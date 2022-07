ARTICLE

Sinds dit jaar staat ook model en socialite Hailey Bieber op de lijst van ondernemende beroemdheden. Zij sluit hiermee aan bij bekende namen zoals Kim Kardashian (SKKN BY KIM) en Kylie Jenner (Kylie Cosmetics). Aan bekendheid alleen heb je niet zo veel om een merk te beschermen. Zo weet ook Hailey dat nu ook want RHODE, een high-end fashion bedrijf uit New York (hierna RHODE-NYC) heeft een rechtszaak gestart tegen Hailey Bieber's nieuwe bedrijf RHODE.

Naamsbekendheid RHODE-NYC

RHODE-NYC is in 2014 opgericht door Purna Khatau en Phoebe Vickers. Vanaf de lancering van RHODE-NYC in 2014 hebben zij veel media-aandacht gekregen. Zo heeft het merk in verschillende modebladen gestaan en worden de producten in honderden winkels, waaronder ook luxe warenhuizen verkocht. Ook heeft RHODE-NYC bekendheid verworven doordat de kleding gedragen wordt door bekende personen zoals Beyoncé, Lupita Nyong'o, en Tracee Ellis Ross. De verwachte omzet voor 2022 is opgelopen tot een bedrag van $14,5 miljoen.

RHODE-NYC heeft, op 31-12-2020, het merk gedeponeerd bij het Amerikaanse merkenbureau voor dames-, heren- en kinderkleding. Later is ook een registratie verricht voor met handtassen, handdoeken, schoenen, speelgoed en verschillende accessoires. Door de registratie in 2020 is RHODE-NYC houder van de oudere merkrechten waardoor zij bezwaar kan maken tegen de jongere inschrijving en het gebruik van 'RHODE' door Hailey Bieber.

Hailey 'Rhode' Bieber

Hailey Bieber heeft in 2018 geprobeerd om het RHODE-merk van RHODE-NYC over te nemen. Helaas ging RHODE-NYC hier niet in mee. Desondanks heeft Hailey besloten om het gebruik van haar tweede naam 'RHODE' door te zetten. Hailey (45,9 miljoen volgers op instagram) heeft het merk RHODE aangevraagd op 30-12-2020 voor kleding, huidverzorgingsproducten en cosmetica. Het Instagram-account van Hailey's RHODE heeft inmiddels honderdduizenden volgers.

Optreden tegen een identiek of overeenstemmend merk

Op basis van een merkregistratie kan een houder bezwaar maken tegen het gebruik van een (jonger) overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten wanneer door het gebruik verwarring kan ontstaan bij het publiek. Bij de beoordeling of sprake is van overeenstemming moet worden gekeken naar de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis merk van de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken vooral in aanmerking worden genomen.

In deze zaak is het duidelijk dat sprake is van een overeenstemmend teken en soortgelijke waren. Inmiddels is ook daadwerkelijk verwarring ontstaan onder de consumenten. Zo wordt RHODE getagd in foto's van de kleding van RHODE-NYC en zoeken klanten van Hailey's RHODE contact op met de klantenservice van RHODE-NYC. Ondanks de opgebouwde naam (goodwill) en hoge verkoopcijfers, verwacht RHODE-NYC dat het merk snel overschaduwd zal worden door RHODE, vanwege het groot aantal volgers dat Hailey Bieber heeft.

Conclusie/ Overname Instagram-account

Het is RHODE-NYC tot op heden nog niet gelukt om het RHODE Instagram-account over te nemen.

Op basis van de oudere merkrechten van RHODE-NYC en de regels die Instagram hanteert over IE-rechten, is de verwachting dat dit echter wel binnenkort zal gebeuren. Ook is de algemene inschatting dat de rechtszaak in het voordeel van RHODE-NYC zal worden beslist en dat vast zal komen te staan dat Hailey Bieber met haar merk RHODE inbreuk maakt op het oudere merk RHODE-NYC en daarmee op zoek zal moeten gaan naar een ander geschikt merk voor haar beautyproducten.

Dit artikel is geschreven door Yordi van Weelden, Knowledge Management bij Novagraaf Nederland.

