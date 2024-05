Svindel Bekæmpes Bedst I Fællesskab

Internettet har bragt mange innovative forbedringer til verden og på mange måder ændret vores liv. Internettet medfører uanede muligheder.

Skrevet af advokat (L) og partner Nick Lissner.

Desværre medfører internettet også muligheder for svindlere. Hvor vi tidligere primært risikerede at blive svindlet af de mennesker, vi mødte på vores vej, er en af de største trusler nu den store mængde af fælder online, der forsøger at franarre os vores penge. Små som store beløb.

Hvilke former for online svindel er der?

Kreativiteten blandt svindlerne er stor. Der laves falske webshops, falske annoncer, rekrutteringssvindel, fragtsvindel, kærlighedssvindel og mange andre former for svindel. Fælles for en stor del af svindlen er dog, at den kræver en form for blikfang - der skal skabes opmærksomhed. Opmærksomheden skabes bedst med genkendelighed. Kendte personer eller kendte brands.

Dermed bliver der flere ofre i svindlen. Først og fremmest selvfølgelig de personer, som er blevet franarret pengene. De står vanskeligt i svindlen, og det bedste de kan gøre, er at bevæbne sig med en masse sund skepsis i mødet med internettet. Noget der i princippet er ærgerligt, men som samtidig er nødvendigt.

Dernæst rammes også de kendte personer og brands, der udnyttes af svindlerne til at skabe troværdigheden blandt de uforvarende internetbrugere. Ofte mærker de det i form af mere eller mindre vrede henvendelser. Enten privat eller f.eks. i en kundeservice. Nogle kundeservice-afdelinger beretter, hvordan de ofte gerne hjælper forbrugerne videre og f.eks. tilbyder dem at sende det rigtige produkt til dem. Skaden hos forbrugeren er afværget mens virksomheden tabte pengene, der i stedet endte i lommen på svindlerne.

Falske webshops

En af de helt store emner inden for svindel er falske webshops. Der findes et hav af dem - flere tusinde. Og der oprettes løbende nye.

I sin enkelthed går svindlen ud på at præsentere en hjemmeside med gode tilbud. Hjemmesiden sælger forskellige varer - alle fra mere eller mindre kendte brands. Selvom de mest kendte brands selvfølgelig er mest misbrugt, skal et brand ikke nå særligt langt ud over rampen før svindlerne ser en fidus i at udnytte brandet til at generere trafik og ultimativt ofre.

Når forbrugerne bestiller en vare, vil der ofte rent faktisk komme et produkt frem. Det skyldes at svindlerne på den måde bedre kan afværge kortindsigelser gennem banken. Pludselig kan svindlen nemlig blot kategoriseres som en fejllevering, og forbrugerne skal selv forsøge at løse fejlen med webshoppens kundeservice. Allerede her har de fleste måske lugtet lunten, men hvad der er overraskende og ikke forventeligt for mange er, at svindelsiden rent faktisk svarer. Ubehjælpsomt og langsomt. Det handler for dem om at trække tiden ud, så de modtagne penge er sikrede mod indsigelser. Når de er det, ophører svindlernes interesse selvsagt for forbrugeren, som efterlades med tab.

Se her, hvordan vi bekæmper svindelwebshops.

Hvor mange går i fælden?

Vi kan roligt konstatere, at svindlen er en kæmpe industri. Selvom man fristes til at tænke, at der næppe kan være så mange, der bliver snydt af svindlernes tilbud, der ofte virker "for godt til at være sandt", kan vi bare konstatere, at mængden er større, end man tror. Der er selvsagt et mørketal, fordi mange af ofrene ikke giver sig til kende. Måske tabte de "blot" 300 kr. og ser det som en dyr lektie. Vi ved dog fra en række virksomheder af alle størrelser, at der også er en mængde af ofrene, der rent faktisk henvender sig til virksomhederne for at gøre opmærksom på problemet. Nogen er måske lige frem vrede, fordi de tror, at brandet samarbejder med så elendige forretninger, mens andre nævner det blot for at håbe på, at virksomheden kan gøre noget ved problemet.

Dertil skal man ikke glemme, at svindlerne ser det som forretning. Det er ikke meget anderledes end så mange andre forretninger; de gør det for at tjene penge. De opretter tusindvis af falske sider - selvom der er omkostninger forbundet med det. Det er næppe et ønske fra deres side om at investere penge i at svindle folk, men derimod fordi de selv kan høste en gevinst. Deres domæner, hosting, annoncering, betalingsløsninger, mv., koster penge. Når svindlerne opretter tusindvis af sider, kan det hurtigt konstateres, at der ligger gode indtjeningsmuligheder for dem, hvilket desværre også betyder, at mange forbrugere ender som ofre i hele verden.

Hvorfor griber politiet ikke ind?

Politiet i forskellige lande er fuldt ud bevidste om svindel, og de vil selvfølgelig gerne gribe ind. Deres største udfordringer er ressourcer, og at de opererer med strenge regler for jurisdiktion (geografisk retsområde). Dansk politi kan ikke udøve beføjelser i andre lande, og det gør i første omgang efterforskningen vanskelig. Deres adgang til at f.eks. beslaglægge domænerne, der bruges til svindel, er også begrænset.

Den kompleksitet nyder svindlerne godt af.

Svindlerne gemmer sig, så godt de overhovedet kan og opererer på tværs af lande. Derfor kan de være svære at finde frem til. Det lykkes til tider for Europol at koordinere en politiefterforskning og -indsats på tværs af lande, der fører til anholdelser, men det tager tid. Det er potentielt flere år, hvor svindlerne har frit spil.

Dertil kommer den naturlige udfordring, at selvom én svindler stoppes, så kan andre hurtigt træde i deres sted.

Der er indikationer på, at det på verdensplan faktisk er et begrænset antal bagmænd, men der er trods alt flere forskellige, der opererer uafhængigt af hinanden.

Hvordan kan svindlen stoppes?

Svindlerne fortsætter lige så længe, de kan tjene penge på svindlen. Det er en vigtig erkendelse, hvis svindlen skal bekæmpes. Derfor handler det om at ramme svindlernes business case.

Hvis vi forestiller os to parallelle kendte brands, hvor det ene brand aktivt arbejder for at bekæmpe svindlen f.eks. med Online Brand Protection, mens det andet ikke gør, opstår der en interessant situation at se nærmere på. Svindlerne vil opleve, at deres sider på Brand A lukkes hurtigt efter oprettelsen, mens siderne på Brand B står åbne i flere år. Det betyder grundlæggende, at det bliver indtægtsgivende at fortsætte udnyttelsen af Brand B, mens business casen på Brand A er kompromitteret.

Jo længere tid en svindelside er aktiv, desto højere er risikoen for at én eller flere forbrugere går i fælden. Når siden er aktiv, vil den typisk gradvist blive placeret bedre og bedre på Google og risikoen vokser. Lukkes siden derimod inden for ganske få dage, er der en sandsynlighed for, at svindlerne aldrig når at sælge noget. Er det tilfældet, vil svindlerne have tabt pengene brugt på domæne, hosting, mv. og eget tidsforbrug til oprettelsen. Hvis svindlerne decideret har tabt penge, vil de selvfølgelig stoppe hurtigt. Business casen er ødelagt.

Det betyder, at det er afgørende med en kontinuerlig indsats mod svindlerne. Internettet skal overvåges for svindel, og der skal eksekveres 'take-downs' omgående. Med en kontinuerlig indsats kan det ses, at mængden af svindel daler over tid.

Det stopper dog kun misbruget af Brand A. Problemet er, at misbruget på Brand B fortsætter, og dermed er forbrugerne ikke beskyttet mod svindlen endnu. Det er kun den afgrænsede mængde, som udelukkende har interesse i Brand A, der kan siges at være beskyttet. Formodningen må være, at det trods alt er en lille gruppe. Læg dertil at der findes mange brands, så svindlerne har et hav af muligheder for at fortsætte.

For at komme svindlen for alvor til livs, skal alle - eller så mange som muligt - brands engagere sig i kampen. Ellers kan svindlerne blot fortsætte med andre brands og sporadisk også på Brand A, som jo måske fristes til at opgive kampen i mellemtiden.

Europol gives også de bedste chancer i koordineringen af efterforskningen, hvis der leveres større mængder data om svindlen fremfor enkeltstående tilfælde.

Antisvindel-initiativ

Derfor har vi i Patrade lanceret et antisvindel-initiativ, hvor virksomheder går sammen om at bekæmpe svindlen, og hvor vi samarbejder med politi- og efterforskningsmyndigheder ved at levere al vores viden om bagmændene, sammenhænge og metoder.

Initiativet er iværksat for at komme svindlen til livs. Vi ønsker ikke blot at beskytte det enkelte brand, men derimod at deltage i samfundsopgaven om at bekæmpe svindel. Med vores mangeårige erfaring med Online Brand Protection kan vi effektivt overvåge og identificere svindel hurtigt samt sikre at svindlen lukkes lige så hurtigt - så svindlernes business case ødelægges. Samtidig finder vi ofte relevante informationer, der kan lede politiet på sporet af bagmændene, som vi ønsker at dele.

I modsætning til politiet er vi ikke begrænset af jurisdiktion. Vi kan overvåge, efterforske og lukke svindel i hele verden. Hvor politiet kan handle på vegne af samfundets bredere interesser, f.eks. forbrugerne, kan vi dog kun handle på mandat fra personer eller brands. Det har vi allerede fra en del brands, men vi håber altid, at der er flere, der ønsker at tilslutte sig initiativet.

Som en del af initiativet er det intentionen at udgive en årlig rapport, der samler op på indsatsen og resultater, tendens, udvikling mm. Den første rapport forventes udgivet i foråret 2025.

Ønsker du at høre mere om initiativet, er du velkommen til at tage fat på os.