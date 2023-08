ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

8. L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE stipule : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. »

Max Schrems, fondateur de l'ONG None of your business (« NOYB ») estime que le nouveau cadre transatlantique de protection des données personnelles n'est qu'une simple copie du Privacy Shield de 2016, qui était lui-même une copie du Safe Harbor de 2000, et déplore le manque de changement substantiel dans le droit américain de la surveillance.

Dans un second temps, les personnes concernées auront la possibilité de former un recours contre cette décision devant la Cour chargée du Contrôle de la Protection des Données (Data Protection Review Court ou « DPRC ») nouvellement créée. La DPRC est composée de membres extérieurs au gouvernement américain, nommés sur la base de qualifications spécifiques et ne pouvant être révoqués que pour un motif valable. La DPRC sera habilitée à enquêter sur les réclamations introduites par des citoyens de l'UE afin d'obtenir des informations utiles auprès des services de renseignement américain, et à prendre des décisions correctives contraignantes.

« Le nouveau cadre de protection des données UE – États-Unis garantira une circulation sécurisée des données aux Européens et apportera une sécurité juridique aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique. À la suite de l'accord de principe auquel je suis parvenue avec le président Biden l'an dernier, les États-Unis ont mis en œuvre des engagements sans précédent pour établir le nouveau cadre. Aujourd'hui, nous prenons une mesure importante pour donner confiance aux citoyens quant à la sécurité de leurs données, pour approfondir les liens économiques entre l'UE et les États-Unis et, dans le même temps, pour réaffirmer nos valeurs communes. Cela montre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons nous attaquer aux questions les plus complexes. »

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Worldwide

Litigation Minute: The Next Wave Of Website Privacy Lawsuits K&L Gates The rise in session replay litigation has paved the way for a new wave of website privacy lawsuits: pixel tool litigation. Plaintiffs have increasingly challenged the use of this technology, such as the Meta Pixel...

What You Need To Know About Texting Clients ORBA Text messaging—whether via SMS, iMessage or another format—has become ubiquitous in our personal and work worlds. Texting is fast, easy for mostly everyone and can be a positive...

State Privacy Law Roundup: What Financial Services Entities Need To Know Sheppard Mullin Richter & Hampton Financial services companies beware: the new state privacy laws exemption are not uniform.

Data Protection Issues For Employers To Consider When Using Generative AI Littler Mendelson The recent explosion of generative artificial intelligence tools coincides with a parallel explosion in privacy legislation, both in the U.S. and around the world.

Oregon Becomes Twelfth State To Enact A Comprehensive Consumer Privacy Law Bass, Berry & Sims Oregon Governor Tina Kotek signed into law the Oregon Consumer Privacy Act (OCPA) (Senate Bill 619) on July 18, making Oregon the twelfth state to enact comprehensive data privacy legislation.