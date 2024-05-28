昨天，美国贸易代表办公室公布了有关拟定上调"关键领域"中国产品关税的更多细节。昨天的公告澄清了将受关税上调影响的具体产品，关税生效的时间以及对有限类别产品的关税排除程序。

拟定的关税上调将涵盖 14 个战略领域的 382 个关税协调代码和 5 个统计报告编号下的产品，据称年贸易额达 180 亿美元。美国贸易办公室公告附件 A中列出了将受拟定关税上调影响的产品，包括产品关税协调代码，产品描述，关税税率和生效时间。

拟于2024 年 8 月1 日起生效上调关税的产品包括电动汽车，某些电池和电池零部件，某些医疗产品，某些关键矿物，太阳能电池，船岸起重机以及钢铁和铝产品。对半导体加征的关税拟定于2025年1月生效。锂离子非电动汽车电池，医用手套，天然石墨和永磁体则为最后一批将受到关税上调影响的产品，拟定将于2026年1月1日起生效。

最值得注意的是，中国制造的电动汽车的关税将从 25% 上调至 100%。鉴于拜登总统和前总统特朗普之前发表的言论，此次关税上调的公布并不令人意外，然而供应链中某些与电动汽车相关的产品关税将于近日大幅上涨，无疑令汽车制造商和一级供应商们感到担忧，因为他们尚未能按照政府部门希望的方式快速调整其供应链。仔细查看即将上调关税的具体产品，我们可以看到对汽车行业的直接影响：



锂离子电动汽车电池 - 关税税率将在2024年从5%增加至25%



电池零件 (非锂电子电池) - 关税税率将在2024年从7.5%增加至25%



部分其他关键矿物 - 关税税率将在2024年从0%增加至25%



天然石墨 - 关税税率将在2026年从0%增加至25%

诚然，如果汽车制造商想要利用《通货膨胀削减法案》下提供给消费者的税收抵免（即与中国供应商脱钩），他们就有义务必须实现电动汽车供应链的多元化。但北美汽车业肯定不会忽视的是，2024 年是选举年，美国电动汽车的转型以及《通货膨胀削减法案》相关条款也将是选举双方讨论的议题。通过对电动汽车电池和零部件征收关税，这一历来受到两党支持的方式，政府提高这些产品关税的举措可能会产生持久的效应。

美国贸易代表还根据统一关税表第84章和第85章中的关税细目，针对美国国内制造中使用的某些机械设备制定了临时关税排除程序。美国贸易办公室公告附件 B概述了符合临时关税排除条件的关产品税协调代码。美国贸易代表还提议对19项太阳能制造设备关税条目授予临时关税排除，这些内容在美国贸易办公室公告附件C中进行了概述。附件 B 和附件 C 中的临时关税排除生效时段均将持续至 2025 年 5 月 31 日。

美国贸易代表办公室现邀请利益相关方就拟定的关税上调和临时关税排除程序提出意见。公众意见征询期将于2024年6月28日结束。预计美国贸易代表办公室将在审核公众意见后发布最终通知。

我们的团队将继续关注美国贸易代表办公室发布的公告，并在接下来的几周报告新的进展。

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