Notiz an mich!

Wie reduziere ICH unser

Haftungsrisiko bei internationalen

Mitarbeitereinsätzen?

Online Seminar:

(Shadow)Payroll - Herausforderung beiderSteuer & Sozialversicherungs - Compliance

15.September 2021

von9:00-12:00 Uhr

Im Rahmen von Mitarbeitereinsätzen ist die Payrollabteilung ebenfalls immer involviert. Für die Payrollabteilung führt dies zu einer Reihe von Herausforderungen, damit die Abrechnung zum einen die getroffenen Vereinbarungen mit dem Mitarbeiter richtig erfasst sowie auch die steuerliche und sozialversicherungsrechtlichen Regeln im Ursprungs- und Einsatzland richtig abbildet. In diesem Seminar werden wir u.a. die folgenden Aspekte besprechen:

Sozialversicherungsrechtliche Regelungen

Regelungen des massgebenden Lohnes

Beurteilung von Entsendungszulagen

Auswirkungen der Erstattung von Spesen

Richtiges Lesen von ausländischen Lohnabrechnungen

Tax Equalization

Quellensteuerabrechnung

Prozess der Administration bei Entsendungen

Richtige Vorbereitung für die AHV-Revision

Als Teilnehmer dieses Seminars können Sie uns vorab Ihre Fragen zusenden, welche wir dann im Rahmen des Seminars beantworten werden: seminar@convinus.com

Australien / 26. August 2021

Neue Priorisierung für die Bearbeitung von Anträgen für Fachkräftevisa

Die australische Regierung hat neue Regeln für die Bearbeitung von Anträgen für Fachkräftevisa erlassen. Nach den neuen Regeln werden Anträge für:

Befristete Fachkräftevisa und andere qualifizierte Visa für Inhaber von Reisepässen der Sonderverwaltungsregion Hongkong und Hongkong British National (Overseas) mit höchster Priorität bearbeitet.

Offiziell als kritisch eingestufte Sektoren (während der Covid-19-Pandemie und nach der Pandemie) mit hoher Priorität bearbeitet.

Arbeitgeber, die eine Vereinbarung über das Global Talent Scheme unterzeichnet haben oder einen akkreditierten Status besitzen, vorrangig bearbeitet.

Dauerhafte Visa für qualifizierte Arbeitskräfte mit einer bestimmten Prioritätsreihenfolge auf der Grundlage der Kategorien der Antragsteller bearbeitet.

Visa für Gruppen mit hoher Priorität werden schneller bearbeitet als Visa für andere Kategorien. Innerhalb aller Prioritätsgruppen haben Antragsteller, die sich in Australien aufhalten, Vorrang vor Antragstellern, die sich ausserhalb Australiens befinden. Infolge der neuen Vorschriften ist mit einem längeren Verfahren für die Erteilung von Arbeitsvisa zu rechnen.

Australia / August 26, 2021

New prioritization for processing skilled visa applications

The Australian government has issued new rules for processing skilled worker visa applications. Under the new rules, applications for:

Temporary skill shortage visas and other qualifying visas for Hong Kong Special Administrative Region and Hong Kong British National (Overseas) passport holders will be processed with the highest priority.

Officially designated critical sectors (during the COVID-19 pandemic and post-pandemic) will be processed with high priority.

Employers who have signed a global talent scheme agreement or have accredited status will be processed with priority.

Permanent visas for skilled workers will be processed with a specific priority order based on applicant categories.

Visas for high priority groups are processed faster than visas for other categories. Within all priority groups, applicants who are in Australia will have priority over applicants who are outside of Australia. As a result of the new rules, longer processing times until the issuance of the work permit are to be expected.

Schweiz / 26. August 2021

Sozialversicherungsabkommen mit Bosnien und Herzegowina

Am 1. September 2021 tritt das Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina in Kraft. Damit wird das Abkommen mit dem ehemaligen Jugoslawien abgelöst, welches bisher mit Bosnien und Herzegowina angewendet wurde. Mit diesem Sozialversicherungsabkommen hat die Schweiz somit mit allen Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens ein Abkommen zur Koordination der Sozialversicherungssysteme.

Das Abkommen harmonisiert das Vorgehen hinsichtlich der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge sowie der Unfallversicherung in den Vertragsstaaten bzw. bei Wechsel des

Wohnsitzes von einem in den anderen Vertragsstaat. Das Abkommen gewährleistet so eine weitgehende Gleichbehandlung der Versicherten und regelt die Auszahlung von Renten ins Ausland.

In Bezug auf Entsendungen ist es gemäss Abkommen möglich, während der ersten 24 Monate der Entsendung den Rechtsvorschriften zur Sozialversicherung des Heimatlandes unterstellt zu bleiben. Bei Überschreiten dieser Frist kann eine Ausnahmegenehmigung für eine Verlängerung beantragt werden, die jedoch von den zuständigen Behörden beider Staaten genehmigt werden muss.

Switzerland / August 26, 2021

Social security agreement with Bosnia and Herzegovina

On September 1, 2021, the social security agreement between Switzerland and Bosnia and Herzegovina will enter into force. This will replace the agreement with the former Yugoslavia, which was previously applied with Bosnia and Herzegovina. With this social security agreement, Switzerland thus has an agreement with all successor states of the former Yugoslavia regarding the coordination of social security systems. The agreement harmonizes the procedures regar-ding old-age, survivors', and disability insurance as well as accident insurance in the acccontracting states or in the event of a change of residence from one contracting state to the other. The agreement, therefore, ensures an equal treatment of insured persons and regulates the payment of pensions abroad.

With regard to international assignments, the agreement makes it possible to remain subject to the social security legislation of the home country for the first 24 months of the posting. If this period is exceeded, an extension can be requested, but must be approved by the competent authorities of both states.

Costa Rica / 26. August 2021

Einführung eines Fernarbeitsvisums

Nun ist auch die Regierung von Costa Rica dabei, ein Fernarbeitsvisum für alle Expatriates, welche bis zu einem Jahr in Costa Rica arbeiten und leben wollen, einzuführen. Die gesetzliche Grundlage wurde dafür bereits geschaffen. Die neue Visumskategorie tritt jedoch erst mit deren Publikation in Kraft. Dies wird in den nächsten Wochen erwartet.

Für die Erteilung eines Fernarbeitsvisums wird ein monatlicher Mindestlohn von 3'000 USD (ca. 2'750 CHF) für ledige Personen bzw. 4'000 USD (ca. 3'660 CHF) für Familien im Vorjahr des Aufenthalts in Costa Rica vorausgesetzt. Sowohl der Gesuchsteller als auch die Familienangehörigen müssen für die gesamte Aufenthaltsdauer privat krankenversichert sein.

Steuerlich erhalten die Expatriates mit dem Fernarbeitsvisum insoweit eine Vergünstigung, als dass sie von der Einkommenssteuer befreit werden. Das Fernarbeitsvisum ist maximal für 12 weitere Monate verlängerbar, wenn sich die Gesuchsteller im ersten Jahr mindestens 180 Tage in Costa Rica aufgehalten haben.

Costa Rica ist eines der wenigen Länder, die aufgrund der Covid-19-Pandemie und deren wirtschaftlichen Schäden ein Fernarbeitsvisum anbieten. Dubai ist der Vorreiter des Fernarbeitsvisums mit ähnlichen Konditionen. Georgien, Antigua und Barbuda, Barbados, Bermuda, die Cayman-Inseln, Curaçao, Dominica und Panama haben bereits im Jahr 2020 ein Fernarbeitsvisum eingeführt. In Europa ist das Visum noch Neuland; bisher ermöglichen nur Estland und Kroatien den Aufenthalt in den Ländern mittels Fernarbeitsvisum. Tschechien bietet auch ein Visum für Freelancer mit der Bezeichnung «Zivno» an.

Costa Rica / August 26, 2021

Introduction of a remote work visa

Now also the government of Costa Rica is about to introduce a remote work visa for all expatriates who want to work and live in Costa Rica for up to one year. The legal basis for this has already been established. However, the new visa category will not take effect until it is published. This is expected in the next few weeks.

A minimum monthly salary of 3,000 USD (approx. 2,750 CHF) for singles respectively 4,000 USD (approx. 3,660 CHF) for families prior to the stay in Costa Rica is required for the issuance of a remote work visa. Both the applicant and the family members must have private health insurance for the entire duration of the stay.

From a tax point of view, expatriates with the remote work visa are exempt from income tax in Costa Rica. The long-distance work visa can be extended for a maximum of 12 additional months if the applicants have stayed in Costa Rica for at least 180 days in the first year.

Costa Rica is one of the few countries to offer a flexible work location due to the COVID-19 pandemic and its economic damage. Dubai is the pioneer of the remote work visa with similar conditions. Georgia, Antigua and Barbuda, Barbados, Bermuda, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, and Panama have already introduced the remote work visa in 2020. In Europe, the visa type is still new. So far, only Estonia and Croatia allow people to stay in their countries using remote work visas. The Czech Republic also offers a visa for freelancers called "Zivno".

26. August 2021

Global Mobility Trends 2021: Anstellungen im ausländischen Homeoffice und Remote Work fordern Payroll-Abteilungen heraus

Das letzte Jahr brachte nicht nur neue Arbeitsformen wie Hybrid und Remote Working mit sich, sondern stellte auch die Payroll-Abteilungen vor neue Herausforderungen. Während Recruiter nun tendenziell auf einen grösseren Kandidatenpool aufgrund der enorm gestiegenen Akzeptanz der (ausländischen) Homeoffice Möglichkeiten und der reduzierten Präsenzpflicht am Firmensitz zurückgreifen können, führt dies in Bezug auf die Lohnabrechnungen zu einer ungleich höheren Komplexität.

Vor einigen Jahren mussten sich nur wenige Firmen mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie sie ausländische Sozialversicherungsbeiträge und Steuern mit ihren heimischen Abrechnungssystemen reflektieren und richtig im Ausland abführen können. Auch heute sind die Hürden für Schweizer Unternehmen hoch, wenn sie beispielsweise Mitarbeiter mit Wohn-und Arbeitsort in Grossbritannien abrechnen müssen oder Mitarbeiter regelmässig in mehreren Staaten arbeiten.

Für diese komplexen Anstellungs- und Lohnabrechnungssituation ist umfangreiche Expertise gefragt, die nicht von heute auf morgen aufgebaut werden kann oder auch gar nicht im Unternehmen vorgehalten werden soll. Daher bietet sich bei Lohnabrechnungen mit Auslandsbezug der rechtzeitige Einbezug von qualifizierten Beratern im In- und Ausland an. Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihren Lohnabrechnungen mit Auslandsbezug.

August 26, 2021

Global Mobility Trends 2021: Foreign home offices and remote work challenge payroll departments

Hybrid and remote working pose new challenges for payroll departments. While recruiters now tend to have access to a larger candidate pool due to the increased acceptance of the (foreign) home office possibilities and the reduced obligation to be present at the company headquarters, this leads to a disproportionately higher level of complexity in terms of payroll.

Some years ago, only a few companies had to deal with the issue of how to reflect foreign social security contributions and income taxes in their domestic accounting systems and how to pay them correctly abroad. Even today, the hurdles for Swiss companies are high if, for example, they must run the payroll for employees who live and work in the UK or if employees regularly work in several countries.

