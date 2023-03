ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Enfin, il est à noter que le projet de loi va plus loin que la directive (UE) 2019/1937. Ainsi, pourront non seulement être dénoncées par un lanceur d'alerte toutes les violations relevant du droit de l'Union européenne mais également toutes les violations relevant du droit national. Cette extension du champ d'application matériel, qui suscite d'ores et déjà un certain nombre de craintes et d'interrogations, ne manquera de générer de nouveaux contentieux.

L'entrée en vigueur de la future loi va obliger les employeurs occupant plus de 50 salariés à mettre en place des procédures permettant à leurs salariés, dans certaines hypothèses, de rompre le devoir de confidentialité et de procéder à un signalement interne. Une procédure interne devra alors détailler l'accès, la gestion et le suivi de ce canal de signalement.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Luxembourg

Unlimited Employment Contract Has Been Removed From The Federal Labour Law No 33 In The Year 2021 Rousan & Associates The most significant change that happened according to THE NEW FEDERAL LABOUR LAW NO 33 of the YEAR 2021 is removing the unlimited employment contract and stipulating only a limited employment contract.

Index Increase From 1 February 2023 Arendt & Medernach With effect from 1 February 2023, the index applicable to employee wages increases from 877.01 to 898.93, resulting in a 2.5% increase in gross salary paid to individuals with employment contracts...

Employment Law Series - Episode 1 : Actualité en droit social au Grand-Duché de Luxembourg Luther S.A. Dans un environnement juridique difficile et en constante évolution, il devient essentiel pour les employeurs, qu'il s'agisse de petits entrepreneurs ou de sociétés multinationales...

"An Accident" Under The Employees' Compensation Ordinance (ECO) In Hong Kong - Case Analysis Involving A Stroke Injury Mayer Brown Analysing Chow Kai Yan by Man Wai Tong, his next friend v. Kingsway Cars Service Limited (DCEC 376/2019) judgment of 29 March 2022.

Termination Of An Employment Contract During The Probation Period Hamdan AlShamsi Lawyers & Legal Consultants The process of terminating an employment contract has been changed recently according to the new federal labor law provisions in United Arab Emirates – Law No. 33-year 2021 regarding the regulation of employment...