenden Einsatz von Arbeitskräften im anderen Staat. Eine rasche Anwendungsmöglichkeit wäre daher zu begrüssen.

United Kingdom / August 19, 2021

Swiss Federal Council approves new social security agreement

Social security agreements aim, among other things, to avoid over insurance, double contributions, and insurance gaps for people who are in contact with two social security systems in different countries. Until the end of 2020, the systems of Switzerland and the UK were coordinated by the Agreement on the Free Movement of Persons between Switzerland and the EU. However, with the final withdrawal of the UK from the EU on December 31, 2020, this framework ceased to exist.

To ensure the coordination of social security in the long term, both countries have now negotiated a new bilateral agreement, which was approved by the Swiss Federal Council on August 11, 2021. It will enter into force as soon as it has also been approved by the parliaments of both countries. However, after consultation with the relevant parliamentary commissions, it should also be possible to apply it provisionally.

A valid social security agreement provides security for insured individuals as well as employers and facilitates temporary assignments of workers in the other country. A swift application of the agreement would, therefore, be a positive development.

USA / 19. August 2021

Durchführung zusätzlicher H-1B-Visumslotterie für das Jahr 2022

Das H-1B-Visumsprogramm ermöglicht es Unternehmen in den Vereinigten Staaten, vorübergehend ausländische Arbeitskräfte in Berufen zu beschäftigen, die die theoretische und praktische Anwendung von hochspezialisiertem Wissen und einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss in der jeweiligen Fachrichtung erfordern.

Unternehmen konnten sich zunächst vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021 für das H-1B-Visum 2022 bewerben und für die Lotterie registrieren lassen. Während dieser ersten Lotterieziehung stellte die «United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)» fest, dass nicht genügend Visumanträge eingereicht wurden, um die Quote zu erfüllen. Aus diesem Grund haben Unternehmen seit dem 2. August 2021 erneut die Möglichkeit, sich für das H-1BVisum 2022 zu bewerben und sich bis zum 3. November 2021 für die Lotterie zu registrieren. Für zuvor nicht ausgewählte Anmeldungen besteht kein Handlungsbedarf, um an der zweiten Verlosung teilzunehmen.

US / August 19, 2021

Implementation of additional H-1B visa lottery for the year 2022

The H-1B visa program allows businesses in the United States to temporarily employ foreign workers in occupations that require the theoretical and practical application of highly specialized knowledge and a bachelor's degree or higher in the specific specialty.

Businesses were initially allowed to apply for the 2022 H-1B visa and register for the lottery from April 1, 2021 to June 30, 2021. During this first lottery draw, the "United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)" discovered that not enough visa applications were submitted to reach the quota. For this reason, since August 2, 2021, businesses have been given a new opportunity to apply for the 2022 H-1B visa and register for the lottery until November 3, 2021. No action is required for previously unselected registrations to be eligible for the second draw.

19. August 2021

Global Mobility Trends 2021: Karrieremöglichkeiten weiterhin ausschlaggebend für internationale Umzüge

Gemäss dem "Global Movement Report 2021" von Seven Seas Worldwide sind die Hauptgründe für internationale Umzüge weiterhin die beruflichen Möglichkeiten der Befragten (31%), Möglichkeiten neue Kulturen kennenzulernen (25%), bessere Lebensbedingungen (23%) oder auch Aus- und Weiterbildungen (23%).

Die USA, das Vereinigte Königreich (UK), Australien, Japan und Spanien führen dabei die beliebtesten Destinationen für internationale Umzüge an. In diesen Ländern sehen Ein- und Rückwanderer derzeit das meiste Potenzial, um eine ansprechende Arbeitsstelle mit attraktiven Lebensbedingungen zu verbinden.

Remote Work und virtuelle Entsendungen sind zwar Realität geworden, dennoch bleiben die Job- und Karriereaussichten für internationale Mitarbeiter weiterhin ein Hauptgrund für globale Umzüge. Um spezialisierte Fachkräfte zu gewinnen, können und müssen sich international ausgerichtete Unternehmen daher weiterhin mit der Rekrutierung von Personal aus dem Ausland befassen und die internationalen Umzüge sowie Eingliederungen in das neue Land und den neuen Job zielführend begleiten.

August 19, 2021

Global Mobility Trends 2021: Career opportunities remain key driver for international moves

According to Seven Seas Worldwide's Global Movement Report 2021, the main reasons for international moves continue to be career opportunities (31%), opportunities to learn about new cultures (25%), better living conditions (23%) as well as education and training (23%).

The United States, the United Kingdom (UK), Australia, Japan and Spain lead the most popular destinations for international relocations. These are the countries where ex- and repatriates currently see the most potential for combining an appealing job with attractive living conditions.

Remote work and virtual assignments have become a reality, yet job and career prospects for employees remain a primary reason for international relocations. Therefore, in order to attract specialized professionals, globally oriented companies can and must continue to address the recruitment of employees from abroad and provide target-oriented support for international relocations as well as integrations into the new country and new job.

