Aftellen Naar INTA 2024: Business En Innovatie

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Trademark Association (INTA) vindt dit jaar plaats in Atlanta (18-22 mei) en belooft weer veel fascinerende discussies. De geplande sessies op de conferentie benadrukken dat technologie steeds belangrijker wordt in het merkenrecht.

In mei 2024 zullen meer dan 100.000 IE-professionals neerstrijken in de Amerikaanse stad Atlanta voor de jaarlijkse bijeenkomst van INTA. Het thema van het programma is dit jaar "The Business of Innovation" hoe creativiteit, verandering en technologie de manier veranderen waarop IE-professionals zaken doen.

'Technologie' is ongelooflijk breed en de omvang en toekomst van de transformatie van IE en technologie is vandaag de dag oneindig. Met name eigendom van auteursrechten op een met A.I. gemaakt werk is momenteel een veelbesproken thema.

Novagraaf, onderdeel van de Questel groep, loopt voorop als het gaat om IE-veranderingstechnologie, waarbij innovaties in technologie om IE gestroomlijnd en (tijd- en kosten)efficiënt te maken een groot deel van ons bestaansrecht vormt

De toekomstige wereld van IE zal steeds meer steunen op A.I., een weg naar eigendom van autonome computergegenereerde auteursrechtelijk beschermde werken, en technologie die veel tijdrovende en handmatig uit te voeren processen automatiseert of vervangt.

Afhankelijk van de risicobereidheid van klanten zou dit zelfs het opstellen van juridische documenten en argumenten kunnen omvatten - vertalingen met nauwelijks menselijke inbreng - en zelfs het opstellen van conclusies voor patenten.

Het INTA-thema heeft dit jaar twee samengestelde tracks: een IE and Innovation Track en een Business Track. De jaarvergadering van 2024 gaat niet alleen maar over A.I. en software. Het gaat nog steeds over mensen en de professionele ervaringen en vaardigheden die we samen ontwikkelen en delen.

Het IE and Innovation Track gaat over de competentie en toegevoegde waarde die onze klanten kunnen krijgen van de consultants van Novagraaf. Dit gaat over onze waardering en vaardigheid in het omgaan met belangrijke moderne elementen die complementair zijn aan merken, zoals digitale reclame, modelrechten, auteursrechten, domeinnaam, handhaving, maar ook greenwashing, branding en inheemse rechten.

Op deze jaarlijkse bijeenkomsten zullen onze consultants ervaringen uitwisselen en leren van collega's en tijdgenoten van over de hele wereld.

De Business Track voor IE zal inzichten delen in de belangrijkste succesfactoren binnen bedrijven. De Questel Groep als geheel blinkt hier uit met haar end-to-end geïntegreerde IE-aanbod, die juridische consulting van Novagraaf, Smart IP management software 'Equinox', clearance en watching platform van 'Markify', vernieuwingsdiensten en factuurbeheer omvat.

Lezingen die gepland staan voor de INTA-bijeenkomst laten zien dat er, zelfs op een prestigieus belangrijk mondiaal evenement voor ons vakgebied, ook andere elementen rond handelsmerken zijn waarvan we ons bewust moeten zijn en die we moeten waarderen, en die we mee naar huis moeten nemen naar onze eigen praktijk. De gesprekken en bijeenkomsten die plaatsvinden, leveren ongelooflijk nuttige praktische tips op over nieuwe IE-zaken en de daarmee samenhangende praktijk.

We kijken ernaar uit om na afloop van de INTA Annual Meeting onze opgedane inzichten met u te delen. Indien u persoonlijk aanwezig bent, zal ons team van Novagraaf experts met plezier uw behoeften op IE-gebied bespreken. Novagraaf is dit jaar met een team van vijf personen aanwezig, wat een geweldige kans biedt om u en ons netwerk van agenten te ontmoeten.

