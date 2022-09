Mariah Carey, zangeres van de kersthit "All I want for Christmas is you", heeft een merkaanvrage ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau voor het merk Queen of Christmas Tegen die aanvrage is oppositie aangetekend door Elisabeth Chan die beweert de "echte Queen of Christmas" te zijn. Eerder schreven wij ook al over de merkinbreuk met haar bekenste nummer.

Mariah Carey scoorde in 1994 een megahit met All I want for Christmas is you. Deze hit wordt nog steeds volop gedraaid gedurende de kerstperiode. Mariah Carey's bedrijf Lotion probeert vier "Queen of Christmas"-gerelateerde handelsmerken te registreren: "Princess Christmas", "Christmas Princess", "QOC" (het acroniem voor "Queen of Christmas"), en het onderwerp van deze oppositie, "Queen of Christmas". Het merk is voor een groot aantal waren en diensten aangevraagd.

Elisabeth Chan is een singer-songwriter gespecialiseerd in Christmas songs.

Ze schrijft, componeert en brengt al meer dan een decennium alleen maar originele kerstliedjes. Vanwege de bekendheid die ze heeft verworven voor deze unieke en specifieke prestatie, is Elizabeth Chan door meerdere media waaronder in 2018 door het tijdschrift The New Yorker, de Queen of Christmas genoemd,.

Zij bracht o.a. het album Queen of Christmas uit. Bovendien gebruikt Chan de term voor marketingactiviteiten, licentiering en merchandise. Als gevolg van dit gebruik leggen de consumenten in de Verenigde Staten een verband tussen het merk "Queen of Christmas" en Elisabeth Chan. Door de vele inspanningen van Chan en de aanzienlijke bedragen die zij heeft uitgegeven voor het adverteren en promoten van haar goederen en diensten onder en in verband met het merk "Queen of Christmas", alsmede door de kwaliteit van de goederen en amusementsdiensten heeft het merk "Queen of Christmas" een herkenbare en waardevolle reputatie verworven.

De goederen en diensten die Elisabeth Chan levert en gebruikt komen overeen met de aanvrage van Mariah Carey. Het merk "Queen of Christmas" is door Elisabeth Chan ononderbroken en lang voor de indiening en het gebruik van de aanvraag door Mariah Carey in de handel geweest. Elisabeth Chan heeft de in de litigieuze aanvraag genoemde goederen en diensten geleverd in verband met haar merk "Queen of Christmas", lang voordat verzoekster de litigieuze aanvraag indiende en daarbij aangaf voornemens te zijn deze te gebruiken.

De oppositie afdeling van het Amerikaanse merkenbureau USPTO moet nu een oordeel gaan vellen. Tegen de uitspraak van de oppositie afdeling is beroep mogelijk. Wij houden je op de hoogte. Waarschijnlijk valt de beslissing nog voor de kerst.

