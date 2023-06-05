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康信IP平台2022全年商标数据库已更新，世界各国商标申请量、世界各国商标申请人统计、商标申请人国籍分布等海量商标数据，登录平台（service.kangxin.com）即可免费查询！

本文查询了2022年美国商标新申请统计、商标申请人国籍统计、申请人商标申请量、申请人商标注册量相关商标数据，一起来看看吧！

01美国商标新申请统计

从美国近10年商标申请量趋势来看，2013年-2021年商标申请量逐年递增，2022年商标申请量下降，新申请商标为548396件，相较2021年减少124366件，同比下降18.49%。

02商标申请人的国籍统计

2022年，在美国申请商标的商标申请人所属国籍TOP10分别为美国、中国大陆、加拿大、英国、韩国、德国、日本、澳大利亚、法国、中国香港。

03申请人商标申请量

从美国申请人新申请商标量看，2022年新申请量排名前三的商标申请人分别为：Kennedy,Randolph Dennis（347件）、Glaxo Group Limited（213件）、MATTEL,INC（207件）。

04申请人商标注册量

2022年美国商标注册量排名前三的商标注册人分别为：Guangzhou ZhijinE-Commerce Co、Ltd.（188件）、Dapeng Chai（182件）、PetSmart Home Office.Inc.（182件）。

以上是关于2022年美国商标大数据的相关情况，想要了解更多商标数据，欢迎登录康信IP平台（service.kangxin.com）免费查询。

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|商标注册

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