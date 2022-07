ARTICLE

Autoconcern Tesla van Elon Musk begint in Shanghai een rechtszaak wegens merkinbreuk tegen het Chinese biermerk Tesila. Elon Musk heeft al eens eerder, als aprilgrap, tequila verkocht onder de naam Tesla.

Trademark squatting

Sino Drinks Food Company, de inbreuk makende onderneming, heeft in China 'Tesila Beer' en 'Tesila Liqueur Soda' verkocht met een logo dat veel lijkt op dat van Tesla. Sino is berucht vanwege trademark squatting. Trademark squatting is de praktijk van het registreren van een merk of handelsnaam van een ander waardoor diegene kan worden verhinderd het merk of de handelsnaam in het land te gebruiken om vervolgens het merk te verkopen aan de oorspronkelijke merkeigenaar. . Sino blijkt ook betrokken te zijn bij verdachte squatting praktijken van meer dan 200 handelsmerken van andere ondernemingen; ongeveer 50 van deze merken zijn gerelateerd aan Tesla, waaronder "Tesila".

Sino meent in de rechtszaak dat TESLA moet worden gezien als een soortnaam, vernoemd naar de Servisch-Kroatische elektrotechnicus en natuurwetenschapper Nikola Tesla en dat de naam vrij te gebruiken is.

Tesla bestrijdt deze mening en vordert in de zaak tegen Sino Drinks Food Company stopzetting van het inbreuk makende merk en eist een schadevergoeding van ruim $ 750.000,-.

Giga bier in Duitsland

Al eerder speelde eenzelfde soort zaak in Duitsland nadat Musk vorig jaar op het Giga Fest in Duitsland onthulde dat het bedrijf zijn eigen bierproduct zou maken, genaamd 'Giga Beer. Een dag na deze aankondiging registreerde een civieltechnisch bedrijf met de naam Kabo KG het merk Giga Bier. Dit was één dag voordat Tesla haar aanvraag indiende bij het Duitse Patentamt . De aanvrage van Tesla loopt nog terwijl die van Kabo is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Het is van belang om jouw merken te registreren in de landen waar je het merk gebruikt of waar je produceert. Bekijk periodiek of je merkregistraties aanpassing behoeven. Onze consultants adviseren je graag.

