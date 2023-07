ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

So transparent wie möglich – den Beschäftigten sollte in einer Richtlinie erläutert werden, was sie wie an wen melden können, wie das Meldeverfahren abläuft und was im Anschluss passiert. Das HinSchG sieht zudem diverse Vorgaben für dessen Ausgestaltung vor. Diese Richtlinie sollte mitsamt den Informationen zu den Meldekanälen an die Beschäftigten kommuniziert werden.

Grundsätzlich soll sich die hinweisgebende Person erst dann an die externe Meldestelle wenden, wenn ihrer Meldung intern nicht abgeholfen wird. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und sie keine Repressalien befürchten muss. Es steht ihr aber frei, den Meldeweg für die Erstmeldung zu wählen. Interne Meldestellen müssen ihre Beschäftigten zudem über externe Meldeverfahren etc. transparent und leicht zugänglich informieren. Dies erfolgt idealerweise in einer Richtlinie, die über das gesamte Meldeverfahren informiert. Die hinweisgebende Person kann die Meldung auch offenlegen, d. h. öffentlich machen und z. B. die Medien einbinden; dies kann für sie zu einem dezimierten Schutz bei Falschmeldungen führen.

Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde am 11. Mai 2023 endlich die sogenannte Whistleblowing-Richtlinie der Europäischen Union (Richtlinie (EU) 2019/1937) in das deutsche Recht umgesetzt und das „Hinweisgeberschutzgesetz“ („HinSchG“) soll noch im Juni verkündet werden und tritt dann unmittelbar in Kraft. Was bedeutet dies konkret für Unternehmen?

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from European Union

Cayman Islands Satisfies All FATF Recommendations Maples Group On 23 June 2023, the Financial Action Task Force ("FATF") confirmed that the Cayman Islands has satisfied all FATF Recommended Actions ("RAs"), recognising that the jurisdiction has a robust and effective anti-money laundering / counter-terrorist financing ("AML / CFT") regime.

Luxembourg Whistleblowing Guidance Note - OneTrust DataGuidance Luther S.A. Apart from a few scattered references, there was no specific general legislation providing for whistle- blower protection until May 2, 2023. Indeed, it was on May 2, 2023 that the Chamber...

Termination Of An Employment Contract During The Probation Period Hamdan AlShamsi Lawyers & Legal Consultants The process of terminating an employment contract has been changed recently according to the new federal labor law provisions in United Arab Emirates – Law No. 33-year 2021 regarding the regulation of employment...

Opening A Business In Luxembourg L&E Global KLEYR GRASSO is an independent full-service business and litigation law firm serving international and domestic clients for over 28 years in Luxembourg with the highest professional standards and entrepreneurial culture.

A New Era Of Labour Relations Enforced By European Court Of Justice - Preliminary Ruling Michael Kyprianou Law Firm One of the main tasks of the European Court of Justice ("ECJ") is issuing preliminary rulings. The ECJ interprets the European Union Law with the preliminary reference from the court or tribunal...