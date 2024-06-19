TMF Group发布的《2024年全球商业复杂性指数》探讨了三大主题。首先，我们分析了全球监管合规对外国投资的影响，以及有关组织机构需要采取哪些措

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TMF Group发布的《2024年全球商业复杂性指数》探讨了三大主题。首先，我们分析了全球监管合规对外国投资的影响，以及有关组织机构需要采取哪些措施来降低因法律法规调整带来的风险。 监管风险已被确定为全球投资者普遍面临的最大挑战。不过，尽管去年监管合规方面出现了变化，但许多专家表示，其客户已经为未来的报告义务做好了准备，更有近半数的TMF Group专家称，监管合规实际上促进了外国投资。22%的司法管辖区认为法规阻碍了投资，主要原因在于规则复杂性、语言障碍和清晰度不足。 半数以上的TMF Group专家预计未来五年内立法将保持稳定 大多数司法管辖区预计在未来五年立法将保持稳定，这延续了过去几年里立法稳定性的上升趋势。例如，在2020年，仅有35%的司法管辖区预测立法不太可能发生重大变化。随后，预计立法不会发生重大变化的司法管辖区逐年增加。2021年，这一比例锐增17个百分点，达到了52%。2023年，预测无重大变化的司法管辖区比例再度跃升，达到了57%；并在2024年的小幅增长后达到了58%。 多年来，有关最终实益拥有人（UBO）、重要控制人（PSC）、了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）的法规一直是全球合规流程的核心。虽然少数司法管辖区稍有滞后，但监管已然成为了确保企业在透明度和安全性方面承担责任的重要方法。这也解释了司法管辖区为何对中期内的立法稳定性充满信心。 监管风险是全球投资者普遍面临的挑战，政治风险则影响着南美地区三分之二的司法管辖区 劳动法规（38%）、税务法规（26%）和监管合规（12%）被视为监管风险中的棘手之处。TMF Group专家强调，真正的困难不在于法规的数量或复杂性，而在于法规变化的速度。多个司法管辖区表示，监管合规义务经常会有小幅度修改，这些修改要求企业在几天内采取行动。 政府频繁变更有关税务申报的法律法规。在某些情况下，新规甚至立即生效。例如，政府可能周五晚上刚公布所有商品和服务的新增值税率，下个周一就要全面应用新税率。 TMF Group土耳其办事处专家

然而，按地区或复杂性划分，南美（60%）和北美（46%）的司法管辖区普遍认为政治风险是一个具有挑战性的因素；十大商业复杂性最高的司法管辖区中，有半数也持同样的观点。专家们认为，近期的政府变动或即将举行的大选很有可能引发风险。北美和南美司法管辖区的TMF Group专家认为，对于国际企业而言，防范政治风险的难度更大。他们表示，政治变化会对监管、税收和贸易政策产生连锁影响，进而使司法管辖区的投资吸引力大幅下降。这些变化具有全局性和不可预测性，并且基于当前的政治格局，它们发生的速度很快，使国际企业难以制定风险应对策略。

美国的两党选举已拉开帷幕。无论双方如何出招，我认为他们的支持者比例都不会太高......人们更多会从投资的角度来看待选举，并在接下来的几个月静观其变，看看选举结果会如何发展。

TMF Group美国办事处专家

尽管监管合规义务在变化，但五分之二的TMF Group专家表示，他们的客户已为未来的报告义务做好了准备

在预计会进一步增加监管合规义务的司法管辖区中，近半数表示已为未来的报告义务做好了准备。在北美地区，这一比例达到了71%，明显高于43%的总体比例。相比之下，南美地区的这一比例较低，仅为20%。

部分司法管辖区表示，监管合规报告义务的变化通常主要影响区域内的大型企业。这些大型企业通常在全球范围内运营，早已习惯于在不同司法管辖区履行报告义务。因此，报告义务的变化对这些企业影响不大。

这主要包括机构银行、大型企业和上市公司。对它们而言，提交报告已成为例行公事。

TMF Group新西兰办事处专家

尽管监管报告要求有所变化，但仅有三分之一的受访司法管辖区在重新考虑扩张目标，这表明企业对即将发生的变化有一定的准备。

然而，尽管全球监管合规计划整体上似乎并未阻碍企业的扩张，但北美地区50%的司法管辖区正在重新考虑其扩张目标。这可能涉及企业因合规报告要求繁复而暂停在某个司法管辖区内注册，或另寻法规更宽松的司法管辖区。由此可见，本地专家在帮助新进入司法管辖区的企业理解合规流程和要求方面的重要性，以确保报告要求不被视为阻碍。

鉴于大多数司法管辖区已准备好应对未来的报告义务，鲜有司法管辖区认为报告要求的频率会加快。这也解释了为何仅三分之一（32%）的司法管辖区在监管合规要求增加后重新考虑扩张目标。报告的速度要求趋于稳定后，企业有望搭建专业化的报告流程，从而将报告纳入企业的常规工作。

相比之下，在北美地区和南美地区，认为报告速度要求会收紧的司法管辖区比例较高，分别达到了21%和20%。这也解释了为何北美地区和南美地区倾向于重新考虑扩张目标，因为企业不仅要满足更高的报告要求，而且可能要比以前更快地完成报告。

22%的司法管辖区认为法规阻碍了投资，主要原因在于复杂性、语言障碍和清晰度不足

TMF Group的专家指出，合规义务严格的法律法规会增加企业面临的复杂性。其中常见的包括数据保护条例，违规企业将遭到严厉制裁。

此外，企业要想保持合规，往往需使用当地语言编写本地报告和文件，这进一步增加了复杂性。因而本地专家不仅要具备最新的本地知识，而且还要掌握本地语言。

在法国，监管义务方面相关的主要挑战在于驾驭严密的监管环境，以及克服法语的语言障碍。

TMF Group法国办事处专家

TMF Group专家称，在法规复杂的司法管辖区，法规适用方面的清晰度或透明度往往不足。部分司法管辖区提到政府文件或机构之间的建议或指示不一致。

南非的监管义务通常有些片面，常常采取一刀切的做法，饱受企业争议。

TMF Group南非办事处专家

相比之下，近半数的TMF Group专家表示，监管合规促进了外国投资

然而，增加的监管合规要求并非总被视为负面因素。事实上，近半数的TMF Group专家表示，监管合规促进了外国投资。TMF Group的专家指出，在监管合规促进外国投资的情境中，问责制度带来了积极的效益。UBO注册、KYC、AML等法规使投资者对资金的准确性和透明度更有把握，进而增强了金融市场的信心。

有趣的是，在十大商业复杂性最高（后文简称"前十"）的司法管辖区中，有半数（50%）表示监管合规阻碍了外国投资，而在十大商业复杂性最低（后文简称"后十"）的司法管辖区中，这一比例仅为10%。与此同时，后十的司法管辖区中，有七个认为监管合规促进了外国投资。

这与企业遵守法规时所面临的复杂性相关。在较复杂的司法管辖区，法规往往不明确且频繁变更，这会阻碍投资。然而，在较简便的司法管辖区，严格的监管合规既保证了投资的问责性，又为投资提供了保护。

近半数的司法管辖区在风险管理方面准备充分，但南美地区较为落后

根据GBCI的数据来看，大多数司法管辖区在商业风险管理方面准备充分。然而，只有北美和欧洲、中东和非洲地区的司法管辖区认为自己准备得非常充分。大多数复杂度较低的司法管辖区在风险管理方面准备充分（80%），而这一比例在复杂度较高的司法管辖区仅为五分之一（20%）。

当然，对风险的准备可能取决于司法管辖区所面临的风险类型。TMF Group的专家表示，监管风险往往更容易防范，因为商业环境中的趋势较容易预测。而政治风险则较难预测，这类风险会导致商业环境的快速变化。

为加强准备，各司法管辖区定期从本地专家处了解变化情况

本地专家的参与可有效帮助企业提高风险准备能力。

为了应对所在司法管辖区的复杂监管问题，企业通常会聘请法律顾问、税务顾问、合规官甚至劳工代表。也有企业选择将合规事务外包，以规避违规风险。

鉴于监管变化的速度往往很快，多位TMF Group专家都表示，了解最新的法律法规至关重要。具体而言，需定期开展专业培训、获取监管机构提供的最新信息，并密切关注监管环境。

为了遵守频繁变更的法律，客户有的选择自行跟踪法规变化，有的则求助于服务提供商、税务或法律顾问，也有的将金融活动外包。

TMF Group匈牙利办事处专家

2024年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告《2024年全球商业复杂性指数》。

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