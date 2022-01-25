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В настоящее время, на рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан находится закон о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины от 11 сентября 2017 года (далее – «Соглашение»).

Главной целью Соглашения является реализация Закона о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (далее – «FATCA»). Данный закон был принят в 2010 году в США, чтобы предотвратить уклонение американских граждан и компаний от налогообложения. Так, в частности, FATCA обязует иностранные финансовые учреждения предоставлять американским налоговым органам информацию касательно финансовых счетов вышеуказанных лиц. Такая информация может быть предоставлена либо через уполномоченный государственный орган (модель 1), либо финансовым учреждением самостоятельно (модель 2).

В этой связи, действие Соглашения, за некоторыми исключениями (к примеру, казахстанские финансовые учреждения, обслуживающие только казахстанских клиентов), будет распространяться на казахстанские и американские финансовые учреждения, осуществляющие один или несколько из следующих видов деятельности:

владение финансовыми активами в пользу других лиц (как резидентов, так и нерезидентов США), если доход от такой деятельности равен или превышает 20% от общего дохода;

прием депозитов в ходе обычного ведения банковского или аналогичного бизнеса;

осуществление платежей по договорам страхования с выкупной стоимостью, превышающей 50,000 долларов США, или аннуитетным договорам*;

торговля инструментами денежного рынка (чеками, векселями, депозитными свидетельствами, производными финансовыми инструментами и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами**;

биржевая торговля по срочным сделкам**;

индивидуальное и коллективное управление портфелем**;

иное инвестирование, администрирование или управление фондами/денежными средствами от имени других лиц (как резидентов, так и нерезидентов США)**.1

Вышеуказанные учреждения должны будут на ежегодной основе предоставлять следующую информацию, за некоторыми исключениями (к примеру, счета на сумму менее 50,000 долларов США), в отношении обслуживаемых ими счетов казахстанских и американских резидентов:

имя/наименование, адрес, а также идентификационный номер владельца счета;

номер счета или его эквивалент;

остаток на счете;

общие валовые суммы дохода по счету. 2

При этом, вышеуказанная информация должна быть предоставлена за периоды, начиная с 2014 года, в срок до 30 сентября года, следующего за годом вступления в силу Соглашения. В последующие периоды, вышеуказанная информация должна будет предоставляться до 1 октября года, следующего за отчетным годом. 3

Так как Соглашение заключено по модели 1, вышеуказанная информация будет предоставляться казахстанскими и американскими финансовыми учреждениями через казахстанское/американское Министерство финансов. 4

Помимо прочего, в обязанности казахстанских финансовых учреждений также будут входить:

регистрация на сайте Федерального налогового управления США;

предоставление информации обо всех платежах за 2015 и 2016 годы в адрес финансовых учреждений, признаваемых неучаствующими для целей FATCA;

удержание или предоставление информации относительно удержания 30% американского налога у источника с платежей в адрес финансовых учреждений, признаваемых неучаствующими для целей FATCA (в определенных случаях).5

Суммируя вышеизложенное, Соглашение будет распространяться на казахстанские и американские финансовые учреждения, осуществляющие один или несколько из вышеуказанных видов деятельности.

При этом, казахстанские финансовые учреждения должны будут предоставлять в Министерство финансов РК информацию в отношении обслуживаемых ими счетов американских резидентов, а также обо всех своих платежах за 2015 и 2016 годы в адрес финансовых учреждений, признаваемых неучаствующими для целей FATCA. Более того, казахстанским финансовым учреждениям необходимо будет зарегистрироваться на сайте Федерального налогового управления США, а также, в определенных случаях, удерживать 30% американский налог у источника.

Обязанности же американских финансовых учреждений будут ограничены предоставлением в Министерство финансов США информации в отношении обслуживаемых ими счетов казахстанских резидентов.

Примечания:

* Казахстанские и американские финансовые учреждения будут подпадать под действие Соглашения в том числе, если они владеют организацией, осуществляющей данный вид деятельности.

** Казахстанские и американские финансовые учреждения будут подпадать под действие Соглашения в том числе, если они находятся под управлением организации, осуществляющей данные виды деятельности.

Footnotes

1 Подпункты g), h), i), j), k), o), p) и y) пункта 1 статьи 1 Соглашения.

2 Подпункт aa) пункта 1 статьи 1 и статья 2 Соглашения.

3 Пункт 5 статьи 3 Соглашения.

4 Подпункт f) пункта 1 статьи 1 и подпункты a)-b) пункта 1 статьи 4 Соглашения.

5 Пункт 1 статьи 4 Соглашения.

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