Taco John's heeft een rechtszaak aangespannen wegens inbreuk op zijn merken bij de Amerikaanse rechtbank en zegt dat Taco Chon profiteert door een naam te gebruiken die te veel overeenstemt met Taco John's.

Taco John's is een fastfoodrestaurant met Mexicaans geïnspireerd fastfood. De keten werd opgericht in 1969 in Cheyenne en omvat nu meer dan 425 restaurants in 22 staten voornamelijk in het Midwesten en Mountains van de Verenigde Staten. Taco John's heeft 57 vestigingen in Minnesota. Potato Olés, het kenmerkende gerecht van het bedrijf, zijn hapklare gefrituurde aardappelnuggets bedekt met een gepatenteerde mix van kruiden en smaakmakers

Juan Ramos Gutierrez is mede-eigenaar van Taco Chon met twee vestigingen in St. Cloud en Burnsville. Gutierrez zegt dat de naam afkomstig is van de tacowinkel die hij en zijn ouders in Mexico hadden. Hij verklaart dat hij de naam Taco John's niet kende en ook nooit eerder problemen hebben gehad toen hij zijn eerste Taco Chon winkel opende in Burnsville.

Merknamen lijken teveel op elkaar

Taco John's ziet dat echter anders en sommeerde Gutierrez de naam Taco Chon te wijzigen. Toen dat niet gebeurde spande Taco John's een rechtszaak aan. Taco John's verklaart dat het zijn merk al sinds 1970 gebruikt en dat het veel tijd, geld en moeite heeft besteed aan de ontwikkeling en marketing van het merk Taco John's Taco John's heeft bij het publiek een uitstekende reputatie opgebouwd met betrekking tot de kwaliteit van zijn producten en diensten.

Taco John's beweert in de rechtszaak dat Taco Chon het merk van Taco John's imiteert op een manier die consumenten in verwarring kan brengen en het publiek zal misleiden door te denken dat Taco Chon, Taco John's is.

In de rechtszaak beweert Taco John's dat hij in januari 2022 hoorde over Taco Chon, waarbij werd opgemerkt dat de locatie in Burnsville 6,4 km verwijderd is van de Taco John's vestiging in Savage en de locatie in St. Cloud slechts 1.7km verwijderd is van de Taco John's in Waite Park. Taco John's heeft Taco Chon op 1 februari een brief gestuurd waarin het bedrijf eist dat Taco Chon stopt met het gebruik van de merknaam. Ondanks herhaalde verzoeken te stoppen blijft Taco Chon gebruik maken van de merknaam op zijn websites, sociale media en via de restaurants. Daardoor maakt Taco Chon volgens Taco John's moedwillig en opzettelijk inbreuk op Taco John's merkrechten.

Taco John's zegt dat het gebruik van de merknaam Taco Chon heeft geleid tot onherstelbare schade, verlies van reputatie en geldelijke schade en merkt op dat als de rechtbank het gebruik van Taco Chon niet stopt, het de nationale fastfood restaurantketen zal blijven schaden.

Taco John's vraagt de rechtbank dan ook om een permanent verbod van het gebruik van de merknaam Taco Chon. Het wil een voorlopige voorziening en de winst van Taco Chon terugvorderen, schadevergoeding, advocatenhonoraria en andere kosten.

De kansen op succes lijken voor Taco John's redelijk goed. Taco is een beschrijvend bestanddeel en John's en Chon stemmen sterk overeen.

Wij houden je van de uitspraak op de hoogte. Mocht er merkinbreuk worden gemaakt op jouw merkrechten en wil je daartegen optreden of advies wensen over de kans op succes om op te treden neem dan contact op met onze consultants of klik op de knop hieronder.

