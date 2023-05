ARTICLE

Dans le but d'accroître l'efficacité et de renforcer la sécurité, l'agence U.S. Customs and Border Protection (CBP) a apporté des changements à son processus de contrôle et d'entrée aux États-Unis, notamment en utilisant la biométrie faciale pour vérifier l'identité, et des solutions technologiques pour faire le suivi des entrées, éliminant de ce fait la nécessité d'apposer un tampon dans les passeports.

Reconnaissance faciale

Le programme Simplified Arrival de la CBP a été mis en œuvre dans les 238 aéroports, les 34 ports maritimes, et les points d'entrée frontaliers pour piétons du sud et la plupart des points d'entrée frontaliers secondaires du nord. Simplified Arrival est un nouveau processus visant les arrivées internationales qui utilise la biométrie faciale pour automatiser la vérification manuelle des documents requis pour l'entrée aux États-Unis. Ce processus offre aux voyageurs une expérience sécurisée et sans contact, permettant à l'agence de remplir le mandat qui lui a été confié par le Congrès et qui consiste à enregistrer les données biométriques des personnes qui ne sont pas des citoyens américains lors de leur entrée aux États-Unis et de leur sortie.

Le processus de reconnaissance faciale n'a lieu qu'au moment et à l'endroit où les voyageurs sont déjà tenus par la loi de faire vérifier leur identité en présentant un document de voyage. Lorsqu'un voyageur arrive dans un aéroport international, il s'arrête au point d'inspection principal pour qu'on prenne sa photo. Une agente ou un agent de la CBP examine le document de voyage et questionne le voyageur, puis consulte la base de données du gouvernement pour comparer la photo du passeport ou du visa du voyageur à la nouvelle photo. Ce nouveau processus utilisant la biométrie faciale ne prend que quelques secondes et est précis à 98 %. S'il est impossible de faire concorder le visage d'un voyageur avec une photo au dossier à l'aide du processus Simplified Arrival, le voyageur devra alors se plier au processus traditionnel d'inspection en fonction des exigences d'entrée aux États-Unis en vigueur à ce moment-là.

La CBP a pris des mesures pour protéger la confidentialité de tous les voyageurs : les nouvelles photos des citoyens américains seront supprimées dans les 12 heures tandis que celles de la plupart des ressortissants étrangers seront sauvegardées dans un système sécurisé du département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Dans le cadre de la transition vers le processus Simplified Arrival, les kiosques de contrôle automatique des passeports de la CBP ont été retirés des points d'entrée, et toutes les autres applications de la CBP seront remplacées par l'application CBPOne d'ici la fin 2023.

Entrée sans apposition de tampon

Dans le cadre de la mise en œuvre de Simplified Arrival, la CBP a mis en place un programme pilote destiné à éliminer le processus physique d'apposition d'un tampon dans les passeports. Ce programme a été mis en œuvre dans les aéroports suivants : San Francisco (SFO), Chicago, Atlanta, Dallas, Boston, Montréal, Calgary, Toronto, New York/Newark, Houston, Washington Dulles, Seattle, Los Angeles (LAX) et Dublin ainsi qu'aux points d'entrée terrestres de Seattle, Buffalo, El Paso, Detroit, Laredo, San Diego et Tucson.

L'agente ou l'agent de la CBP pourra opposer un tampon dans un passeport sur demande spéciale. Toutefois, fait intéressant, la situation s'est révélée difficile dans certains points d'entrée où l'apposition d'un tampon a été refusée. Par conséquent, il est plus important que jamais que les ressortissants étrangers récupèrent le formulaire Form I-94 Arrival/Departure Record Card (I-94) directement à partir du site Web de la CBP ou de l'application CBPOne, et y apportent les corrections nécessaires le plus rapidement possible. Depuis mars 2022, toutes les données actuelles concernant les formulaires I-94 et les données historiques à propos des entrées terrestres sont saisies dans le système I-94 en ligne, et la CBP a complètement cessé d'émettre des formulaires I-94 en version papier.

L'apposition d'un tampon dans un passeport comme preuve légale d'entrée aux États-Unis pour une personne non immigrante peut constituer une preuve importante dans le cadre d'une éventuelle demande de preuve concernant le maintien de son statut, et aussi dans le cadre de problèmes de récupération de temps en vertu des statuts H et L, ou de travail intermittent avec statut L-1, pour ne citer que quelques exemples. D'autant plus que les données du système en ligne I-94 de la CBP ne sont pas toujours exactes, et qu'il est très utile d'avoir des données exactes concernant les déplacements internationaux aux fins d'impôt pour prouver le lieu de résidence. Par conséquent, puisqu'aucun tampon n'est apposé dans leur passeport à leur arrivée aux États-Unis, les ressortissants étrangers auraient tout intérêt à conserver les documents prouvant leur déplacement aux États-Unis. Il peut s'agir entre autres de documents relatifs aux vols de départ ou d'arrivée ou d'autres formes de transport le cas échéant, de courriels indiquant le statut des vols, ou encore des reçus d'hôtel ou autres reçus de voyage.

L'abandon de l'apposition d'un tampon dans le passeport pose un défi de taille aux personnes ayant un statut de résident permanent légal, car les données concernant ces types de résidents ne font pas l'objet d'un suivi dans le système en ligne I-94 de la CBP. Cette situation peut engendrer des problèmes à l'étape de la naturalisation au cours de laquelle il incombe à ces types de résidents de documenter leurs séjours à l'extérieur des États-Unis. Actuellement, ces types de résidents peuvent demander l'apposition d'un tampon dans leur document de voyage chaque fois qu'ils entrent aux États-Unis. Toutefois, comme mentionné précédemment, ces types de résidents doivent conserver les documents prouvant leurs déplacements aux États-Unis, notamment les documents relatifs aux vols de départ ou d'arrivée ou d'autres formes de transport le cas échéant, des courriels indiquant le statut des vols, ou encore des reçus d'hôtel ou autres reçus de voyage.

