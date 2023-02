ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Die Erbrechtsrevision bot auch Gelegenheit, einige technische Fragen zu klären. Der Bundesrat entschied jedoch, diese Fragen separat zu behandeln. Ebenso beschloss der Bundesrat, die Reform des schweizerischen Erbrechts bezüglich der Nachfolge in Familienunternehmen in einer separaten Revision anzugehen. Beide Gesetzgebungsprojekte sind derzeit in Bearbeitung; der Bundesrat hat am 10. Juni 2022 einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der sich auf die Erleichterung der Unternehmensnachfolge konzentriert. Die neuen Bestimmungen sind aktuell Gegenstand parlamentarischer Beratungen, so dass die daraus resultierenden Änderungen erst in den kommenden Jahren in Kraft treten dürften.

Das bis Ende 2022 geltende Schweizer Erbrecht war über ein Jahrhundert alt und seit seiner Entstehung im Jahr 1907 in den Grundzügen unverändert in Kraft. Gesellschaftliche Entwicklungen – so etwa die Akzeptanz neuer Familienmodelle und Lebensformen oder die Schaffung von Sozialwerken zwecks Absicherung der älteren Generation - haben die Anforderungen an die Möglichkeiten der Nachlassplanung grundlegend verändert und den Gesetzgeber dazu bewogen, das Erbrecht entsprechend anzupassen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Family and Matrimonial from Switzerland

Cohabitating Partners – The Misconception Of A ‘Common Law Marriage' To Remain Wrigleys Solicitors Cohabitating partners make up the fastest growing type of family in the UK, with over 3.6 million partners cohabiting.

‘My Ex Is Turning The Children Against Me' – How The Family Court Deals With Allegations Of Parental Alienation Birketts ‘Parental alienation' is not a term that is defined in law. Legal professionals and the Family Court focus on the behaviour of the parents, and the impact of that behaviour on the children involved.

The Court Of Appeal Determines Where An Executor Appointed In Respect Of A Foreign Will Derives Their Authority To Bring English Proceedings Herbert Smith Freehills In Jennison v Jennison [2022] EWCA Civ 1682 the Court of Appeal determined that an executor of a foreign testator derived their title and authority to bring proceedings in England and Wales...

What Happens To Digital Assets Upon Death Birketts A brief summary of what happens to your digital assets in the event of your death and how to best prepare for their succession.

"Have I Told You Lately That …" I've Changed My Will? Birketts January 2023 saw the death of Lisa Marie Presley, daughter of Rock'n'Roll legend Elvis, from a sudden cardiac arrest. Since Elvis' death, and the subsequent dissolution...