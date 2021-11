ARTICLE

Enligt statistik från en av Sveriges största leverantörer av webbaserade visselblåsarkanaler inkom det under år 2019 i genomsnitt cirka 1 rapport per 400 anställda och år i Sverige. Jag arbetar sedan ett flertal år med implementering av visselblåsarfunktioner och ansvarar för mottagning och utredning av visselblåsarärenden för en rad verksamheter, varav flera är koncerner med bolag såväl inom som utanför Sverige. Antalet inkomna visselblåsarrapporter bland dessa bolag är i linje med den ovan angivna statistiken. Det inkommer med andra ord inte särskilt många visselblåsarrapporter per år i ett medelstort eller större svenskt bolag. Ett bolag med 1 000 anställda skulle alltså rent statistiskt få in 2,5 rapport per år. Av dessa rapporter är det ännu färre som är av en sådan allvarlighetsgrad att de är att kategorisera som faktiska visselblåsarärenden. Flertalet rapporter faller utanför denna ram och är oftast av den karaktär att de överlämnas direkt till HR-avdelningen. Det kan med andra ord ta flera år innan ett bolag med 250 anställda får in en rapport i sin visselblåsarfunktion och det är då sannolikt att rapporten inte är av sådan allvarlig art att den är att klassificera som ett visselblåsarärende.

