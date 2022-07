ARTICLE

Sur la base de l'enregistrement de sa marque, tout titulaire peut s'opposer à l'utilisation d'une marque postérieure pour des produits et/ou services similaires ; par exemple, si l'utilisation de cette dernière peut semer la confusion auprès du public. Bien que la législation sur les marques diffère aux Etats-Unis et en UE, dans ce cas précis il s'agit clairement d'une marque similaire et de produits similaires. En outre, cela a généré une véritable confusion auprès de consommateurs. Par exemple, rhode a été tagué sur des photos Instagram de vêtements RHODE-NYC, et les clients d'Hailey pour rhode contactent le service client de RHODE-NYC. Malgré la valeur de sa marque et des chiffres de vente élevés, RHODE-NYC s'attend donc à être rapidement éclipsée par rhode, en raison du grand nombre de followers dont dispose Hailey Bieber.

Depuis son lancement en 2014, RHODE-NYC a retenu l'attention médiatique. La marque a fait l'objet d'articles dans plusieurs magazines de mode, a été portée par des célébrités telles que Beyoncé, Lupita Nyong'o et Tracee Ellis Ross, et est désormais vendue dans des centaines de magasins, y compris des grands magasins de luxe. L'entreprise a déposé sa première marque (photo ci-dessous à droite) auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour protéger des vêtements (classe 25) en mars 2017. D'autres marques ont été déposés le 31 décembre 2020 pour protéger des vêtements pour enfants et pour hommes ainsi que les maillots de bain.

