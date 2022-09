ARTICLE

Työnantajalla on siten aina velvollisuus suojata ilmoittajaa perusteettomilta vastatoimilta, vaikka edellytykset ilmoittajansuojelulain mukaiselle erityiselle suojalle eivät täyttyisi. Näin on esimerkiksi silloin, kun työntekijä ilmoittaa vilpittömässä mielessä kiusaamis-, häirintä-, työturvallisuus- tai code of conduct -rikkomuksista. Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen tehnyt työntekijä on kuitenkin paremmassa asemassa verrattuna muihin väärinkäytösilmoituksen tehneisiin, koska ilmoittajansuojelulain mukainen suoja on kattavampi.

Väärinkäytöksestä ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötietoja ja tietoja, joista henkilöllisyys on pääteltävissä, voivat käsitellä vain sellaiset tahot, jotka työnantaja on nimennyt väärinkäytösilmoitusten vastaanottajiksi, käsittelijöiksi ja ilmoituksen paikkansa pitävyyttä selvittäviksi asiantuntijoiksi. Organisaatioilla on velvollisuus nimetä ilmoituksen vastaanottajat ja käsittelijät pääsääntöisesti etukäteen. Tarvittaessa nimettyjen tahojen määrää voidaan kuitenkin kasvattaa ja asiantuntijoita nimetä yksittäisen väärinkäytösepäilyn paikkansa pitävyyden tutkimista varten. Salassapitovelvoitteen kestoa ei ole rajattu ajallisesti ja sen rikkominen on rangaistava teko.

