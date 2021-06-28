ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Данная статья представляет собой краткий обзор того, что представляет из себя и как уплачивается, так называемый, оффшорный сбор в Казахстане.

Для начала, следует отметить, что в Казахстане, для целей налогообложения, оффшором признается иностранное государство или территория иностранного государства, отвечающая одному из следующих требований:

в таком государстве или на такой территории ставка налога на прибыль составляет менее 10%;

в таком государстве или на такой территории действуют, за некоторыми исключениями, положения о конфиденциальности определенной информации (информации о финансах, учредительстве и т.п.). 1

На основании вышеуказанных критериев Министерство финансов Республики Казахстан утверждает список оффшоров, который на сегодняшний день включает в себя 79 наименований 2.

Взаимодействие между налоговыми резидентами Казахстана и лицами, зарегистрированными в оффшорах, может привести к обязательству по уплате оффшорного сбора.

Так, если юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного из таких оффшоров, получает какой-либо доход (доход от оказания услуг, дивиденды и т.д.) от юридического лица, признаваемого налоговым резидентом Казахстана 3, такой доход будет подлежать обложению корпоративным подоходным налогом, удерживаемым у источника выплаты (далее – «КПН у источника»), по ставке 20% 4. При этом, следует отметить, что к такому доходу не будут применимы налоговые освобождения, предусмотренные казахстанским налоговым законодательством (к примеру, более низкая ставка КПН у источника в отношении роялти или полное освобождение от КПН у источника в отношении дохода от прироста стоимости).

В вышеуказанном случае, обязательства по исчислению, удержанию, перечислению в бюджет и декларированию КПН у источника возлагаются на налогового резидента Казахстана, который будет выступать в качестве налогового агента 5. В частности, КПН у источника должен быть уплачен до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицу, зарегистрированному в оффшоре, был выплачен доход 6. И задекларирован в расчете по КПН у источника:

до 15-го числа второго месяца, следующего за календарным кварталом, в котором был выплачен доход, если такой доход был выплачен в первом, втором или третьем календарном квартале;

до 31-го марта года, следующего за календарным кварталом, в котором был выплачен доход, если такой доход был выплачен в четвертом календарном квартале. 7

Однако, может возникнуть и обратная ситуация, когда физическое 8 или юридическое лицо, являющееся налоговым резидентом Казахстана, получает доход от лица, зарегистрированного в оффшоре, в частности, если речь идет о контролируемой иностранной компании (далее – «КИК») или ее постоянном учреждении.

Так, юридическое лицо, зарегистрированное в оффшоре, может быть признано КИК налогового резидента Казахстана в том случае, если последний владеет 9 25% или более голосующих акций (долей участия) в таком лице или связан с таким лицом посредством контроля 10. При этом, владение, в данном случае, подразумевает как прямое, так и опосредованное (к примеру, через иную компанию или близкого родственника), а понятие контроля определяется на основании МСФО или иных международных стандартов, признанных фондовыми биржами 11.

Доход КИК определяется на основании ее аудированной консолидированной финансовой отчетности и подлежит включению в налогооблагаемый доход налогового резидента Казахстана 12.

Так, у юридических лиц, являющихся резидентами Казахстана, доход КИК подлежит включению в совокупный годовой доход, который, в свою очередь, облагается корпоративным подоходным налогом (далее – «КПН») по ставке 20%. По общим правилам, КПН в отношении дохода КИК должен быть задекларирован до 31 марта и уплачен до 10 апреля календарного года, следующего за годом, в котором такой доход был получен13.

Аналогичные требования предусмотрены в отношении физических лиц, являющихся резидентами Казахстана. В частности, доход КИК подлежит включению в годовой доход физического лица, который, в свою очередь, подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом (далее – «ИПН») по ставке 10%. ИПН в отношении дохода КИК также, как правило, должен быть задекларирован до 31 марта и уплачен до 10 апреля календарного года, следующего за годом, в котором такой доход был получен14.

Дополнительно следует отметить, что участие налогового резидента Казахстана в КИК, помимо вышеуказанных налоговых обязательств, влечет за собой обязательство по подаче заявления об участии в такой КИК. Данное заявление должно быть подано до 31 марта года, следующего за годом, в котором налоговый резидент Казахстан приобрел голосующие акции (доли участия) или контроль в КИК, в налоговый орган по месту нахождения/жительства такого резидента.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Казахстане обязательства по оффшорному сбору могут возникнуть как в случае выплаты дохода налоговым резидентом Казахстана в адрес лица, зарегистрированного в оффшоре, так и в обратном случае, когда налоговый резидент Казахстана получает доход от лица, зарегистрированного в оффшоре. Вместе с тем, в обоих случаях, налоговые обязательства в отношении оффшорного сбора возлагаются на налогового резидента Казахстане либо в качестве налогового агента, либо в качестве налогоплательщика.

Footnotes

1 Пункт 3 статьи 294 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – «Налоговый кодекс»).

2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением».

3 Юридическое лицо, созданное в соответствии с казахстанским законодательством, а также юридическое лицо, созданное в соответствии с иностранным законодательством, но с местом эффективного управления в Казахстане.

4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 644 и пункт 2 статьи 646 Налогового кодекса.

5 Пункт 6 статьи 645 Налогового кодекса.

6 Подпункт 1 пункта 1 статьи 647 Налогового кодекса.

7 Статья 648 Налогового кодекса.

8 Физическое лицо, имеющее центр жизненных интересов Казахстане (гражданство/вид на жительство, семья и недвижимость), а также физическое лицо, пребывающее на территории Казахстана более 183 календарных дней в течение любого последовательного 12-месячного периода.

9 За исключением косвенного владения посредством другого налогового резидента.

10 Пункт 1 статьи 294 Налогового кодекса.

11 Пункт 4 статьи 294 Налогового кодекса.

12 Пункт 1 статьи 297 Налогового кодекса.

13 Пункт 3 статьи 306 и пункт 1 статьи 315 Налогового кодекса.

14 Пункт 1 статьи 362 и пункт 1 статьи 364 Налогового кодекса.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.