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总统第10052号公告到期了：非移民签证申请者现在该怎么办？

2021年4月1日标志着美国驻世界各地的使领馆开始不受特朗普执政期间于2020年6月24日生效的第10052号总统公告（PP10052）对某些非移民签证办理的限制， 1征收PP10052的法律依据是经修订的《移民与国籍法》（INA）§212（f）和§215（a）。 然而，对实施该公告的解释重点是由于美国的工作岗位因流行病而流失，以及所谓的外国工人对美国劳动力市场的负面影响。 随着PP 10052公告的结束，签证处理是否会恢复到流行前的签证申请程序和时间呢......简单的回答是，NO。

迪克森律师事务所资深移民律师Kathleen Campbell Walker就此议题撰写博客对以下的一些问题提出见解:

10052号公告限制发放签证的非移民签证类别有哪些？

哪些是适用PP 10052的国家利益例外？

那么，PP10052公告结束的主要好处是什么？

为什么非移民签证处理不能恢复到Covid-19之前的正常水平？

使领馆开始提供哪些签证服务？

哪些总统公告仍然有效？

这三个地域公告的持续影响是什么？

2021年3月2日的DOS指导意见如何进一步限制了三地公告对象的NIE选择？

根据《地理公告》，商务旅行如何获得NIE资格？

那么，这对非移民签证申请者意味着什么？

请点击链接阅读： http://immigration.dickinson-wright.com/2021/04/06/president-proclamation-10052-times-out-now-what-for-nonimmigrant-visa-applicants/

各位朋友如果有任何问题，可以与我们联系并探讨。

同时欢迎来到有关移民的观点和议题（III）博客，迪克森律师事务所的移民律师在此提供影响企业、投资者和个人的有关美国移民法律和政策的发展和问题的实用信息。博客的目的是提供有关移民律师团队在该领域所经历和情况，将有助于评估潜在的挑战或未来有关移民合规和程序的规划。

点击链接进入移民观点和议题（III）博客，可阅读更多文章： http://immigration.dickinson-wright.com/2021/04/06/president-proclamation-10052-times-out-now-what-for-nonimmigrant-visa-applicants/

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