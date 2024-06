CONVINUS Global Mobility Alert - Week 26.2024

NEWS UPDATE JUNE 27,2024

European Union: New border code for the Schengen Agreement in preparation

Europäische Union: Neuer Grenzkodex für das Schengener Abkommen in Vorbereitung

The European Union has agreed to a revision of the Schengen Borders Code, which includes the following changes:

Enabling EU-wide travel restrictions in the event of large-scale health emergencies

Clarifying the rules and procedures for the use of internal border controls by EU Member States

and

as part of the fight against the instrumentalization of immigration, give EU Member States more powers to reduce the number of border crossing points (and their operating hours) and strengthen border surveillance measures.

These policy changes, which will come into force on July 10, 2024, are unlikely to have an immediate impact on employers, business travelers or foreign nationals with valid immigration status. Nevertheless, companies are advised to monitor the status of potential border closures (including internal borders) as this may impact the mobility of employees working and traveling internationally.

Die Europäische Union hat einer Überarbeitung des Schengener Grenzkodex zugestimmt, der unter anderem folgende Änderungen vorsieht:

Ermöglichung von EU-weiten Reisebeschränkung en im Falle von gross angelegten gesundheitlichen Notfällen

Klärung der Regeln und Verfahren für den Einsatz von Kontrollen an den Binnengrenzen durch die EU-Mitgliedstaaten

und

im Rahmen der Bekämpfung der Instrument alisierung der Einwanderung den EU-Mitglied staaten mehr Befugnisse einräumen, um die Zahl der Grenzübergangsstellen (und deren Betriebs zeiten) zu verringern und die Grenzüberwachungs massnahmen zu verstärken.

Diese politischen Änderungen, die am 10. Juli 2024 in Kraft treten werden, werden vermutlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf Arbeitgeber, Geschäftsreisende oder ausländische Staatsange hörige mit gültigem Einwanderungsstatus haben. Dennoch wird Unternehmen empfohlen, den Status potenzieller Grenzschliessungen (einschliesslich der Binnengrenzen) zu verfolgen, da dies Auswirkungen auf die Mobilität von international tätigen und reisenden Mitarbeitern haben kann.

France: New proactive instrument for extending the residence permit

Frankreich: Neues proaktives Instrument zur Verlängerung des Aufenthaltstitels

The French government has introduced a new digital tool that notifies foreign nationals when it is time to renew their residence permit.

The key points are:

Citizens will be notified by email and SMS of the upcoming expiration date of their residence permit and the deadline for submitting their renewal application

The new tool is being developed in collaboration with the French Reform Program for Foreign Services (PERSée) and only applies to foreigners who hold a residence permit issued under the Digital Administration of Foreigners in France (ANEF)

This new digital system provides for automatic notifications informing a foreign national four months, two months and one week before the expiry of their residence permit, as foreign nationals must renew their residence permit no earlier than four months and no later than two months before expiry.

Additional information:

Persons who wish to extend their residence permit after the expiry date must pay a late fee of 180 euros.

Conclusion: The new digital program is intended to help foreigner nationals apply for the extension of their french residence permit in good time, thereby avoiding late fees and limiting the need to issue temporary documents.

Die französische Regierung hat ein neues digitales Instrument eingeführt, das ausländische Staatsange hörige benachrichtigt, wenn es an der Zeit ist, ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Die Bürger werden per E-Mail und SMS über das bevorstehende Ablaufdatum ihrer Aufenthaltsge nehmigung und die Frist für die Einreichung ihres Verlängerungsantrags benachrichtigt.

Das neue Tool wird in Zusammenarbeit mit dem französischen Reformprogramm für ausländische Dienstleistungen (PERSée) entwickelt und gilt nur für Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, die im Rahmen der digitalen Ausländer verwaltung in Frankreich (ANEF) ausgestellt wurde.

Dieses neue digitale System sieht automatische Benachrichtigungen vor, die einen ausländischen Staatsangehörigen vier Monate sowie zwei Monate und eine Woche vor Ablauf seiner Aufenthaltsgenehmigung benachrichtigen, da ausländische Staatsangehörige ihre Aufenthalts genehmigung nicht früher als vier Monate und nicht später als zwei Monate vor Ablauf verlängern müssen.

Zusätzliche Information:

Personen, die ihre Aufenthaltserlaubnis nach Ablauf der Gültigkeitsdauer verlängern wollen, müssen eine Verspätungsgebühr von 180 Euro entrichten.

Fazit:

Das neue digitale Programm soll ausländischen Staatsangehörigen dabei helfen, die Verlängerung ihres französischen Aufenthaltstitels rechtzeitig zu beantragen und damit Verspätungsgebühren zu vermeiden sowie den Bedarf an der Ausstellung vorläufiger Dokumente zu begrenzen.

USA: Supreme Court rules against the interest of the spouse when refusing a visa

USA: Oberster Gerichtshof entscheidet gegen das Interesse des Ehegatten bei der Verweigerung eines Visums

The U.S. Supreme Court ruled with 6:3 votes on June 21, 2024 in Department of State v. Muñoz that "a citizen has no fundamental liberty interest in the entry of her non-citizen spouse."

The case involved Sandra Muñoz, a U.S. citizen who sued the federal government after her husband, Luis Asencio Cordero, a citizen of El Salvador, was denied a visa after a U.S. consular officer in San Salvador determined that he was inadmissible under federal law. The visa denial letter referenced the applicable section of the Act, INA 212(a)(3)(A)(ii) ("other unlawful activity"), but did not provide a detailed reason for the denial. In litigation, the State Department later clarified that the denial was based on the consular officer having reason to believe that Asencio Cordero was a member of the MS-13 gang based on, among other things, his tattoos.

In 2022, the 9th US Circuit Court of Appeals ruled in favor of the couple. The Biden administration asked the Supreme Court to overturn the ruling. On June 21, 2024, the court ruled that the consular officer's decision to deny entry was final and conclusive and that, despite the harm Muñoz suffered, it would not interfere with such policy decisions because she ultimately has no constitutional right to participate in her spouse's consular proceedings.

Der Oberste Gerichtshof der USA entschied am 21. Juni 2024 in der Rechtssache «Department of State gegen Muñoz» mit 6:3 Stimmen, dass "eine Staatsbürgerin kein grundlegendes Freiheitsinteresse an der Einreise ihres Ehepartners, der nicht die Staatsbürgerschaft besitzt, hat".

In diesem aktuellen Fall ging es um Sandra Muñoz, eine US-Bürgerin, welche die Bundesregierung verklagte, nachdem ihrem Ehemann, Luis Asencio Cordero, einem Staatsbürger aus El Salvador, ein Visum verweigert worden war, nachdem ein US Konsularbeamter in San Salvador festgestellt hatte, dass es nach Bundesrecht unzulässig sei. Das Schreiben über die Verweigerung des Visums bezog sich auf den anwendbaren Abschnitt des Gesetzes, INA 212(a)(3)(A)(ii) ("other unlawful activity"), enthielt jedoch keine detaillierte Begründung für die Verweigerung. Im Rahmen des Rechtsstreits stellte das US-Aussenministerium später klar, dass die Verweigerung damit begründet wurde, dass der Konsularbeamte Grund zu der Annahme hatte, Asencio Cordero sei Mitglied der Bande MS-13, was unter anderem auf seinen Tätowierungen beruhte.

Im Jahr 2022 entschied das 9. US-Berufungsgericht zu Gunsten des Paares. Die Regierung Biden forderte daraufhin den Obersten Gerichtshof auf, das Urteil aufzuheben. Am 21. Juni 2024 entschied das Gericht, dass die Entscheidung des Konsularbeamten über die Verweigerung der Einreise endgültig und schlüssig ist und dass es sich trotz des Schadens, den Muñoz erlitten hat, nicht in solche politischen Entscheid ungen einmischen wird, da sie letztlich kein verfass ungsmässiges Recht hat, an dem Konsularverfahren ihres Ehepartners teilzunehmen.

BEST PRACTICE

MIND THE GAP - CHALLENGES OF BREXIT IN SWITZERLAND

PART 4: WORK PERMITS AND REGISTRATION PROCEDURES FOR BRITISH NATIONALS IN SWITZERLAND

NORMAREYNOV, CONVINUS

The United Kingdom (UK) left the European Union (EU) on January 31, 2020. After the transition phase, the Agreement on the Free Movement of Persons (AFMP) between Switzerland and the EU no longer applied to the United Kingdom (UK). Since this date, UK nationals are, therefore, no longer considered to be EU/EFTA nationals but generally third-country nationals.

This also means that UK nationals are now subject to the Acquired Rights Agreement, the temporary "Service Mobility Agreement," and the Foreign Nationals and Integration Act.

In the following, we look at the key aspects of this for British nationals who wish to work in Switzerland.

Acquired rights

British nationals who were already living in Switzerland before January 1, 2021, or who held a work and residence permit for Switzerland that they had acquired by December 31, 2020 under the Agreement on the Free Movement of Persons will retain their existing rights, such as the right of residence. These rights are based on the agreement on acquired rights.

International mobility of service providers (notification procedure)

The Service Mobility Agreement (SMA) allows service providers from the UK to work in Switzerland for up to 90 days per calendar year under the notification procedure. Management consultants, IT specialists, engineers, and many other professional groups thus benefit from easier market access in Switzerland without being subject to a prior labor market check.

Employees of companies based in the UK can use the registration procedure regardless of their nationality if they are posted to Switzerland to provide cross-border services. This also applies to third-country nationals and EU/EFTA citizens, provided they have already worked regularly in the UK for at least 12 months prior to the posting.

The agreement was extended in November 2022 and is valid until December 31, 2025. It should be noted that the corresponding Swiss salary must be paid to the employee, and accommodation, food, and travel costs must be covered by the employer.

Admission of UK nationals to the Swiss labor market

Since January 1, 2021, the admission requirements of the Foreign Nationals and Integration Act (FNIA) have applied to newly arriving workers from the United Kingdom. Similar to other third countries, only essential managers and specialists from the UK will be admitted, provided this is in Switzerland's overall economic interest.

Individuals with special professional knowledge or skills may be admitted if a need can be demonstrated. However, Swiss nationals and EU/EFTA nationals have priority on the Swiss labor market. In addition, the salary and working conditions customary for the location, profession, and industry must be observed.

There are separate quotas for British nationals. The 2,100 residence permits (B) and 1,400 short-term residence permits (L) are released on a quarterly basis and issued by the cantons.

CONCLUSION

Brexit has brought significant changes for British nationals who wish to work in Switzerland. Since January 1, 2021, they have been considered third-country nationals. Acquired rights, the registration procedure for employees with UK employers, and the country's own quotas somewhat cushion the harshness of the new conditions.

Nevertheless, the post-Brexit era requires British nationals to pay close attention to the new legal requirements to work in Switzerland. Neither HR managers nor employees should assume that UK nationals will simply be allowed to work in Switzerland or that the penalties for non-compliance will be less than for other third-country nationals.

Hiring UK nationals and posting them from the UK to Switzerland now requires significantly more far-reaching measures than before Brexit. These must always be observed to ensure compliance for the employees and companies concerned.

AUS DER PRAXIS

MIND THE GAP – HERAUSFORDERUNGEN DES BREXITS IN DER SCHWEIZ

TEIL 4 - ARBEITSBEWILLIGUNGEN UND MELDEVERFAHREN FÜR BRITISCHE STAATSANGEHÖRIGE IN DER SCHWEIZ

NORMAREYNOV, CONVINUS

Das Vereinigte Königreich (UK) trat am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union (EU) aus. Nach der Übergangsphase fand damit das Freizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EU keine Anwendung mehr auf das Vereinigte Königreich (UK). Seit diesem Zeitpunkt werden UK Staatsangehörige daher nicht mehr als EU/EFTA-Staatsangehörige betrachtet, sondern grundsätzlich als Drittstaatsangehörige.

Ferner bedeutet dies, dass für britische Staatsangehörige nun das Abkommen über erworbene Rechte, das befristete Abkommen über die Mobilität von Dienstleistungserbringern und das Ausländer- und Integrationsgesetz Anwendung finden.

Im Nachfolgenden gehen wir auf die damit verbundenen wesentlichen Aspekte für britische Staatsbürger ein, die in der Schweiz arbeiten möchten.

Erworbene Rechte

Britische Staatsangehörige, die bereits vor dem 1. Januar 2021 in der Schweiz lebten oder eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz besassen, die sie bis zum 31. Dezember 2020 nach dem Freizügigkeitsabkommen erworben hatten, behalten ihre bestehenden Rechte, wie zum Beispiel das Aufenthaltsrecht. Diese Rechte basieren auf dem Abkommen über die erworbenen Rechte.

Internationale Mobilität von Dienstleistungserbringern (Meldeverfahren)

Das Abkommen über die Mobilität von Dienstleistungserbringern (Service Mobility Agreement SMA) ermöglicht es Dienstleistungserbringern aus Grossbritannien, bis zu 90 Tage pro Kalenderjahr im Rahmen des Meldeverfahrens in der Schweiz tätig zu sein. Unternehmensberater, IT-Fachleute, Ingenieure und viele andere Berufsgruppen profitieren dadurch von einem erleichterten Marktzugang in der Schweiz, ohne einer vorherigen arbeitsmarktlichen Prüfung zu unterliegen.

Mitarbeiter von Firmen mit Sitz Grossbritannien können das Meldeverfahren unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit nutzen, wenn sie für grenzüberschreitende Dienstleistungen in die Schweiz entsendet werden. Dies gilt auch für Drittstaatsangehörige sowie EU/EFTA-Bürger, sofern sie vor der Entsendung bereits seit mindestens 12 Monaten regulär im Vereinigten Königreich gearbeitet haben.

Das Abkommen wurde im November 2022 verlängert und ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Grundsätzlich ist zu beachten, dass der entsprechende Schweizer Lohn an den Mitarbeiter gezahlt werden muss sowie Unterkunfts-, Verpflegungs- und Fahrkosten vom Arbeitgeber übernommen werden müssen.

Zulassung von UK-Staatsangehörigen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt

Seit dem 1. Januar 2021 gelten für neu einreisende Erwerbstätige aus dem Vereinigten Königreich die Zulassungsvoraussetzungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG). Ähnlich wie bei anderen Drittstaaten werden auch aus Grossbritannien grundsätzlich nur unerlässliche Führungskräfte sowie Spezialisten zugelassen, sofern dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz entspricht.

Personen mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder Fähigkeiten können zugelassen werden, wenn ein Bedarf nachgewiesen wird. Inländer sowie Staatsangehörige der EU/EFTA haben auf dem Schweizer Arbeitsmarkt Vorrang. Zudem müssen die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden.

Für britische Staatsangehörige bestehen separate Kontingente. Die 2'100 Aufenthaltsbewilligungen (B) und 1'400 Kurzaufenthaltsbewilligungen (L) werden quartalsweise freigeschaltet und durch die Kantone vergeben.

FAZIT

Der Brexit hat bedeutende Änderungen für britische Staatsangehörige, die in der Schweiz arbeiten möchten, mit sich gebracht. Seit dem 1. Januar 2021 gelten sie als Drittstaatsangehörige. Erworbene Rechte, das Meldeverfahren für Mitarbeiter mit UK-Arbeitgeber und die eigenen Kontingente federn die Härte der neuen Bedingungen etwas ab.

Dennoch erfordert die post-Brexit-Ära für britische Staatsangehörige eine genaue Beachtung der neuen gesetzlichen Bestimmungen, um erfolgreich in der Schweiz tätig zu sein. Weder HR Verantwortlich noch Mitarbeiter sollten davon ausgehen, dass britische Staatsangehörige einfach in der Schweiz arbeiten dürfen oder dass die Strafen bei Nichteinhaltung geringer wären als bei anderen Drittstaatsangehörigen.

Die Einstellung von UK-Staatsangehörigen und die Entsendung aus Grossbritannien in die Schweiz erfordern nun deutlich weitreichendere Massnahmen als vor dem Brexit. Diese sind tunlichst zu beachten gilt, um hier Compliance für die betroffenen Mitarbeiter und Unternehmen zu gewährleisten.

