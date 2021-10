ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Slobodno i intenzivirano kretanje unutar EU-a dovodi do situacija gdje se svakodnevno veliki broj osoba kreće iz jedne države članice u drugu radi zaposlenja ili drugih životnih obaveza, a što posljedično često rezultira time da su građani EU-a vlasnici imovine u različitim državama članicama. Ako tome pridodamo i veliki broj internacionalnih brakova među građanima EU-a koji su državljani različitih država članica i nečlanica, dobijemo kombinaciju svega. Različita boravišta, višestruka državljanstva, imovina u različitim državama. Sve je to donekle sa strane kao bezbrižna životna situacija dok ne dođe do slučaja smrti tih osoba. Tada se otvaraju brojna nasljedno-pravna pitanja s prekograničnim elementom.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Family and Matrimonial from Bosnia Herzegovina

What Is A Family Investment Company? Tughans Family Investment Companies (FICs) are not a new phenomenon, but they have been gaining in popularity over recent years as an effective estate planning tool, especially since changes to the taxation...

Financial Provision For Adult Children Russell-Cooke Solicitors As university terms start, many parents are thinking about financial support for children heading into higher education.

Jersey Wills & Probate – Varying Inheritances In Jersey After Death Walkers When someone dies, executors or administrators are tasked with the distribution of the estate in accordance with the deceased's will or, if the deceased died without leaving a will, following the rules relating to an intestate succession.

Let's Talk: Dealing With Inherited Property Overseas On Behalf Of A Child Russell-Cooke Solicitors Dealing with inherited property overseas on behalf of a child.

Creating And Updating Your Will (Video) Russell-Cooke Solicitors With everything going on in the world these days and day-to-day life getting hectic again this time of year...