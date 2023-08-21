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إن تأسيس شركة خارجية يمكن أن يوفر عدة فوائد مثل: زيادة الخصوصية، التحسين الضريبي، حماية الأصول، والحد من البيروقراطية.. ومع ذلك، يتطلب تأسيس شركة وحساب مصرفي خارجي فهمًا للقوانين المعقدة، والمخاطر المحتملة، والتخطيط الدقيق.. في هذا المقال، سوف نكتشف مفهوم تكوين الشركات الخارجية والخدمات المصرفية بالتفصيل.

فهم الشركات الخارجية الشركة الخارجية

الشركة الخارجية في الأساس هي شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تم تأسيسها خارج نطاق عملياتها التجارية الأساسية أو مقر إقامة مدرائها، او المساهمين، اوالمالكين.

هناك بالاخص بعض الولايات القضائية الخارجية المناسبة للأعمال، بفضل هياكلها القانونية المرنة، نظمها الضريبية المنخفضة أو الصفرية، وبيئات الأعمال المناسبة.

اختيار الولاية القضائية الصحيحة

يعد اختيار الاختصاص القضائي لإنشاء شركة خارجية قرارًا حاسمًا ، ويختلف وفقًا لمتطلباتك الخاصة.. يجب مراعاة عوامل مثل الاستقرار السياسي والقوانين الملائمة للأعمال والبنية التحتية المصرفية السليمة واللوائح الضريبية وقوانين السرية. وتشمل الولايات القضائية الخارجية البارزة أنتيغوا وبربودا وجزر فيرجن البريطانية وبنما وجزر كايمان وسيشيل وبليز وسويسرا.

تأسيس شركة خارجية

تتضمن عملية تأسيس شركة خارجية عدة خطوات:

اختيار اسم الشركة: الخطوة الأولى في إعداد شركة خارجية هي اختيار اسم مناسب، يجب أن يكون فريدًا ولا ينتهك أي علامات تجارية موجودة أو أسماء شركات.

تعيين المديرين والمساهمين: الخطوة التالية هي تعيين المديرينa والمساهمين في الشركة. قد تكون هناك متطلبات معينة في بعض الولايات القضائية بخصوص عدد وإقامة المديرين والمساهمين.

إعداد الوثائق: يجب إعداد وثائق التأسيس، بما في ذلك النظام الأساسي أو النظام الأساسي ومذكرة النظام الأساسي، وتقديمها.

دفع رسوم التسجيل: يجب دفع رسوم التسجيل إلى السلطة المعنية في الولاية القضائية المختارة.

الحصول على شهادة التأسيس: بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة وتسجيل الشركة، يتم إصدار شهادة التأسيس، والتي تعمل كدليل على وجود الشركة.

التعامل المصرفي مع حساب خارجي

بعد التأسيس الناجح لشركتك الخارجية، من الضروري إعداد حساب بنك خارجي.حيث يسمح التعامل المصرفى الخارجية للشركات بالعمل بعدة عملات في عدة بلدان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم خصوصية مالية ويمكن أن يحمي الأصول من عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي.

اختيار البنك الخارجي المناسب

يعتمد البنك الخارجي المناسب على عوامل مثل استقراره المالي ، والخدمات المقدمة ، ومتطلبات الحد الأدنى للإيداع ، والتسهيلات المصرفية عبر الإنترنت ، ولوائح الولاية القضائية. يُنصح باختيار بنك منظم جيدًا ومستقر ماليًا في منطقة اختصاص قضائية مستقرة سياسياً.

إنشاء حساب مصرفي خارجي

يتطلب عادةً إنشاء حساب مصرفي خارجي ما يلي:

استكمال الطلب: يجب إكمال نموذج طلب تفصيلي وتقديمه إلى البنك ، مع توفير معلومات حول الشركة ومديريها.

تقديم الوثائق: يتضمن هذا عادةً وثائق الهوية وإثبات العنوان ووثائق الشركة مثل شهادة التأسيس والمذكرة والنظام الأساسي.

الإيداع الأولي: تطلب معظم البنوك إيداعًا أوليًا لفتح الحساب.

تنشيط الحساب: بمجرد أن يقوم البنك بمعالجة الطلب واستيفاء جميع المتطلبات ، يتم تنشيط الحساب ويكون جاهزًا للاستخدام.

الأستنتاج

يعتبر تشكيل الشركة الخارجية والخدمات المصرفية خطوة إستراتيجية للشركات التي تهدف إلى التوسع العالمي والخصوصية المالية وتحسين الضرائب...من المهم المضي قدماً بعناية وفهم واضح للعمليات والامتثال لجميع القوانين. التشاور مع الخبراء في المجال يمكن أن يضمن إعداد خارجي سلس ومتوافق.

أندرسن مصر، مع تواجدها العالمي وخبرتها العميقة في ممارسات الأعمال والخدمات المصرفية الخارجية، ملتزمة بتوجيه العملاء خلال كل خطوة من هذه العملية المعقدة، مما يضمن تأسيس شركة خارجية وتعامل مصرفي خارجي بشكل ناجح وخالي من المتاعب.

Originally published 25 July 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.