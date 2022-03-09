ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

КАК ШВЕЙЦАРИЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЗАЩИТИТЬ АКТИВЫ В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Общая информация

Швейцария – невероятно привлекательное государство для международных компаний и физических лиц с крупным частным капиталом, которые ищут экономической и политической стабильности.

Причины, по которым Швейцария выигрывает по сравнению с другими странами

Политическая, финансовая, социальная и экономическая стабильность

Швейцария является одной из наиболее экономически развитых стран мира. Важную экономическую роль играет сектор услуг, в частности – финансовых. Экономика Швейцарии занимает первое место в мире в "Глобальном инновационном индексе" 2019 года, и пятое место в "Докладе о глобальной конкурентоспособности" 2019 года.

Экономика современной Швейцарии признана одной из самых стабильных в мире. Кроме того, по 'индексу развития человеческого потенциала', по статистической совокупности средней продолжительности жизни, уровня образования и дохода на душу населения, Швейцария заняла второе место в мире в 2018 году, получив рейтинг 0.944.

С точки зрения внешней политики, страна соблюдает давнюю традицию нейтралитета, и является конституционной демократией с 1848 года.

Стабильная политическая и экономическая среда Швейцарии делает её привлекательным государством с точки зрения защиты активов, с дополнительным преимуществом выгодных режимов налогообложения как для компаний, так и для частных лиц. Эти факторы, в сочетании с тем, что личная неприкосновенность и конфиденциальность пользуются в этой стране глубоким уважением, являются привлекательными как для частных лиц и их семей, так и компаний во всем мире.

2. Благоприятная налоговая среда для компаний и иностранных инвесторов

Швейцария давно заработала репутацию популярного места базирования международных коммерческих компаний. Благоприятная деловая среда способствует открытию и функционированию компаний разнообразных типов, от штаб-квартир транснациональных корпораций до небольших офисов с одним сотрудником.

Привлекательность Швейцарии для иностранных инвесторов обещает еще более возрасти с января 2020 г. в результате планируемого осуществления швейцарских налоговых реформ, уже утвержденных швейцарскими избирателями. Активные операционные компании будут облагаться налогом в размере от 12% до 14%, который может быть понижен до 9% с помощью таких инструментов, как "патентный ящик".

Холдинговые компании выигрывают от "вычета стоимости долевого участия" при соблюдении определенных условий. Это означает, что они не должны платить корпоративный налог на дивиденды, полученные от долевого участия, а также на прирост капитала.

Распределение дивидендов от дочерних компаний акционерам, базирующимся в юрисдикции ЕС или в Швейцарии, не облагается налогом. В ситуациях, когда акционеры живут не в ЕС или Швейцарии, а в стране, с которой Швейцария имеет соглашение об избежании двойного налогообложения, налог на доходы нерезидента обычно составляет от 0% до 5%.

3. Преимущества банковской системы

Швейцария является ведущим финансовым местоназначением для международных инвестиций и защиты частных активов. Она также является одним из самых мощных и наиболее прибыльных банковских центров в мире.

Страна обладает продолжительным опытом работы и экспертными знаниями в области международных валют и свободных рынков капитала. Многие банки имеют специальные отделы по работе с конкретными государствами, и предоставляют клиентам специализированные услуги.

Основные преимущества счета в швейцарском банке – это низкий уровень финансового риска, и высокий уровень конфиденциальности.

Широкий спектр крупных отечественных и зарубежных банков Швейцарии имеет богатый опыт ведения счетов клиентов из разных отраслей промышленности; торговых, товарных, коммерческих счетов, а также счетов частных лиц.

Швейцария широко известна своими частными банками, являющимися элитной нишей для владельцев крупного капитала, и обеспечивающими своих эксклюзивных клиентов комплексными индивидуализированными финансовыми услугами и продуктами.

Различные типы швейцарских корпоративных структур

Как и многие другие страны, Швейцария предлагает ряд различных структур компаний, среди которых: публичные общества с ограниченной ответственностью (SA/AG), общества с ограниченной ответственностью (Sarl/GmbH), и филиалы иностранных компаний. Менее распространенной, чем в других государствах, являются швейцарские 'Ассоциации':

Ассоциация (Объединение)

Швейцарская Ассоциация является юридическим лицом, которое может осуществлять коммерческую деятельность. Процедура её образования отличается простотой, и не требует акционерного капитала. Члены не несут ответственности за долги и действия других членов. Личные данные членов и директоров не подлежат разглашению. Эта структура идеально подходит для организационной структуры бизнеса, состоящего из нескольких независимых друг от друга офисов. Этот тип структуры часто используется транснациональными профессиональными компаниями, позволяя им работать на международном рынке под эгидой одной компании, имея при этом отдельные фонды прибыли, и обязательства по защите активов в каждой из стран, где они работают.

Трасты и частные трастовые компании как средства защиты активов

Трастовые структуры, широко используемые в англосаксонских странах, являются гибким и, при соответствующих обстоятельствах, эффективным средством защиты активов. Траст обеспечивает анонимность для членов семей, и конфиденциальность в отношении активов и/или компаний, входящих в него. Трасты могут быть полезным инструментом при планировании преемственности, а также при решении долгосрочных вопросов о наследовании.

Частная трастовая компания (PTC – Private Trust Company) – это корпоративное юридическое лицо, уполномоченное выступать в качестве доверительного управляющего. Клиент и его семья могут активно участвовать в управлении активами и процессах принятия решений, а также заседать в совете директоров PTC.

В Швейцарии трасты признаются в соответствии с "Гаагской конвенцией о праве, применимом к трастам" (1985 г.), ратифицированной 1-го июля 2007 г. Несмотря на то, что в Швейцарии нет внутреннего законодательства, регламентирующего функционирование трастов, здесь признаются иностранные трасты, специфические правила их функционирования, и разрешается управлять ими из Швейцарии.

В Швейцарии учредитель траста (физическое лицо, переводящее активы в фонд траста в пользу бенефициаров) может использовать закон любой юрисдикции, соответствующей месту учреждения траста, и осуществлять управление трастом в соответствии с ним. Например, при учреждении Гернсийского Траста может быть назначен швейцарский попечитель.

Налоговые преимущества траста, имеющего швейцарского доверительного управляющего, в основном зависят от налогового резидентства учредителя и бенефициаров. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Швейцарский офис компании Dixcart является членом "Швейцарской ассоциации трастовых компаний" (SATC – Swiss Association of Trust Companies) и зарегистрирован во "Франко-швейцарской ассоциации финансовых посредников" (ARIF – Association Romande des Intermediaires Financiers) в Швейцарии.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.