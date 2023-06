ARTICLE

Worldwide: Key Points And Measures To Regulate Foreign Investment In US And UK As Explained In Q&A (Part I: Scope Of Regulation)

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

米国における主たる外資規制として、 対米外国投資委員会 (Committee on Foreign Investment in the United States)(“CFIUS”)による、外資による米国内への投資に対する審査制度があります。従前から1950年国防生産法721条(Section 721 of title VII of the Defense Production Act of 1950)に基づき当該審査制度が運用されてきましたが、2018年の外国投資リスク審査現代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)の成立により、1950年国防生産法721条の規定が改正され、CFIUSの審査対象範囲の拡大や手続きの変更等が行われました。CFIUSの審査権限の及ぶ投資は、以下で説明する対象支配取引(covered control transaction)、対象投資(covered investment)および対象不動産取引(covered real estate transaction)の3つに分類され、これらに該当する取引に対して、取引の前後および取引当事者からの届出の有無にかかわらず、CFIUSは審査を実行することができます(Q2およびQ3参照)。CFIUSによる審査の結果、米国の国家安全保障上の脅威となる懸念がある取引については、大統領に報告され、大統領はその判断により、取引の中止等を命じることができます。

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Worldwide

Developments For AML Compliance And Whistleblowing In The US And UK Arnold & Porter Recent data from the Financial Conduct Authority (FCA) sheds light on whistleblowing reports that the regulator has received about firms' anti-money laundering (AML) controls.

A New White House Project On Responsible AI Sends A Message To The Private Sector, Including Contractors Wiley Rein On May 23, 2023, the White House outlined steps it plans to take in its larger push toward responsible AI development and deployment.

U.S. Executive Branch Update – June 9, 2023 Squire Patton Boggs LLP This report provides a snapshot of the U.S. Executive Branch priorities via daily schedules and the prior day's press releases

Ke Kumu Spring/Summer 2023 Cades Schutte LLP Welcome to the 2023 Spring/Summer issue of ke kumu. As you read through this issue of our client newsletter, we hope to teach you about some of the laws unique to Hawai'i,

Bob Huggins And The First Amendment Faruki I need to start this blog post with some caveats. First, I have been a Xavier basketball fan since 1985.