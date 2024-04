CURATED

En México, un régimen aduanero es el destino o tratamiento que se da a los bienes objeto de control aduanero de conformidad con la naturaleza y propósitos de una operación aduanera. Las empresas con un programa IMMEX pueden realizar operaciones al amparo del régimen aduanero llamado "importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila". El nombre por sí solo implica varios factores a considerar. Por ejemplo, debido a que la importación de materiales es temporal, estos no deben permanecer en el país para su consumo, ya que deben ser retornados al extranjero dentro de un período de tiempo, y la razón específica por la que fueron importados a México debe llevarse a cabo. Por lo tanto, si la IMMEX estuviera autorizada para producir un bien clasificado en una fracción arancelaria específica, únicamente debería importar al territorio nacional los materiales para producir dicho bien de acuerdo con el proceso de producción autorizado. Además, para estar en posibilidades de monitorear y controlar el destino de los materiales y bienes, procesos, periodos de tiempo, arancel de importación, impuesto al valor agregado, etc., la IMMEX requiere de un inventario detallado y de registros aduaneros y fiscales acordes a las operaciones.

Para cumplir con estos y cualquier otro requisito, la IMMEX debe observar una gran cantidad de reglas y lineamientos. Sin embargo, todo esto inicia con la identificación de las claves correctas que serán anotadas en el pedimento1 correspondiente, porque dependiendo de ello, se estará en mejor posibilidad para identificar los requisitos, entre ellos los datos, información y documentación necesaria para gestionar y rastrear operaciones, evidenciar consistencia, y, sobre todo, cumplir con la ley.

Una gran parte de la información y datos en el pedimento son declarados por medio de diversas claves.La clave que identifica el régimen aduanero de una IMMEX es "ITE", la cual debe declararse en un campo ubicado en la parte superior de cada pedimento correspondiente a la operación aduanera. También, hay cientos de claves adicionales que sirven para identificar la aduana, medios de transporte, países, tipo de cambio, unidades de medida, barreras arancelarias y no arancelarias, tipo de contenedores, métodos de valoración, formas de pago, garantías, materiales peligrosos, identificadores para varias operaciones, supuestos de aplicación de los regímenes aduaneros, entre otros. Las claves de pedimento pueden ser encontradas en el Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

Por ejemplo, sólo para identificar los diferentes supuestos de aplicación de los distintos regímenes aduaneros existen 76 claves subdivididas en 176 escenarios. Las claves específicas para el régimen aduanero en el que opera una IMMEX son:

IN Para importar mercancía de manera temporal para la elaboración, transformación o reparación. Para retornar mercancía que haya sido rechazada en el extranjero por haber resultado defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas.



AF Para importación temporal de bienes de activo fijo.



RT

Para el retorno de mercancía elaborada bajo el amparo de un programa IMMEX. Para retornar mercancías extranjeras en el mismo estado que fueron importadas a México. Para el retorno de opciones especiales incorporadas en vehículos exportados por la industria automotriz al amparo de un programa IMMEX.



Entre las 76 claves y subdivisiones mencionadas, existen otras claves que una empresa con programa IMMEX podría utilizar dependiendo de la operación aduanera y la transacción comercial de que se trate. Por ejemplo, si una IMMEX realiza una transferencia virtual2 con otra IMMEX, podría utilizar la clave "V1"; si la transferencia virtual es realizada por una IMMEX certificada a un residente mexicano que importará la mercancía para consumo, podría utilizar la clave "V5"; o si la IMMEX necesita corregir un pedimento, podría utilizar la clave "R1"; o para transferir desperdicio como donación podría utilizar la clave "V9".

Sin embargo, identificar la clave correcta podría ser una tarea compleja porque existe una gran cantidad de claves diferentes, y podría ser posible que una clave para una operación IMMEX específica no esté disponible en la ley, o que incluso, dos o más claves puedan aplicar o llegar al grado de que exista conflicto entre las claves.

No obstante, dependiendo de las claves declaradas en el pedimento, la IMMEX estará obligada a demostrar consistencia entre dichas claves y la información y datos declarados en el pedimento, así como la documentación que se adjunta al pedimento, y/o los bienes que mantiene en su inventario y registros.

Por lo tanto, seleccionar y declarar en el pedimento la clave apropiada y correcta es relevante para identificar los requisitos y documentación necesaria para gestionar y rastrear las operaciones de una empresa con programa IMMEX, así como evidenciar consistencia y cumplimiento con la ley.Para lo cual es necesario contar con el apoyo de asesoría profesional y con experiencia en el tema.Porque, en caso de inspección, auditoria o revisión por parte de la autoridad, uno de los primeros actos que un oficial de aduanas hará es identificar las claves del pedimento para identificar el tipo de régimen aduanero, operación y supuesto de aplicación del régimen aduanero, y en base a ello, considerar las obligaciones y formalidades aplicables a dicho régimen para confirmar si la IMMEX está o no en cumplimiento lo establecido en la ley.

Aviso legal: Esta publicación se presenta únicamente con propósitos informativos, y no pretende otorgar apoyo u orientación jurídica. Por favor envíenos un correo electrónico si necesita información específica sobre la información mencionada anteriormente y con gusto agendaremos una reunión con usted.

Footnotes

1. Un pedimento es una declaración en documento electrónico generada y transmitida ante la Aduana Mexicana que incluye información respecto a los aranceles, impuestos y derechos; regulaciones, así como el tráfico, régimen aduanero y cualquier otro dato sobre el cumplimiento de las formalidades para la entrada y salida de bienes dentro y fuera de México.

2. Una transferencia virtual puede ser explicada como una ficción legal de la ley sobre las importaciones, exportaciones o retorno de mercancías sin la necesidad de presentar la mercancía físicamente ante las aduanas mexicanas. En lugar de esto, los documentos y datos correspondientes son presentados ante la autoridad. Bajo una transferencia virtual, se permite a una IMMEX transferir los bienes importados a otra IMMEX de manera temporal para fines muy específicos.

