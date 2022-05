ARTICLE

Monster Energy treedt op om verwatering van haar merk te voorkomen. Of er daadwerkelijk verwarring kan ontstaan zal de rechter nu bepalen. Hij kijkt dan naar de auditieve, visuele en begripsmatige overeenkomsten tussen de beide merken en daarnaast naar de overeenstemming van de waren en diensten en andere bijkomende zaken. Wij legde in een vorig artikel meer uit over merkinbreuk, lees deze hier.

Omdat Pelmir in de maanden na de beslissing in de oppositie procedure haar merk is blijven gebruiken heeft Monster Energy, Pelmir gesommeerd het gebruik van Monster Dollar te staken en gestaakt te houden, aangezien het volgens hen merkinbreuk is. Maar op deze sommaties heeft Pelmir niet gereageerd. Om die reden heeft Monster Energy nu een rechtszaak aangespannen voor merkinbreuk en vordert het staken van het gebruik van het volgens haar inbreukmakende merk, terugbetaling van winsten, gevolgschade rente en advocaatkosten

Monster Energy is leider op het gebied van de ontwikkeling, marketing, verkoop en distributie van dranken en energydranken, met een wereldwijde verkoop van meer dan 40 miljard blikjes. Het bedrijf beschikt over merkregistraties in de gehele wereld ook voor merchandise artikelen zoals kleding.

