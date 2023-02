ARTICLE

Les artistes étrangers pourront aussi bénéficier de la protection du droit de suite sous certaines conditions, à savoir, dès lors qu'un bénéfice identique sera accordé par leur Etat d'origine aux artistes monégasques, et également s'ils sont résidents à Monaco et ont participé à la vie artistique monégasque depuis plus de cinq années.

Le droit de suite était réglementé à Monaco depuis 1975 via deux textes, l'Ordonnance Souveraine n°5.501 du 9 janvier 1975 ayant rendu exécutoire à Monaco la Convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la protection des Suvres littéraires et artistiques et la Loi n°491 du 24 novembre 1948 sur la protection des Suvres littéraires et artistiques.

