ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Jos ilmoituksen todenperäisyyttä ei saada varmistettua, yritys on täyttänyt velvollisuutensa yritettyään aidosti selvittää asiaa. Tutkimuksen päättymisestä on kuitenkin ilmoitettava ilmoittajalle ja ilmoittaja voi saattaa asia tuomioistuimen tutkittavaksi, jos ilmoittaja katsoo, että yritys on tutkinut asiaa puolivillaisesti ja tosiasiallisesti laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa.

Jotta mahdollisiin ilmoituksiin voidaan reagoida tehokkaasti, selvitysprosessi ja vastuu mahdollisista jatkotoimenpiteistä on syytä miettiä jo etukäteen. Asian selvittämistä ei tarvitse, eikä useimmiten edes kannata, antaa niiden henkilöiden tehtäväksi, jotka lopulta tekevät päätökset toimenpiteistä. Selvittäjän, oli hän sitten yrityksen työntekijä tai ulkopuolinen asiantuntija, tehtävänä on ottaa selvää ilmoituksen paikkansapitävyydestä. Mitä yksityiskohtaisemmat tiedot ilmoitukseen sisältyy, sitä todennäköisemmin asia voidaan selvittää. Mutta selvittäjälle on annettava riittävät valtuudet haastatella henkilöstöä ja käydä läpi yrityksen aineistoa, jotta asia voidaan selvittää, vaikka ilmoitus itsessään ei vielä sisältäisi kaikkia merkityksellisiä yksityiskohtia.

Yrityksen vastaanottaessa ilmoituksen mahdollisesta rikkomuksesta, yrityksen on selvitettävä ilmoituksen aiheellisuus ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin rikkeeseen puuttumiseksi. Asia tulee selvittää ja toimenpiteistä päättää viipymättä ja ilmoittajalle on viimeistään kolmen kuukauden sisällä ilmoituksesta ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin yritys on ilmoituksen johdosta ryhtynyt.

Ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yrityksiä perustamaan ilmoituskanavan, jota kautta työntekijät ja muutoin tiiviisti yrityksen kanssa yhteistyössä työskentelevät tahot voivat ilmoittaa mahdollisesti tietoonsa tulleista rikkomuksista tai väärinkäytöksistä. Jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään 250 työntekijää, ilmoituskanava on otettava käyttöön viimeistään 1. huhtikuuta 2023. Pienemmillä yrityksillä määräpäivä on 17. joulukuuta 2023 ja yritykset, jotka työllistävät säännöllisesti alle 50 henkilöä, on vapautettu kokonaan lain soveltamisen ulkopuolelle. Jos alle 50 henkilöä työllistävässä yrityksessä on kuitenkin käytössä ilmoituskanava, kanavan on täytettävä lain asettamat vaatimukset viimeistään 17. joulukuuta 2023.

Ilmoituskanavat ovat keino yritykselle saada tietoa organisaatiossa muhivista epäkohdista, mutta jatkossa myös velvollisuus, joka on toteutettava oikein. Ilmoituksiin on suhtauduttava vakavasti ja varmistettava, että organisaatiolla on edellytykset selvittää ilmoituksen aiheellisuus ja tarvittaessa korjata havaitut rikkeet.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Finland

New Law On The Protection Of Whistleblowers Coming Into Force In December 2021 (Whistleblower Directive) In Finland LKOS Law Office Finland is to enact in force the EU Whistleblower Directive ("Directive" (EU) 2019/1937) by national Informant Protection Act. For the purpose of the Directive, protection is available to persons...

Can Employers Force Veganism On Employees? Herrington Carmichael There has been a recent interesting debate about whether an employer can require an employee to follow a vegan diet whilst at work.

Unusual And Onerous Non-Compete Restriction Is Potentially Enforceable – But The Employer's Delay Ruled Out An Interim Injunction Brahams Dutt Badrick French LLP Mr Couture began working for Jump Trading International Ltd (Jump), a leading trading and investment firm, in June 2016. He worked as a quantitative researcher in Jump's London-based trading team.

New Law Offering Workplace Rights To Those With Caring Responsibilities Brahams Dutt Badrick French LLP The Carer's Leave Bill received Royal Assent on 24 May 2023, becoming the Carer's Leave Act 2023. The Act provides the pathway to new rights and protections at work for employees who have caring responsibilities.

World Whistleblowers Day 2023 - Statistics Infographic Safecall 92% of leaders are likely to act on Whistleblowing reports to make positive change if they are aware of them...