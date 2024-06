Svindel på nettet er blevet en levevej for nogle. Patrades antisvindel-initiativ er vores bidrag til at komme svindlen til livs. Læs med her og se, hvad initiativet går ud på og hvordan du kan være med.

En gammel vending lyder "Jo flere, jo bedre". Det er netop tanken bag vores antisvindel-initiativ.

Det er vanskeligt at komme svindel på nettet til livs, og mange føler sig alene i kampen mod svindlerne. Desværre er det er en god forretning for svindlerne at oprette falske hjemmesider og mange andre former for svindel online.

Derfor har vi iværksat vores antisvindel-initiativ. Målet er at ramme svindlerne på pengepungen og gøre deres metoder urentable. Det gøres ved systematisk at overvåge online og lave 'take-downs' hurtigst muligt. Hver gang vi laver et 'take-down', taber svindlerne penge, og gøres det effektivt og i stor nok skala, kan svindlernes business case tippe.

Vi går efter at ramme og stoppe svindlens bagmænd. Som en del af initiativet sender vi alle informationer, der kan lede på sporet af svindlere til både danske myndigheder og til Europol, som koordinerer politiindsats på tværs af lande.

Tanken med initiativet er, at flere står sammen om at bekæmpe svindlen. Hvis svindel kun bekæmpes af f.eks. ét brand, vil svindlerne fortsat blot kunne udnytte andre brands til at lokke forbrugerne i fælden. Ved at løfte opgaven i fællesskab kan vi for alvor tynde ud i mængden.

Læs baggrundsartikel: Svindel bekæmpes bedst i fællesskab.

Hvordan kan man støtte initiativet?

Når svindlerne støder på brands, der stopper deres ulovlige aktiviteter, så bevæger de sig videre til næste brand. Derfor handler det om at så mange brands som muligt overvåger og bekæmper svindel. Det vil ikke få problemet til at forsvinde over natten, men over tid vil det have en effekt.

Her kan du se, hvordan vi kan hjælpe med den del.

Derudover handler det om at sætte fokus på, at det rent faktisk er muligt at gøre noget ved problemet, vi oplever nemlig at alt for mange giver op på forhånd. Så dem, der har fokus på problemet og har haft held til at bekæmpe det, kan stå frem og fortælle om det. Som fx CEO Jens Poulsen fra DK Company, se citat nederst på siden.

Hvordan kommer man med?

Mange brands har allerede tilsluttet sig, og vi håber på at få flere med og planlægger at udgive en årlig rapport. Har du lyst til at høre mere om initiativet, så skriv eller ring til advokat (L) Nick Lissner.

