Le visa d'immigration basé sur l'emploi de deuxième préférence ( EB-2C) est offert aux candidats souhaitant créer leur propre entreprise innovante aux États-Unis. Après approbation, les candidats et leurs familles (conjoint et enfants de moins de 21 ans), reçoivent une carte verte américaine inconditionnelle de 10 ans. Cela signifie que le candidat retenu et sa famille auront le droit de vivre, de travailler et d'étudier n'importe où aux États-Unis.

Pour être éligibles au volet EB-2C, les candidats doivent au moins être titulaire d'une licence avec un minimum de cinq ans d'expérience dans le même domaine que le diplôme et une expérience en management. Leur projet d'entreprise innovante doit également être dans le même domaine que leur parcours professionnel et académique.

Le candidat doit également démontrer que :

le business plan a un mérite substantiel et une importance nationale, le candidat est en mesure de concrétiser l'entreprise commerciale proposée, et qu'il serait avantageux pour les États-Unis de renoncer à l'exigence d'une offre d'emploi.

Le candidat doit démontrer qu'il servira l'intérêt national à un degré nettement plus élevé qu'un travailleur américain avec les mêmes qualifications. Par conséquent, l'intérêt national dépend du potentiel du projet d'entreprise aux niveaux national et local.

Un aspect important et très attrayant du programme EB-2C est que la carte verte ne dépendra pas du niveau de réussite de l'entreprise. Cela donne aux candidats potentiels et à leurs familles l'assurance et la stabilité nécessaires avant de décider de franchir le pas pour s'installer aux États-Unis. En effet, même si l'entreprise rencontre des difficultés, le candidat aura le temps de répondre aux besoins de l'entreprise sans que sa famille risque de perdre la carte verte.

Dans le cadre du programme EB-2C, il n'y a pas d'exigence de langue, d'âge, de nationalité, de domaine d'activité, de performance commerciale ou de création d'emploi. En moyenne, le délai de traitement entre la soumission des documents et la réception de la carte verte est estimé à 16 mois. Cette voie vers la carte verte est également une voie pour obtenir la citoyenneté américaine pour ceux qui vivront aux États-Unis.

Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur l' EB-2C ou d'autres programmes de visa de résidence et de citoyenneté par l'investissement, tels que l'EB-5 ou le SUV Canada, veuillez contacter notre cabinet d'avocats pour vous guider à travers les options disponibles.

À propos d' Harvey Law Group

Harvey Law Group (HLG) est un cabinet d'avocats international de premier plan dont le siège est à Hong Kong. Fondé en 1992 par Jean-François Harvey, HLG possède un palmarès impressionnant ainsi qu'une solide expertise en droit de l'immigration. L'équipe de HLG fournit conseils et services juridiques aux particuliers et aux familles en matière d'immigration, de résidence et de citoyenneté ; ainsi qu'une gamme complète de services aux entreprises internationales dans de multiples juridictions en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Présent dans plus de 20 pays, HLG est un cabinet d'avocats étranger enregistré auprès de la Law Society of Hong Kong. Ses avocats sont qualifiés et inscrits dans diverses juridictions, notamment auprès des barreaux du Québec et de l'Ontario au Canada, de l'Angleterre et du Pays de Galles, de la France, de la Thaïlande, du Vietnam et de la Grenade. https://harveylawcorporation.com/

