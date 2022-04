ARTICLE

Työnantajalla on siten velvollisuus suojata ilmoittajaa siinäkin tapauksessa, ettei hän ole oikeutettu ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojaan. Näin on esimerkiksi silloin, kun työntekijä ilmoittaa kiusaamis-, häirintä-, työturvallisuus- tai monista code of conduct -rikkomuksista. Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen tehnyt työntekijä on kuitenkin paremmassa asemassa verrattuna muihin väärinkäytösilmoituksen tehneisiin, koska ilmoittajansuojelulain mukainen suoja on kattavampi.

SALASSAPITO Väärinkäytöksestä ilmoittajan henkilötietoja ja tietoja, joista henkilöllisyys on pääteltävissä, voivat käsitellä vain sellaiset henkilöt tai yksiköt, jotka työnantaja on etukäteen valtuuttanut väärinkäytösilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen muille ilmoituksen sisäisen käsittelyn aikana on mahdollista vain ilmoittajan suostumuksella. Tämän salassapitovelvoitteen rikkominen on rangaistava teko. Työnantajan onkin suositeltavaa etukäteen käyttää aikaa niiden tahojen määrittelyyn, joilla on tarve saada tieto eri tyyppisistä väärinkäytösilmoituksista ja niiden tekijöistä.

